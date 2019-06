Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b82f964d-0ef5-47c9-91e6-18899fb5ab16","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mindenki, aki mostanság próbálja elérni a Google Naptárat, a jól ismert 404-es hibaüzenetbe fut bele. ","shortLead":"Mindenki, aki mostanság próbálja elérni a Google Naptárat, a jól ismert 404-es hibaüzenetbe fut bele. ","id":"20190618_google_calendar_naptar_nem_elerheto_hiba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b82f964d-0ef5-47c9-91e6-18899fb5ab16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"988e0efd-8222-43e0-bc83-1ea5c5e40395","keywords":null,"link":"/tudomany/20190618_google_calendar_naptar_nem_elerheto_hiba","timestamp":"2019. június. 18. 17:56","title":"Nem csak önnél ütött be a baj, világszerte gondok vannak a Google naptárával [frissítve]","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8de017fd-e79e-4f53-92c7-168303e55677","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Végéhez közeledik az egy hónapon át tartó gyerekzsúr, de még az utolsó hétvége is tartogat meglepetéseket és kipróbálni való új játékokat.\r

\r

","shortLead":"Végéhez közeledik az egy hónapon át tartó gyerekzsúr, de még az utolsó hétvége is tartogat meglepetéseket és kipróbálni...","id":"20190620_Rutkai_Borival_es_az_Alma_egyuttessel_zarul_a_Gyerek_Sziget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8de017fd-e79e-4f53-92c7-168303e55677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e1807cf-fa3e-4cb3-8668-fb80ab53567a","keywords":null,"link":"/elet/20190620_Rutkai_Borival_es_az_Alma_egyuttessel_zarul_a_Gyerek_Sziget","timestamp":"2019. június. 20. 17:12","title":"Rutkai Borival és az Alma együttessel zárul a Gyerek Sziget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad5b64a4-ee1e-4706-9383-26129804e5d8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A gázolajé viszont változatlan marad. Akár 50 forintos literenkénti árkülönbözet is előfordulhat a kutakon.\r

\r

","shortLead":"A gázolajé viszont változatlan marad. Akár 50 forintos literenkénti árkülönbözet is előfordulhat a kutakon.\r

\r

","id":"20190619_Tovabb_csokken_a_benzin_ara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad5b64a4-ee1e-4706-9383-26129804e5d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4ea0627-2a00-4568-b184-2caa451219a7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190619_Tovabb_csokken_a_benzin_ara","timestamp":"2019. június. 19. 11:59","title":"Tovább csökken a benzin ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71e0ccee-6abb-4b3d-abbd-8c350fcbeea7","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"Tizennégy év után Phenjanban találkozik a kínai és az észak-koreai vezető. Kim Dzsongun rá van utalva a pekingi segítségre, de mindenre azért nem hajlandó. Vagy mégis?","shortLead":"Tizennégy év után Phenjanban találkozik a kínai és az észak-koreai vezető. Kim Dzsongun rá van utalva a pekingi...","id":"20190620_kina_eszak_korea","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71e0ccee-6abb-4b3d-abbd-8c350fcbeea7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b633b37b-c0cc-4d3b-995a-760d14fe17f8","keywords":null,"link":"/vilag/20190620_kina_eszak_korea","timestamp":"2019. június. 20. 12:16","title":"Kína kihúzhatja Észak-Koreát a válságból, de lesz benne köszönet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43a287d5-08b5-4f34-8d48-263fcca1d258","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Socialbrakers adatai alapján több ezer rajongót vesztettek a hazai legnagyobb Facebook-oldalak a szolgáltatásban napok óta tartó tiltáshullám miatt. A magyarokat érintő ügyről már a BBC is beszámolt. ","shortLead":"A Socialbrakers adatai alapján több ezer rajongót vesztettek a hazai legnagyobb Facebook-oldalak a szolgáltatásban...","id":"20190619_facebook_kitiltas_magyar_oldalak_tibi_atya_profil_torlese_miert_toroltek_a_profilomat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43a287d5-08b5-4f34-8d48-263fcca1d258&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b1b7b18-8ca5-4091-90e2-35c612b3a847","keywords":null,"link":"/tudomany/20190619_facebook_kitiltas_magyar_oldalak_tibi_atya_profil_torlese_miert_toroltek_a_profilomat","timestamp":"2019. június. 19. 18:03","title":"Tibi atya az egyik legnagyobb vesztese a Facebookon zajló különös eseményeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d673e48f-30bc-4173-994d-77ae874c627b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezzel megindul az eddig gyarapodó MTA csonkítástörténete, mondta el az Országgyűlés Kulturális Bizottsága előtt az akadémiai dolgozókat képviselő Lőrincz Viktor.\r

\r

","shortLead":"Ezzel megindul az eddig gyarapodó MTA csonkítástörténete, mondta el az Országgyűlés Kulturális Bizottsága előtt...","id":"20190619_Atment_az_MTAcsonkito_torveny_a_parlamenti_bizottsagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d673e48f-30bc-4173-994d-77ae874c627b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad8ac08e-49d2-44d8-8a93-921a34168c74","keywords":null,"link":"/itthon/20190619_Atment_az_MTAcsonkito_torveny_a_parlamenti_bizottsagon","timestamp":"2019. június. 19. 12:23","title":"Átment az MTA-csonkító törvény a parlamenti bizottságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1572df2-c5fe-4e4f-94d7-154d8bc4260e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Újabb feszültség támadhat a bankok és a kormány között, ha az előbbiek több millió számlát zárolnak, mert ügyfeleik nem tesznek eleget a pénzmosás elleni előírásoknak.","shortLead":"Újabb feszültség támadhat a bankok és a kormány között, ha az előbbiek több millió számlát zárolnak, mert ügyfeleik nem...","id":"20190620_Nagy_baj_lehet_ha_nem_fogadja_el_a_kormany_a_bankok_halasztasi_kerelmet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1572df2-c5fe-4e4f-94d7-154d8bc4260e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44638711-6a64-40ae-a0a3-196b0eed44c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190620_Nagy_baj_lehet_ha_nem_fogadja_el_a_kormany_a_bankok_halasztasi_kerelmet","timestamp":"2019. június. 20. 17:16","title":"Nagy baj lehet, ha nem fogadja el a kormány a bankok halasztási kérelmét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"576d8e28-f43d-4b52-bdf7-2111ae577d6d","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"A mozdonycserét spórolnák meg. További 21 emeletes vonatot is szeretnének.","shortLead":"A mozdonycserét spórolnák meg. További 21 emeletes vonatot is szeretnének.","id":"20190619_hibrid_motorvonatok_a_Balatonra_IC_emeletes_vonatok_MAV_hatterbeszelgetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=576d8e28-f43d-4b52-bdf7-2111ae577d6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30c16e9b-0942-4a4b-8696-45c1b1be7426","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190619_hibrid_motorvonatok_a_Balatonra_IC_emeletes_vonatok_MAV_hatterbeszelgetes","timestamp":"2019. június. 19. 18:28","title":"Hibrid motorvonatokat venne a Balaton északi partjára a MÁV-Start","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]