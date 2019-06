Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f885f2b4-d468-4985-8e3e-edadc01a5366","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha pár perccel később ér oda, a diákok az udvaron lettek volna. Egy kertbe is bement, de a tulajdonos kikergette, mert azt hitte, kutya.\r

\r

","shortLead":"Ha pár perccel később ér oda, a diákok az udvaron lettek volna. Egy kertbe is bement, de a tulajdonos kikergette, mert...","id":"20190611_Atsetalt_egy_medve_egy_iskola_udvaran_Beresztelken_mikozben_a_gyerekek_az_osztalyban_tanultak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f885f2b4-d468-4985-8e3e-edadc01a5366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdec136d-ba65-4ad7-beb1-81e2b34111eb","keywords":null,"link":"/elet/20190611_Atsetalt_egy_medve_egy_iskola_udvaran_Beresztelken_mikozben_a_gyerekek_az_osztalyban_tanultak","timestamp":"2019. június. 11. 16:34","title":"Átsétált egy medve egy iskola udvarán Beresztelken, miközben a gyerekek az osztályban tanultak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b43d42b-9604-4755-a053-498d959b50b1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem adta meg az elsőbbséget egy teherautónak. A 20 ezer roller egyre több gondot jelent Párizsban, sokan várják a járműveket szabályozó törvényt.\r

\r

\r

\r

","shortLead":"Nem adta meg az elsőbbséget egy teherautónak. A 20 ezer roller egyre több gondot jelent Párizsban, sokan várják...","id":"20190611_Meghalt_egy_elektromos_rollert_hasznalo_ferfi_Parizsban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b43d42b-9604-4755-a053-498d959b50b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e0fd841-0b61-431b-8f75-06c8ae21f1aa","keywords":null,"link":"/cegauto/20190611_Meghalt_egy_elektromos_rollert_hasznalo_ferfi_Parizsban","timestamp":"2019. június. 11. 19:03","title":"Meghalt egy elektromos rollert használó férfi Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5552e46e-4ba0-49fc-ae46-fd67525c5bc3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Annak az OBT-nek a tagja indult a törvényszéki elnöki posztért, amely ma sikertelenül próbálta meg elmozdítani az OBH elnökét, Handó Tündét.\r

\r

","shortLead":"Annak az OBT-nek a tagja indult a törvényszéki elnöki posztért, amely ma sikertelenül próbálta meg elmozdítani az OBH...","id":"20190611_Tul_harcias_volt_az_OBH_szerint_a_palyazo_igy_nem_lett_uj_elnoke_a_Fovaros_Torvenyszeknek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5552e46e-4ba0-49fc-ae46-fd67525c5bc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb3469a4-ca0f-453e-9023-e7226005334c","keywords":null,"link":"/itthon/20190611_Tul_harcias_volt_az_OBH_szerint_a_palyazo_igy_nem_lett_uj_elnoke_a_Fovaros_Torvenyszeknek","timestamp":"2019. június. 11. 18:43","title":"Túl harcias volt az OBH szerint a pályázó, így nem lett új elnöke a Fővárosi Törvényszéknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a449c2c6-0e8e-4e1c-8631-ad0197b98058","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A színész szerint nem lesznek már olyan közösségek, mint amilyen a régi Katona és az Új Színház volt.","shortLead":"A színész szerint nem lesznek már olyan közösségek, mint amilyen a régi Katona és az Új Színház volt.","id":"20190612_Cserhalmi_Gyorgy_szinmuvesz_portre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a449c2c6-0e8e-4e1c-8631-ad0197b98058&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d3d2f3e-a3b0-4454-8616-4f670d60b319","keywords":null,"link":"/kultura/20190612_Cserhalmi_Gyorgy_szinmuvesz_portre","timestamp":"2019. június. 12. 14:04","title":"Cserhalmi György: Jöttek a percemberkék, hogy eldöntsék a nagy művészek sorsát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Mindkét szett rövidítésben dőlt el, negyeddöntőt ér a győzelem.\r

\r

","shortLead":"Mindkét szett rövidítésben dőlt el, negyeddöntőt ér a győzelem.\r

\r

","id":"20190611_Stollar_Fanny_nagyon_szoros_paros_teniszmeccsen_jutott_tovabb_Hollandiaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3aaec57-7c98-4929-aa43-6112faf59e54","keywords":null,"link":"/sport/20190611_Stollar_Fanny_nagyon_szoros_paros_teniszmeccsen_jutott_tovabb_Hollandiaban","timestamp":"2019. június. 11. 19:42","title":"Stollár Fanny nagyon szoros páros teniszmeccsen jutott tovább Hollandiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04b876d8-811e-4284-9bc4-d44d7c01cc0d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Évente 22-23 millió tonna szén-dioxid kibocsátásával jár a bitcoinbányászat.","shortLead":"Évente 22-23 millió tonna szén-dioxid kibocsátásával jár a bitcoinbányászat.","id":"20190612_bitcoin_karosanyag_kibocsatas_Jordania","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04b876d8-811e-4284-9bc4-d44d7c01cc0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f7f8d6e-ef70-495d-85f4-0985690b65e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190612_bitcoin_karosanyag_kibocsatas_Jordania","timestamp":"2019. június. 12. 18:29","title":"A bitcoinnak nagyobb a károsanyag-kibocsátása, mint Jordániának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee9c9684-0d1e-482c-a5d7-a1c3645ccfb9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az Olympique Lyon francia hátvédjét szerezték meg.","shortLead":"Az Olympique Lyon francia hátvédjét szerezték meg.","id":"20190612_Uj_igazolast_jelentett_be_a_Real_Madrid","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee9c9684-0d1e-482c-a5d7-a1c3645ccfb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bb804e3-141c-4695-a557-6f94eb3f8adc","keywords":null,"link":"/sport/20190612_Uj_igazolast_jelentett_be_a_Real_Madrid","timestamp":"2019. június. 12. 21:35","title":"Új igazolást jelentett be a Real Madrid","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fda54d5-f633-41c1-bd12-f0e13723f21e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Napokon belül elkezdik kifizetni a végkielégítést a Bige Holding dolgozóinak.","shortLead":"Napokon belül elkezdik kifizetni a végkielégítést a Bige Holding dolgozóinak.","id":"20190612_bige_laszlo_bige_holding_szolnoki_gyar_katasztrofavedelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5fda54d5-f633-41c1-bd12-f0e13723f21e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b89fdc7b-2d68-476e-b759-1c27cabb9e7c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190612_bige_laszlo_bige_holding_szolnoki_gyar_katasztrofavedelem","timestamp":"2019. június. 12. 08:36","title":"Nem hagyja lenyúlni, inkább bezárja szolnoki gyárát Bige","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]