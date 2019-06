Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bfadf360-deac-4cf0-b9b2-3f92e4e306d1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ugyan beszavazták az Európai Parlamentbe Heinz-Christian Strachét, nem fog beülni oda.","shortLead":"Ugyan beszavazták az Európai Parlamentbe Heinz-Christian Strachét, nem fog beülni oda.","id":"20190617_Nem_veszi_at_az_EPmandatumat_a_bukott_osztrak_alkancellar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bfadf360-deac-4cf0-b9b2-3f92e4e306d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfc5648b-3ce8-4232-b0ec-de9bd3c0bcf7","keywords":null,"link":"/vilag/20190617_Nem_veszi_at_az_EPmandatumat_a_bukott_osztrak_alkancellar","timestamp":"2019. június. 17. 12:50","title":"Nem veszi át az EP-mandátumát a bukott osztrák alkancellár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaab6e85-e21a-4671-9e79-1d0e587ecbe5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elsőként olyan vonalakon fogják bevetni az emeletes vonatokat, amelyeken nem kell átalakítani semmit, a Balatonra az emeletes vonatok pedig Kőbányáról és Kelenföldről fognak indulni. ","shortLead":"Elsőként olyan vonalakon fogják bevetni az emeletes vonatokat, amelyeken nem kell átalakítani semmit, a Balatonra...","id":"20190617_MAV_Egyelore_nem_fognak_semmit_atepiteni_az_emeletes_vonatok_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eaab6e85-e21a-4671-9e79-1d0e587ecbe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b74173c-941e-40d9-805b-89e4619e6b32","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190617_MAV_Egyelore_nem_fognak_semmit_atepiteni_az_emeletes_vonatok_miatt","timestamp":"2019. június. 17. 13:38","title":"MÁV: Egyelőre nem fognak semmit átépíteni az emeletes vonatok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ca94c7a-b23e-45d8-869e-f60880a78f6e","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A Los Angeles-i E3 videojátékos rendezvény minden évben tartogat meglepetéseket, az idei show azonban szokatlanul erős lett. És ebben a Mátrix- és John Wick-filmek főszereplőjének, Keanu Reevesnek is óriási szerepe volt. Mutatjuk az érdekesebb bejelentéseket.","shortLead":"A Los Angeles-i E3 videojátékos rendezvény minden évben tartogat meglepetéseket, az idei show azonban szokatlanul erős...","id":"20190616_e3_2019_bemutatok_trailer_keanu_reeves_cyberpunk_2077_videojatek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ca94c7a-b23e-45d8-869e-f60880a78f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccd527f1-f1df-4684-8b93-99225d8b0055","keywords":null,"link":"/tudomany/20190616_e3_2019_bemutatok_trailer_keanu_reeves_cyberpunk_2077_videojatek","timestamp":"2019. június. 16. 17:30","title":"Keanu Reeves 2077-ben is velünk lesz, csak azt nem tudni, hogy robotként vagy emberként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa57c433-fbaf-45e5-af76-ddcff1e20d63","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Panoráma Deck ügyvédei beidéztetnék a tragédia éjjelén a mentésben részt vevő hajósokat is. ","shortLead":"A Panoráma Deck ügyvédei beidéztetnék a tragédia éjjelén a mentésben részt vevő hajósokat is. ","id":"20190618_Ujabb_tanukat_hallgatnanak_ki_a_Hableanykatasztrofa_ugyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa57c433-fbaf-45e5-af76-ddcff1e20d63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa373cf6-8183-4726-b0b9-38e23c95f603","keywords":null,"link":"/itthon/20190618_Ujabb_tanukat_hallgatnanak_ki_a_Hableanykatasztrofa_ugyeben","timestamp":"2019. június. 18. 06:22","title":"Újabb tanúkat hallgatnának ki a Hableány-katasztrófa ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2e61894-6e26-418c-96d3-3440c70ea741","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ezúttal nem a politikusok szeretnének boltzárat, hanem a tulajdonosok rövidebb nyitva tartást.","shortLead":"Ezúttal nem a politikusok szeretnének boltzárat, hanem a tulajdonosok rövidebb nyitva tartást.","id":"20190617_Korabban_bezarnanak_vasarnap_a_boltok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2e61894-6e26-418c-96d3-3440c70ea741&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4de7be7c-7926-49b6-bb5e-4718c38d5121","keywords":null,"link":"/kkv/20190617_Korabban_bezarnanak_vasarnap_a_boltok","timestamp":"2019. június. 17. 05:47","title":"Korábban bezárnának vasárnap a boltok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d6d0a8d-cdef-4395-bf8f-05d4ad45925e","c_author":"Dercsényi Dávid-Windisch Judit","category":"itthon","description":"Vajon érzi-e magát annyira biztonságban egy kerületi polgármester, hogy megnyirbálja a lakosainak járó parkolási kedvezményeket a zsúfoltság csökkentéséért? Egy fővárosi tanulmány ugyanis ezt a lehetőséget vetette fel. A kerületek jelenleg két kézzel szórják az ingyenparkolás lehetőségét, ami olyan, mintha milliós ajándékokat dobálnának a lakóknak.","shortLead":"Vajon érzi-e magát annyira biztonságban egy kerületi polgármester, hogy megnyirbálja a lakosainak járó parkolási...","id":"20190618_budapesti_parkolas_helyi_lakosok_autoi_ingyenes_parkolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d6d0a8d-cdef-4395-bf8f-05d4ad45925e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dc104d1-3f2c-4890-aae4-5aac1b9734a0","keywords":null,"link":"/itthon/20190618_budapesti_parkolas_helyi_lakosok_autoi_ingyenes_parkolas","timestamp":"2019. június. 18. 06:30","title":"Bevenné a gyomra, ha tízezreket kéne fizetnie, hogy a saját háza előtt parkoljon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7ecfeff-a496-4e17-9196-b474830d7247","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 19 éves fiatalt keresnek a rendőrök.","shortLead":"Egy 19 éves fiatalt keresnek a rendőrök.","id":"20190617_Megszokott_egy_rab_egy_budapesti_korhazbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7ecfeff-a496-4e17-9196-b474830d7247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cccab844-0be6-4aa3-9b01-6f6390c41925","keywords":null,"link":"/itthon/20190617_Megszokott_egy_rab_egy_budapesti_korhazbol","timestamp":"2019. június. 17. 14:01","title":"Megszökött egy rab egy budapesti kórházból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Az elsődleges információk szerint három ember megsérült a balesetben, egy sérült beszorult az autóba.","shortLead":"Az elsődleges információk szerint három ember megsérült a balesetben, egy sérült beszorult az autóba.","id":"20190616_Harom_auto_utkozott_ossze_Ujbudan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea1e3abf-cea8-4d89-83bf-30ba343a39de","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190616_Harom_auto_utkozott_ossze_Ujbudan","timestamp":"2019. június. 16. 15:59","title":"Három autó ütközött össze Újbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]