[{"available":true,"c_guid":"dc6495d0-80bd-4453-b41f-b7e62b95a3d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány a teljes alap- és középfokú oktatás valamennyi évfolyamát lefedi.","shortLead":"A kormány a teljes alap- és középfokú oktatás valamennyi évfolyamát lefedi.","id":"20190612_2020tol_mindenki_ingyen_kapja_a_tankonyveket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc6495d0-80bd-4453-b41f-b7e62b95a3d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c14cb440-7999-4102-9997-c64bccd2f963","keywords":null,"link":"/itthon/20190612_2020tol_mindenki_ingyen_kapja_a_tankonyveket","timestamp":"2019. június. 12. 17:11","title":"2020-tól mindenki ingyen kapja a tankönyveket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36163aaa-c9d5-4462-9a24-72e3efa524be","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mt. Rogers névre hallgat az a Microsoft-projekt, amely virtuális kijelzőket varázsol a felhasználó köré. Az alábbi videó mutatja, hogyan is kell ezt elképzelni.","shortLead":"Mt. Rogers névre hallgat az a Microsoft-projekt, amely virtuális kijelzőket varázsol a felhasználó köré. Az alábbi...","id":"20190613_microsoft_mt_rogers_projekt_virtualis_valosag_kijelzok_videon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36163aaa-c9d5-4462-9a24-72e3efa524be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41056d8a-7226-452d-867f-94796b70c17b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190613_microsoft_mt_rogers_projekt_virtualis_valosag_kijelzok_videon","timestamp":"2019. június. 13. 11:23","title":"Videó: Megnézheti a Microsoft kijelzőit, amelyek tulajdonképpen nincsenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f53b7c6-1189-4a6c-96c4-cbc3c512a44c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az első flip telefon megjelenésének 30. évfordulójára indított érdekes kampányt egy amerikai kommunikációs cég. Komoly kihívás elé állítja az okostelefonnal szimbiózisban élő felhasználókat.","shortLead":"Az első flip telefon megjelenésének 30. évfordulójára indított érdekes kampányt egy amerikai kommunikációs cég. Komoly...","id":"20190612_frontier_communications_kihivas_egy_het_flip_telefonnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f53b7c6-1189-4a6c-96c4-cbc3c512a44c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8f0f85d-47ed-4051-be2e-219480f724c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190612_frontier_communications_kihivas_egy_het_flip_telefonnal","timestamp":"2019. június. 12. 13:03","title":"1000 dollárt fizet egy cég annak, aki egy hétre hajlandó letenni az okostelefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22caf341-90ac-4a32-9226-c65b593c9064","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Indul a nyári szezon, érdemes néhány aktuális, az autósokat érintő kérdéssel tisztában lenni ha Horvátországba indulnak. ","shortLead":"Indul a nyári szezon, érdemes néhány aktuális, az autósokat érintő kérdéssel tisztában lenni ha Horvátországba...","id":"20190613_horvatorszag_autopalya_arak_nemzeti_utdijszolgaltato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22caf341-90ac-4a32-9226-c65b593c9064&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a43c2b34-3e4f-44f8-9aa8-f9e40823c68b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190613_horvatorszag_autopalya_arak_nemzeti_utdijszolgaltato","timestamp":"2019. június. 13. 14:24","title":"A horvát autópálya olyan, mint a szilveszteri menü, nyáron drágább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb03e315-c972-4dc6-afd4-cd0e7b6d2bef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felfokozott várakozás előzte meg a világ legnagyobb okostelefon-gyártójának (és egyik leginnovatívabb vállalatának) összehajtható telefonját, azonban a dolgok végül rossz irányba mentek el. Most az a kérdés, mikor rukkol ki vele újra a Samsung.\r

","shortLead":"Felfokozott várakozás előzte meg a világ legnagyobb okostelefon-gyártójának (és egyik leginnovatívabb vállalatának...","id":"20190613_samsung_galaxy_fold_uj_megjelenesi_datum_csuszas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb03e315-c972-4dc6-afd4-cd0e7b6d2bef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46105b9a-83ef-45fb-aec7-58702b1da3f7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190613_samsung_galaxy_fold_uj_megjelenesi_datum_csuszas","timestamp":"2019. június. 13. 15:03","title":"Nagy csinnadrattával jelentették be, de mégis, mikor lesz (újra) Samsung Galaxy Fold?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60493436-7bfc-4c05-9908-dad24b3d81af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A dunai hajóbaleset okozásával gyanúsított férfinak a 15 millió forint befizetése után megszűnt a letartóztatása, bűnügyi felügyelet alá került.","shortLead":"A dunai hajóbaleset okozásával gyanúsított férfinak a 15 millió forint befizetése után megszűnt a letartóztatása...","id":"20190613_viking_sigyn_hableany_dunai_hajobaleset_jurij_ovadek_bunugyi_felugyelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60493436-7bfc-4c05-9908-dad24b3d81af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91f78368-28ff-4a6c-9508-09f08ebce9b4","keywords":null,"link":"/itthon/20190613_viking_sigyn_hableany_dunai_hajobaleset_jurij_ovadek_bunugyi_felugyelet","timestamp":"2019. június. 13. 12:53","title":"Befizette az óvadékot, kiengedték a Viking Sigyn kapitányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1a78a3f-a355-431a-b4b9-d37a1a5f541e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Törvényszék szerint ez most már elegendő. ","shortLead":"A Fővárosi Törvényszék szerint ez most már elegendő. ","id":"20190613_Hazi_orizetbe_kerul_a_VV_Fanni_meggyilkolasaval_gyanusitott_ferfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1a78a3f-a355-431a-b4b9-d37a1a5f541e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2039555c-d5e2-43ea-8695-66c29f6720f1","keywords":null,"link":"/itthon/20190613_Hazi_orizetbe_kerul_a_VV_Fanni_meggyilkolasaval_gyanusitott_ferfi","timestamp":"2019. június. 13. 11:19","title":"Házi őrizetbe kerül a VV Fanni meggyilkolásával gyanúsított férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fda54d5-f633-41c1-bd12-f0e13723f21e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Napokon belül elkezdik kifizetni a végkielégítést a Bige Holding dolgozóinak.","shortLead":"Napokon belül elkezdik kifizetni a végkielégítést a Bige Holding dolgozóinak.","id":"20190612_bige_laszlo_bige_holding_szolnoki_gyar_katasztrofavedelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5fda54d5-f633-41c1-bd12-f0e13723f21e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b89fdc7b-2d68-476e-b759-1c27cabb9e7c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190612_bige_laszlo_bige_holding_szolnoki_gyar_katasztrofavedelem","timestamp":"2019. június. 12. 08:36","title":"Nem hagyja lenyúlni, inkább bezárja szolnoki gyárát Bige","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]