[{"available":true,"c_guid":"9632471e-bc67-4f70-b8ef-333271a75a41","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Áprilisi szívműtétje óta először lép színpadra a 75 éves rocksztár.","shortLead":"Áprilisi szívműtétje óta először lép színpadra a 75 éves rocksztár.","id":"20190621_mick_jagger_szivmutet_rolling_stones_koncert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9632471e-bc67-4f70-b8ef-333271a75a41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d52cc51d-df93-4384-bf1f-16ea8751e7e1","keywords":null,"link":"/kultura/20190621_mick_jagger_szivmutet_rolling_stones_koncert","timestamp":"2019. június. 21. 10:22","title":"Újra színpadon Mick Jagger a szívműtét után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05b56af0-57f0-4174-89d9-8cc042257eda","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A római főpolgármester Virginia Raggi, a kormánypárt Öt Csillag Mozgalom (M5S) politikusa azonnali leváltását sürgette az Il Messaggero római napilap szerdán, miután az olasz főváros utcáit ismét ellepte a kánikulában tornyosuló háztartási hulladék. ","shortLead":"A római főpolgármester Virginia Raggi, a kormánypárt Öt Csillag Mozgalom (M5S) politikusa azonnali leváltását sürgette...","id":"20190619_roma_szemet_hulladek_virginia_raggi_fopolgarmester","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05b56af0-57f0-4174-89d9-8cc042257eda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37875442-db5b-4167-bc40-1418029885f7","keywords":null,"link":"/vilag/20190619_roma_szemet_hulladek_virginia_raggi_fopolgarmester","timestamp":"2019. június. 19. 22:01","title":"Ellepte a szemét Rómát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10c33ec8-b0e7-4c4f-9c86-8aafe1804a61","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Országos szintű társadalmi robbanás következhet be Oroszországban, ha nem javul meg gyorsan a gazdasági helyzet – figyelmeztetett Alekszej Kudrin, a Számvevőszék elnöke.","shortLead":"Országos szintű társadalmi robbanás következhet be Oroszországban, ha nem javul meg gyorsan a gazdasági helyzet –...","id":"20190619_Tarsadalmi_robbanasra_figyelmeztet_az_orosz_Szamvevoszek_elnoke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10c33ec8-b0e7-4c4f-9c86-8aafe1804a61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc040a07-bc19-43b2-aceb-38fc5af58ae0","keywords":null,"link":"/vilag/20190619_Tarsadalmi_robbanasra_figyelmeztet_az_orosz_Szamvevoszek_elnoke","timestamp":"2019. június. 19. 18:51","title":"Társadalmi robbanásra figyelmeztet az orosz Számvevőszék elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b25b970-6d6c-495d-9464-a6c86ba126d0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem csak belül, közvetlenül a volán mögött érdemes keresni a praktikus autós biztonsági megoldásokat, kívül is bőven akad belőlük. A címbéli találós kérdés megfejtése a távolsági fényszóró-asszisztens is egy ilyen, külső eszköz, melyen érdemes elgondolkodni új autó vásárlásakor.","shortLead":"Nem csak belül, közvetlenül a volán mögött érdemes keresni a praktikus autós biztonsági megoldásokat, kívül is bőven...","id":"20190620_tavolsagi_fenyszoro_asszisztens_mukodese_vilagitast_szabalyozo_automatika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b25b970-6d6c-495d-9464-a6c86ba126d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd8e9950-c121-4e87-b17c-363324381c7b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190620_tavolsagi_fenyszoro_asszisztens_mukodese_vilagitast_szabalyozo_automatika","timestamp":"2019. június. 20. 12:00","title":"40 km/h fölött bekapcsol, egyszerre két-három sofőr életét könnyíti meg – mi az?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb31403-a862-4b3a-8db7-adb5b3239f30","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Még nem tudjuk pontosan, mi oldódik ki a mikroműanyagokból, mikor az emberi testbe kerülnek.","shortLead":"Még nem tudjuk pontosan, mi oldódik ki a mikroműanyagokból, mikor az emberi testbe kerülnek.","id":"20190620_Mit_ken_az_arcara_Csak_mert_a_kozmetikumokban_is_vannak_mikromuanyagok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6fb31403-a862-4b3a-8db7-adb5b3239f30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d4157bf-5b12-4a55-836d-2c2129fc0bc4","keywords":null,"link":"/elet/20190620_Mit_ken_az_arcara_Csak_mert_a_kozmetikumokban_is_vannak_mikromuanyagok","timestamp":"2019. június. 20. 10:18","title":"Mit ken az arcára? Csak mert a kozmetikumokban is vannak mikroműanyagok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36c93a9f-c09a-4847-92a6-05c1e86e6c73","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tom Felton rábólintott a rajongói fikcióra.","shortLead":"Tom Felton rábólintott a rajongói fikcióra.","id":"20190620_A_szinesz_megerositette_Draco_Malfoy_meleg_volt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36c93a9f-c09a-4847-92a6-05c1e86e6c73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41e57c9b-ffe1-48d8-9dba-bbbd00075996","keywords":null,"link":"/kultura/20190620_A_szinesz_megerositette_Draco_Malfoy_meleg_volt","timestamp":"2019. június. 20. 12:10","title":"A színész megerősítette: Draco Malfoy meleg volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ff32655-ef7c-4f69-bc97-8ebb39d4f9a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A zivatarok szerda éjszakára mérséklődnek, de teljesen legfeljebb csak rövid időre szűnnek meg. Csütörtök reggel, délelőtt még csak néhol, ezt követően azonban ismét sok helyen kell számítani zivatarokra, főként az ország keleti felében – közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat.\r

\r

","shortLead":"A zivatarok szerda éjszakára mérséklődnek, de teljesen legfeljebb csak rövid időre szűnnek meg. Csütörtök reggel...","id":"20190619_figyelmeztetes_zivatar_felhoszakadas_idojaras_meteorologia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ff32655-ef7c-4f69-bc97-8ebb39d4f9a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf505884-1fd1-48af-8d5c-6f08b6dddd89","keywords":null,"link":"/itthon/20190619_figyelmeztetes_zivatar_felhoszakadas_idojaras_meteorologia","timestamp":"2019. június. 19. 19:55","title":"Itt a figyelmeztetés: viharos lesz a csütörtök is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63b8b43c-8cae-4193-a4c1-0cc30f1fbed9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezek az autók valóban a krémek krémjéhez tartoznak, és hamarosan minimális ajánlati érték nélkül lehet rájuk licitálni. ","shortLead":"Ezek az autók valóban a krémek krémjéhez tartoznak, és hamarosan minimális ajánlati érték nélkül lehet rájuk licitálni. ","id":"20190621_szupersportauto_arveres_egyentitoi_guinea","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63b8b43c-8cae-4193-a4c1-0cc30f1fbed9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e12e0c5f-41fc-4d2a-8248-77c5566adc02","keywords":null,"link":"/cegauto/20190621_szupersportauto_arveres_egyentitoi_guinea","timestamp":"2019. június. 21. 09:20","title":"LaFerrari, Bugatti, Koenigsegg – eladók az egyenlítői-guineai elnök fiának lefoglalt autói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]