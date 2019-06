Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3df5e6e6-6f00-40de-92fb-c9a6253e9ddd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Mol gigaberuházása miatt létesítenek ideiglenes lakóparkot a vendégmunkásoknak. Korábban arról érkeztek hírek, hogy főleg törököket szállásolnak majd ott el. ","shortLead":"A Mol gigaberuházása miatt létesítenek ideiglenes lakóparkot a vendégmunkásoknak. Korábban arról érkeztek hírek...","id":"20190611_Sok_szaz_ferohelyes_kontenervaros_epul_a_vendegmunkasoknak_Tiszaujvarosban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3df5e6e6-6f00-40de-92fb-c9a6253e9ddd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20f485fc-4eea-4061-b8d6-f645c0a23789","keywords":null,"link":"/kkv/20190611_Sok_szaz_ferohelyes_kontenervaros_epul_a_vendegmunkasoknak_Tiszaujvarosban","timestamp":"2019. június. 11. 17:57","title":"Sok száz férőhelyes konténerváros épül a vendégmunkásoknak Tiszaújvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10775709-748b-4151-8606-2f1118c9e9cb","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A francia államfő szerint komolyan kell venni az emberek félelmét a technikai változásoktól és a munkahelyek csökkenésétől.","shortLead":"A francia államfő szerint komolyan kell venni az emberek félelmét a technikai változásoktól és a munkahelyek...","id":"20190611_Macron_Eddig_nem_sikerult_bizonyitanunk_hogy_a_muszaki_fejlodes_tarsadalmi_haladassal_jar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10775709-748b-4151-8606-2f1118c9e9cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7fdc92b-1110-402f-bc3b-f4cbd4506b0c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190611_Macron_Eddig_nem_sikerult_bizonyitanunk_hogy_a_muszaki_fejlodes_tarsadalmi_haladassal_jar","timestamp":"2019. június. 11. 19:56","title":"Macron: Eddig nem sikerült bizonyítanunk, hogy a műszaki fejlődés társadalmi haladással jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec1bfc7e-382c-48e7-8f32-4e7f5bf6a281","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az állam és az érintett önkormányzatok is jól járnak.","shortLead":"Az állam és az érintett önkormányzatok is jól járnak.","id":"20190611_Hatalmas_olajmezot_talaltak_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec1bfc7e-382c-48e7-8f32-4e7f5bf6a281&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0176e0e1-cf64-404c-bce7-f85072ef7810","keywords":null,"link":"/kkv/20190611_Hatalmas_olajmezot_talaltak_Magyarorszagon","timestamp":"2019. június. 11. 12:39","title":"Hatalmas olajmezőt találtak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"679566ce-ae14-4d9a-841b-18abf353e9b8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jelentősen nőtt a homoszexualitás elfogadottsága egy friss kutatás szerint.","shortLead":"Jelentősen nőtt a homoszexualitás elfogadottsága egy friss kutatás szerint.","id":"20190610_homoszexualis_meleg_usa_gallup_felmeres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=679566ce-ae14-4d9a-841b-18abf353e9b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d2d0370-2a92-43a5-9fca-b8677e2e94bf","keywords":null,"link":"/vilag/20190610_homoszexualis_meleg_usa_gallup_felmeres","timestamp":"2019. június. 10. 10:56","title":"Nagyot fordult a világ az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97f2c1a6-6df2-45f2-a9d6-a9b0c012726e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jeremy Hunt erős indítással szállt be a Theresa May utódlásáért folyó harcba. ","shortLead":"Jeremy Hunt erős indítással szállt be a Theresa May utódlásáért folyó harcba. ","id":"20190610_Megszunhet_a_tory_part_a_brit_kulugyminiszter_szerint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97f2c1a6-6df2-45f2-a9d6-a9b0c012726e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f858bab-920d-4547-8207-75953445add0","keywords":null,"link":"/vilag/20190610_Megszunhet_a_tory_part_a_brit_kulugyminiszter_szerint","timestamp":"2019. június. 10. 14:45","title":"A kormány és a tory párt is megsemmisülhet a brit külügyminiszter szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"203227c0-da6d-464c-ab73-465efda9c07b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A stuttgarti gyártó újdonsága kívül kompakt, belül viszont meglepően nagy. Jövünk minden részlettel a GLB-ről.","shortLead":"A stuttgarti gyártó újdonsága kívül kompakt, belül viszont meglepően nagy. Jövünk minden részlettel a GLB-ről.","id":"20190611_itt_a_teljesen_uj_mercedes_glb_a_legujabb_7_uleses_divatterepjaro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=203227c0-da6d-464c-ab73-465efda9c07b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18e3d0bd-d15e-4be6-8e18-1a17fa96be97","keywords":null,"link":"/cegauto/20190611_itt_a_teljesen_uj_mercedes_glb_a_legujabb_7_uleses_divatterepjaro","timestamp":"2019. június. 11. 08:31","title":"Itt a teljesen új Mercedes GLB, a legfrissebb 7 üléses divatterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c63d84f-9d66-4185-a2d6-f8f296d4c01a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Los Angeles-i E3 videojátékos rendezvényen a programoké a főszerep, de ez nem jelenti azt, hogy más dolgokat, például komoly pc-s fejlesztéseket ne mutatnának be.","shortLead":"A Los Angeles-i E3 videojátékos rendezvényen a programoké a főszerep, de ez nem jelenti azt, hogy más dolgokat, például...","id":"20190611_amd_ryzen_9_3950x_16_magos_processzor_e3_2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c63d84f-9d66-4185-a2d6-f8f296d4c01a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cb1ea27-0b15-46d1-89f3-0f5f6accccdc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190611_amd_ryzen_9_3950x_16_magos_processzor_e3_2019","timestamp":"2019. június. 11. 18:03","title":"Itt az AMD új processzora: 16 mag, akár 4,7 GHz-es órajel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad230b04-f4b2-4a4d-976d-8be86ad2210d","c_author":"-t-","category":"elet","description":"A New York Times Magazine gasztrokolumnistája azt állítja, felfedezte, hol készítik a világ legjobb zöldsalátáját. S igyekezett megtudni, mi a recept nyitja.\r

\r

","shortLead":"A New York Times Magazine gasztrokolumnistája azt állítja, felfedezte, hol készítik a világ legjobb zöldsalátáját. S...","id":"20190611_Nem_beszelunk_zoldeket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad230b04-f4b2-4a4d-976d-8be86ad2210d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4e55638-9381-42c4-9be0-e62a8a22df50","keywords":null,"link":"/elet/20190611_Nem_beszelunk_zoldeket","timestamp":"2019. június. 11. 18:23","title":"Nem beszélünk zöldeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]