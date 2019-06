Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b13a0fd6-52dc-4340-9e7a-2a3772ec5462","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Visegrád és Dömös között fa dőlt az úttestre, Ürömön 40 centis víz áll az egyik utcában. ","shortLead":"Visegrád és Dömös között fa dőlt az úttestre, Ürömön 40 centis víz áll az egyik utcában. ","id":"20190620_Jegeso_es_felhoszakadas_is_lehet_penteken_Pest_megyeben_tombol_a_vihar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b13a0fd6-52dc-4340-9e7a-2a3772ec5462&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c11eaa99-f240-4737-9867-fcb47569a7db","keywords":null,"link":"/itthon/20190620_Jegeso_es_felhoszakadas_is_lehet_penteken_Pest_megyeben_tombol_a_vihar","timestamp":"2019. június. 20. 21:26","title":"Jégeső és felhőszakadás is lehet pénteken, Pest megyében már tombol a vihar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt kiabálták nekik, hogy \"migránsok húzzatok haza\", egyiküket ezután acélbetétes bakanccsal rugdosták. ","shortLead":"Azt kiabálták nekik, hogy \"migránsok húzzatok haza\", egyiküket ezután acélbetétes bakanccsal rugdosták. ","id":"20190619_Arabul_beszelo_egyetemistakat_vertek_meg_Pecsen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b1b6c9d-cfa7-4753-8bc4-c7c0891db035","keywords":null,"link":"/elet/20190619_Arabul_beszelo_egyetemistakat_vertek_meg_Pecsen","timestamp":"2019. június. 19. 12:12","title":"Arabul beszélő egyetemistákat vertek meg Pécsen, vádat emeltek a támadók ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b58c3b3-dbc6-4ead-abdf-6cfc320cffff","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az élet egyik legtragikusabb pillanata, amikor egy gyerek rájön, hogy az őszinteségért büntetés jár – hívta fel a figyelmet Feldmár András a HVG Extra Pszichológia Szalon vendégeként. A beszélgetés során a pszichoterapeuta szót ejtett a bátorság igazi természetéről, az igazi dialógusban megszülető „mi”-élményről, és vállalkozott rögtönzött álomfejtésre is.","shortLead":"Az élet egyik legtragikusabb pillanata, amikor egy gyerek rájön, hogy az őszinteségért büntetés jár – hívta fel...","id":"20190619_Feldmar_Andras_A_gyerek_pontosan_tud_mindent_csak_nincsenek_ra_szavai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b58c3b3-dbc6-4ead-abdf-6cfc320cffff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb4322d6-c158-4fb3-b496-c51d38cf9087","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190619_Feldmar_Andras_A_gyerek_pontosan_tud_mindent_csak_nincsenek_ra_szavai","timestamp":"2019. június. 19. 13:15","title":"Feldmár András: „A gyerek pontosan tud mindent, csak nincsenek rá szavai”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a578028-9178-422a-ae61-1e77c363a28f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jégeső 2-3 centis jéggel, 80-90 km/h-s széllökés, 50 mm-et meghaladó csapadék percek alatt – ez nem egy hollywoodi katasztrófafilm leírása, hanem a kétnapos időjárás-előrejelzés Magyarországon.\r

