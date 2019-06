Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4c773f72-6126-4678-8aef-4675d38c94b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Programját a lakossággal összefogva szeretné összeállítani az ellenzék polgármester-jelöltje.\r

\r

","shortLead":"Programját a lakossággal összefogva szeretné összeállítani az ellenzék polgármester-jelöltje.\r

\r

","id":"20190619_Bemutatkozott_az_osszellenzeki_jelolt_Esztergomban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c773f72-6126-4678-8aef-4675d38c94b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40f37046-df5f-4f90-bbd1-6d66dc6ae1a3","keywords":null,"link":"/itthon/20190619_Bemutatkozott_az_osszellenzeki_jelolt_Esztergomban","timestamp":"2019. június. 19. 06:23","title":"Bemutatkozott az összellenzéki jelölt Esztergomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8296ec3b-349c-4356-a07b-4976ab48ce28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kétélű fegyver a Huawei ellen hirdetett bojkott, az érintett amerikai cégek is rosszul jöhetnek ki belőle. Érthető, ha egymás után próbálják meggyőzni a kormányzatot az intézkedések mérsékléséről.","shortLead":"Kétélű fegyver a Huawei ellen hirdetett bojkott, az érintett amerikai cégek is rosszul jöhetnek ki belőle. Érthető, ha...","id":"20190617_intel_qualcomm_huawei_embargo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8296ec3b-349c-4356-a07b-4976ab48ce28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dbeb3bf-0a41-4897-b249-6eb6d226cd97","keywords":null,"link":"/tudomany/20190617_intel_qualcomm_huawei_embargo","timestamp":"2019. június. 17. 18:03","title":"Állítólag beindult az Intel és a Qualcomm a Huawei-embargó ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3760b69-52fb-47dd-9fe5-fb2f0d1ff3af","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azonnali egyeztetést kértek az érdekvédők a kormánytól, miután kiderült, mennyivel emelik az egészségügyi szakdolgozók alapbérét.","shortLead":"Azonnali egyeztetést kértek az érdekvédők a kormánytól, miután kiderült, mennyivel emelik az egészségügyi szakdolgozók...","id":"20190617_Azzal_az_egeszsegugyi_beremelessel_buszkelkedik_a_kormany_amit_2016ban_jelentettek_be","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3760b69-52fb-47dd-9fe5-fb2f0d1ff3af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea12419e-582d-42be-b6b1-71878b870eaa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190617_Azzal_az_egeszsegugyi_beremelessel_buszkelkedik_a_kormany_amit_2016ban_jelentettek_be","timestamp":"2019. június. 17. 07:09","title":"Azzal az egészségügyi béremeléssel büszkélkedik a kormány, amit 2016-ban jelentettek be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adfde265-060c-46d6-84dc-6f16a05916d8","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Magyarország tökéletes hely most a szúnyogoknak, hiába intéz ellenük többfrontos támadást az állam a kémiai és a biológiai gyérítéssel, ezek csak pár napig enyhítik a helyzetet, utána visszatér a szúnyogözön. Egyre több invazív szúnyogfaj is velünk él, a jövőben ők is több gondot okozhatnak. Addig is véssük az eszünkbe, hogy nem érdemes vakarni a szúnyogcsípést, mert csak rosszabb lesz.","shortLead":"Magyarország tökéletes hely most a szúnyogoknak, hiába intéz ellenük többfrontos támadást az állam a kémiai és...","id":"20190617_magyarorszag_szunyogparadicsom_szunyogirtas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=adfde265-060c-46d6-84dc-6f16a05916d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"537106ae-8d1f-459d-a167-adbf1a30548f","keywords":null,"link":"/itthon/20190617_magyarorszag_szunyogparadicsom_szunyogirtas","timestamp":"2019. június. 17. 11:43","title":"Szokjunk hozzá, hogy ezt a nyarunkat tönkreteszik a szúnyogok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"118358c1-0a7e-4db4-bb8f-5b0b6adf5934","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Van némi alapja, de kamu az extrém szórakozást kínáló vidámparki toronyról szóló videó, melyen hétvégén sok tízmillió ember ámult el. Mutatjuk, mi igaz belőle.","shortLead":"Van némi alapja, de kamu az extrém szórakozást kínáló vidámparki toronyról szóló videó, melyen hétvégén sok tízmillió...","id":"20190617_del_korea_lotte_world_ugralo_torony_teleszkopos_forgo_bungee_jumping","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=118358c1-0a7e-4db4-bb8f-5b0b6adf5934&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44f325c8-2303-4b38-b119-f5596b57d034","keywords":null,"link":"/tudomany/20190617_del_korea_lotte_world_ugralo_torony_teleszkopos_forgo_bungee_jumping","timestamp":"2019. június. 17. 09:33","title":"Ön is látta a videót a rémisztő ugrótoronyról? És az megvan, hogy kamu?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d728dbf0-963a-4a4b-b69d-8500b981dc50","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Bár a digitalizáció mindent visz, a túléléshez a kulcsot mégis a személyesség jelenti majd – hangzott el a boltok jövőjéről szóló kétnapos szakmai workshopon, a Shop Experience Design Sprinten, ahol 50 résztvevő dolgozott csapatokban a jövő vásárlása, a jövő boltja és a támogató Extreme Digital szolgáltatási lehetőségei után kutatva. ","shortLead":"Bár a digitalizáció mindent visz, a túléléshez a kulcsot mégis a személyesség jelenti majd – hangzott el a boltok...","id":"20190617_shop_experience_design_sprint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d728dbf0-963a-4a4b-b69d-8500b981dc50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4830e613-64d0-4232-89d8-bd9a8b5aa7e8","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190617_shop_experience_design_sprint","timestamp":"2019. június. 17. 14:15","title":"Túlélik-e a boltok az online vásárlás térnyerését?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1c2c71e-9272-4eed-89f4-834c4f64cb30","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Kétmilliárd embernek nincs tiszta ivóvize, négymilliárdnál pedig nincs megfelelő mellékhelyiség.","shortLead":"Kétmilliárd embernek nincs tiszta ivóvize, négymilliárdnál pedig nincs megfelelő mellékhelyiség.","id":"20190618_Naponta_ezer_kisgyerek_hal_meg_a_rossz_higienia_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1c2c71e-9272-4eed-89f4-834c4f64cb30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ac8e235-20f3-41a4-a946-ac685b35f535","keywords":null,"link":"/elet/20190618_Naponta_ezer_kisgyerek_hal_meg_a_rossz_higienia_miatt","timestamp":"2019. június. 18. 21:06","title":"Naponta ezer kisgyerek hal meg a rossz higiénia miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4fef2f5-e454-415a-9818-e201eddec351","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy év alatt 600-zal csökkent az atomfegyverek száma. A modernizáció miatt mégsem lehet hátradőlni.","shortLead":"Egy év alatt 600-zal csökkent az atomfegyverek száma. A modernizáció miatt mégsem lehet hátradőlni.","id":"20190617_Sokkal_kevesebb_atomfegyver_van_a_Foldon_mint_egy_eve_ilyenkor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4fef2f5-e454-415a-9818-e201eddec351&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"224e6aad-30ed-4e0a-86b9-8b8934e41f3e","keywords":null,"link":"/vilag/20190617_Sokkal_kevesebb_atomfegyver_van_a_Foldon_mint_egy_eve_ilyenkor","timestamp":"2019. június. 17. 12:28","title":"Sokkal kevesebb atomfegyver van a Földön, mint egy éve ilyenkor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]