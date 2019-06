Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"14b8c9ae-a66e-44e6-b54f-03fd8815f128","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nyári szezonban átlagban öt-hétszeresére, de a legnépszerűbb helyeken akár több mint a tízszeresére növekszik a balatoni régióban mobilozók száma. A Telenor adatai szerint ilyenkor a teljes országos mobilforgalom több mint 10%-a ebben a térségben keletkezik, ezért a Balaton és környéke a nyári hónapokban nem csupán turisztikai, hanem távközlési szempontból is kiemelt fontosságú terület.","shortLead":"A nyári szezonban átlagban öt-hétszeresére, de a legnépszerűbb helyeken akár több mint a tízszeresére növekszik...","id":"20190613_balaton_terero_telenor_mobilnet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14b8c9ae-a66e-44e6-b54f-03fd8815f128&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"433fa70e-7bce-4840-81e8-7b9be5a0ccb0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190613_balaton_terero_telenor_mobilnet","timestamp":"2019. június. 13. 10:45","title":"Feltolja a potmétereket a Telenor a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d554bc34-d32c-46f3-a142-e469495594f8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A sorozatgyilkos a hatéves lány holttestét is egy Nicosiához közeli bányatóba rejtette.","shortLead":"A sorozatgyilkos a hatéves lány holttestét is egy Nicosiához közeli bányatóba rejtette.","id":"20190613_cipusi_sorozatgyilkos_nikosz_metaxas_utolso_aldozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d554bc34-d32c-46f3-a142-e469495594f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0740cf75-efeb-42e0-880f-e4786a8dc49f","keywords":null,"link":"/vilag/20190613_cipusi_sorozatgyilkos_nikosz_metaxas_utolso_aldozat","timestamp":"2019. június. 13. 05:31","title":"Megtalálták a ciprusi rém utolsó áldozatát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88658c0e-a163-489c-bd79-d44769ef17f6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Aznap még csak a Corvin-negyedtől Dél-Buda felé, három héttel később már a Margit hídtól a Széll Kálmán térig is pótlóbuszok lesznek, nyár végéig. Figyeljen, már péntek este sem jár a villamos egy szakaszon. Az autósok számára is lesznek változások.","shortLead":"Aznap még csak a Corvin-negyedtől Dél-Buda felé, három héttel később már a Margit hídtól a Széll Kálmán térig is...","id":"20190614_Ne_feledje_szombattol_indul_a_nagykoruti_potlobuszozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88658c0e-a163-489c-bd79-d44769ef17f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31db2225-de98-47f8-8b3f-33b6ada4150b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190614_Ne_feledje_szombattol_indul_a_nagykoruti_potlobuszozas","timestamp":"2019. június. 14. 17:04","title":"Ne feledje, szombattól indul a nagykörúti pótlóbuszozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42c6324b-de2d-41bc-891a-88b19fcbc283","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az esemény még a Facebooknak is sok volt, a Nemzetpolitikai Államtitkárságnak korábban nem.","shortLead":"Az esemény még a Facebooknak is sok volt, a Nemzetpolitikai Államtitkárságnak korábban nem.","id":"20190614_hvim_felvideki_magyar_sziget_bethlen_gabor_alapkezelo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42c6324b-de2d-41bc-891a-88b19fcbc283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"779a0ec4-868f-4fae-a47e-aa5db7b04ac4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190614_hvim_felvideki_magyar_sziget_bethlen_gabor_alapkezelo","timestamp":"2019. június. 14. 05:10","title":"Toroczkaiék felvidéki fesztiválját támogatta a Miniszterelnökség – aztán meggondolta magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c260234-a0b8-48be-b248-7241268c9c01","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Idén a Duna-korzóra költözött a legnagyobb múltú könyves esemény. Június 17-éig rengeteg programmal várják az érdeklődőket.","shortLead":"Idén a Duna-korzóra költözött a legnagyobb múltú könyves esemény. Június 17-éig rengeteg programmal várják...","id":"20190614_Minden_amit_az_Unnepi_Konyvhetrol_tudni_erdemes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c260234-a0b8-48be-b248-7241268c9c01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"107d5b19-ddbb-480d-b23f-0d82ed2c6fdd","keywords":null,"link":"/kultura/20190614_Minden_amit_az_Unnepi_Konyvhetrol_tudni_erdemes","timestamp":"2019. június. 14. 16:37","title":"Minden, amit az Ünnepi Könyvhétről tudni érdemes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Minden befektetésösztönző támogatási döntést öt évre titkosítana a kormány. Ezzel évi 50 milliárd forint felhasználását rejtené el a nyilvánosság elől.","shortLead":"Minden befektetésösztönző támogatási döntést öt évre titkosítana a kormány. Ezzel évi 50 milliárd forint felhasználását...","id":"20190613_Eltitkolna_a_kormany_kinek_es_mire_ad_50_milliard_forintot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffec35ff-abff-4032-b06c-bb1490eded0f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190613_Eltitkolna_a_kormany_kinek_es_mire_ad_50_milliard_forintot","timestamp":"2019. június. 13. 09:22","title":"Eltitkolná a kormány, kinek és mire ad 50 milliárd forintot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4db1aab-d2b7-4afe-96ef-47672ab0238a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Klubrádió volt műsorvezetőjét a Momentum kérte fel.","shortLead":"A Klubrádió volt műsorvezetőjét a Momentum kérte fel.","id":"20190614_Piko_Andras_az_ellenzek_jeloltje_Jozsefvarosban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4db1aab-d2b7-4afe-96ef-47672ab0238a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1785229f-0065-4333-a32c-9d7491a6c1d6","keywords":null,"link":"/itthon/20190614_Piko_Andras_az_ellenzek_jeloltje_Jozsefvarosban","timestamp":"2019. június. 14. 08:24","title":"Pikó András az ellenzék jelöltje Józsefvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97bfed24-ad30-4fcf-b696-f6d7f69e57d1","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A történészi és politikai elemzői munkáját egy időre szépirodalomra cserélte az elsőkönyves Ripp Zoltán. Szerinte 2010-et az új rendszerváltás dátumának lehet tekinteni, a kormány pedig ezzel visszatért az elmúlt korok zsákutcás történelmébe.","shortLead":"A történészi és politikai elemzői munkáját egy időre szépirodalomra cserélte az elsőkönyves Ripp Zoltán. Szerinte...","id":"20190613_Ripp_Jozsef_A_kormany_vereseg_eseten_kepes_polgarhaborus_szituaciot_eloidezni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97bfed24-ad30-4fcf-b696-f6d7f69e57d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aef57eb3-2ea5-4c8e-869c-3d6e4a5cd4ad","keywords":null,"link":"/kultura/20190613_Ripp_Jozsef_A_kormany_vereseg_eseten_kepes_polgarhaborus_szituaciot_eloidezni","timestamp":"2019. június. 13. 14:10","title":"Ripp Zoltán: A kormány vereség esetén képes polgárháborús szituációt előidézni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]