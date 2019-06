Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"224a382c-22b5-42b1-8a1f-35b4458c1cb2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Európai Bizottság kedden kiadott értékelése szerint a nemzeti tervek jelentős erőfeszítéseket tükröznek, de rámutat arra is, számos terület még javításra szorul az éghajlatváltozás elleni küzdelemben.","shortLead":"Az Európai Bizottság kedden kiadott értékelése szerint a nemzeti tervek jelentős erőfeszítéseket tükröznek, de rámutat...","id":"20190618_energiaunio_europai_bizottsag_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_parizsi_egyezmeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=224a382c-22b5-42b1-8a1f-35b4458c1cb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20984afa-7b2f-4d64-8804-fd25171e7fac","keywords":null,"link":"/tudomany/20190618_energiaunio_europai_bizottsag_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_parizsi_egyezmeny","timestamp":"2019. június. 18. 21:03","title":"\"Még többet kell tenni, hogy a helyes vágányra tereljük az EU-t a klímaváltozás elleni küzdelemben\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37f19d56-0f09-444a-8f4b-3d1ccb3c7867","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Volt a huszadik századi történelemnek egy periódusa, amikor a reneszánsz polihisztorként és az értelmiségi ember archetípusaként tisztelt Leonardo da Vinci neve ideiglenesen egybefonódott az erőszakkal. A fasizmus alkotta meg ugyanis a Leonardo-kultuszt. ","shortLead":"Volt a huszadik századi történelemnek egy periódusa, amikor a reneszánsz polihisztorként és az értelmiségi ember...","id":"20190617_Leonardo_da_vinci_fasiszta_propaganda_mussolini","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37f19d56-0f09-444a-8f4b-3d1ccb3c7867&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f49a508a-9a44-4a47-ab65-e6a18e224253","keywords":null,"link":"/kultura/20190617_Leonardo_da_vinci_fasiszta_propaganda_mussolini","timestamp":"2019. június. 17. 20:00","title":"Hogyan lett Mussolini a világ legnagyobb festőzsenijének a rajongója?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"672971cc-49a8-48b9-88c9-f59088a80c2e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A közvetlen vízparti projekteknél már egymillió forint körüli a négyzetméterár. ","shortLead":"A közvetlen vízparti projekteknél már egymillió forint körüli a négyzetméterár. ","id":"20190618_Elszalltak_a_balatoni_ingatlanarak_Fured_a_legdragabb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=672971cc-49a8-48b9-88c9-f59088a80c2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e684f21d-1c04-4d31-8079-64ae310878fa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190618_Elszalltak_a_balatoni_ingatlanarak_Fured_a_legdragabb","timestamp":"2019. június. 18. 09:41","title":"Elszálltak a balatoni ingatlanárak, Füred a legdrágább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"118358c1-0a7e-4db4-bb8f-5b0b6adf5934","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Van némi alapja, de kamu az extrém szórakozást kínáló vidámparki toronyról szóló videó, melyen hétvégén sok tízmillió ember ámult el. Mutatjuk, mi igaz belőle.","shortLead":"Van némi alapja, de kamu az extrém szórakozást kínáló vidámparki toronyról szóló videó, melyen hétvégén sok tízmillió...","id":"20190617_del_korea_lotte_world_ugralo_torony_teleszkopos_forgo_bungee_jumping","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=118358c1-0a7e-4db4-bb8f-5b0b6adf5934&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44f325c8-2303-4b38-b119-f5596b57d034","keywords":null,"link":"/tudomany/20190617_del_korea_lotte_world_ugralo_torony_teleszkopos_forgo_bungee_jumping","timestamp":"2019. június. 17. 09:33","title":"Ön is látta a videót a rémisztő ugrótoronyról? És az megvan, hogy kamu?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e12e9350-fa63-4433-9c6b-99daaf0d49bf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy webes szolgáltatásnak hála térképen, településenként látni, hol találhatók bárki által ingyenesen használható ivókutak az országban. ","shortLead":"Egy webes szolgáltatásnak hála térképen, településenként látni, hol találhatók bárki által ingyenesen használható...","id":"20190618_terkep_kut_ivoviz_ivokut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e12e9350-fa63-4433-9c6b-99daaf0d49bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf3b39c3-7450-4ac6-9bfd-cc5d239566af","keywords":null,"link":"/tudomany/20190618_terkep_kut_ivoviz_ivokut","timestamp":"2019. június. 18. 09:33","title":"Ez most nagyon jól jön: térképen a helyek, ahol ingyen ihat vizet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f26ec8c-de64-44d7-be92-e8fa1ff34ed5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A standard kategóriában jegyzik a bank részvényeit mától a tőzsdén.","shortLead":"A standard kategóriában jegyzik a bank részvényeit mától a tőzsdén.","id":"20190617_Tozsdere_megy_az_MKB","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f26ec8c-de64-44d7-be92-e8fa1ff34ed5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6904290-7b50-4286-9a11-073253d5fce0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190617_Tozsdere_megy_az_MKB","timestamp":"2019. június. 17. 08:18","title":"Tőzsdére megy az MKB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dca81ea-b872-42dd-8928-a16d8156da09","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elolvasták az Európai Bizottságban a magyar energia- és klímatervet, majd azt írták: kidolgozatlan az anyag, kiegészítésre szorul, ahol pedig konkrét tervek vannak benne, az nem elégséges.","shortLead":"Elolvasták az Európai Bizottságban a magyar energia- és klímatervet, majd azt írták: kidolgozatlan az anyag...","id":"20190618_Nagyon_nem_tetszik_az_Europai_Bizottsagnak_a_magyar_energia_es_klimaterv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7dca81ea-b872-42dd-8928-a16d8156da09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04708cab-37e3-46db-a7f4-360e9cf1f336","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190618_Nagyon_nem_tetszik_az_Europai_Bizottsagnak_a_magyar_energia_es_klimaterv","timestamp":"2019. június. 18. 16:56","title":"Nagyon nem tetszik az Európai Bizottságnak a magyar energia- és klímaterv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4084a7e-b1ce-4226-84b2-86bfee71fb8a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Josh Homme vezette zenekar Insta-üzenetet küldött rajongóinak.","shortLead":"A Josh Homme vezette zenekar Insta-üzenetet küldött rajongóinak.","id":"20190617_Tett_egy_nagyon_szimpatikus_gesztust_a_Pridenak_a_Queens_Of_The_Stone_Age","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4084a7e-b1ce-4226-84b2-86bfee71fb8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8184f8f-e3a7-4ebd-8152-f1963536008a","keywords":null,"link":"/kultura/20190617_Tett_egy_nagyon_szimpatikus_gesztust_a_Pridenak_a_Queens_Of_The_Stone_Age","timestamp":"2019. június. 17. 16:30","title":"Tett egy nagyon szimpatikus gesztust a Pride-nak a Queens of the Stone Age","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]