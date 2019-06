Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két ember veszett össze, egyikük baltát rántott.","shortLead":"Két ember veszett össze, egyikük baltát rántott.","id":"20190623_Baltaval_vagtak_fejbe_egy_embert_Bagameren_a_ballagas_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeac1c54-c2ba-4540-b85d-885145ed293f","keywords":null,"link":"/itthon/20190623_Baltaval_vagtak_fejbe_egy_embert_Bagameren_a_ballagas_utan","timestamp":"2019. június. 23. 12:57","title":"Baltával vágtak fejbe egy embert Bagaméren a ballagás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f8c2e96-f6fd-4c46-a5a3-dbe6852c8cb2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai kormányzat éppen a készülék premierje előtti napokban tette világossá, hogy embargót rendel el a Huaweijel szemben, így rövid ideig az is kérdéses volt, lesz-e megvásárolható termék a Huawei-csoporthoz tartozó Honor mobiljából. A Honor 20-at végül bemutatták, de több országban is elhalasztották piaci bevezetését. A vállalat kedden jelentette be, végül Magyarországra is elhozza a telefont, igaz, nem a legjobb kiadását.","shortLead":"Az amerikai kormányzat éppen a készülék premierje előtti napokban tette világossá, hogy embargót rendel el a Huaweijel...","id":"20190625_honor_20_okostelefon_huawei_bojkott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f8c2e96-f6fd-4c46-a5a3-dbe6852c8cb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d04501e-6507-442b-863e-d4ec3e4317d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190625_honor_20_okostelefon_huawei_bojkott","timestamp":"2019. június. 25. 10:33","title":"Augusztustól Magyarországon is elkezdik árulni a Huawei/Honor megkésett telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"729b35e5-4f11-4835-b78b-808f12abb2a1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A társaság feltehetőleg ittas volt, antiszemita vicceket is elsütöttek.","shortLead":"A társaság feltehetőleg ittas volt, antiszemita vicceket is elsütöttek.","id":"20190624_Leszallitottak_18_brit_ferfit_egy_izraeli_repulorol_mert_az_egyikuk_bombaval_fenyegetozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=729b35e5-4f11-4835-b78b-808f12abb2a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a475332-fb2b-4053-9dbb-ca23643d5ac0","keywords":null,"link":"/elet/20190624_Leszallitottak_18_brit_ferfit_egy_izraeli_repulorol_mert_az_egyikuk_bombaval_fenyegetozott","timestamp":"2019. június. 24. 16:17","title":"Leszállítottak 18 brit férfit egy izraeli repülőről, mert az egyikük bombával fenyegetőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7267042-014b-48e3-9a05-5aeb446e2c51","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Harmadik egymást követő évben hízik a grönlandi Jakobshavn-gleccser, a világ leggyorsabban mozgó és leggyorsabban zsugorodó gleccsere - állapították meg a NASA bolygókutató intézete, a pasadenai Jet Propulsion Laboratórium munkatársai.","shortLead":"Harmadik egymást követő évben hízik a grönlandi Jakobshavn-gleccser, a világ leggyorsabban mozgó és leggyorsabban...","id":"20190623_jakobshavn_gronlandi_gleccser_hizik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7267042-014b-48e3-9a05-5aeb446e2c51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a82ff1ec-8d11-44e0-baca-94d967259b68","keywords":null,"link":"/tudomany/20190623_jakobshavn_gronlandi_gleccser_hizik","timestamp":"2019. június. 23. 20:03","title":"Már harmadik éve hízik az egyik legfontosabb grönlandi gleccser","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feb2c996-6dd6-4f2f-80df-fcd2cd9f1222","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy dániai múzeumban őrzött szokatlan alakú cetkoponyán végzett DNS-elemzésnek köszönhetően először találtak bizonyítékot kutatók az arktiszi vizek két fenséges teremtménye, a narvál és a beluga kereszteződésére.","shortLead":"Egy dániai múzeumban őrzött szokatlan alakú cetkoponyán végzett DNS-elemzésnek köszönhetően először találtak...","id":"20190624_narval_beluga_hibrid_narluga_mce1356_feherdelfinfelek_dania","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=feb2c996-6dd6-4f2f-80df-fcd2cd9f1222&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a363fdc-a9c0-4f79-9e79-01bfc02264f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190624_narval_beluga_hibrid_narluga_mce1356_feherdelfinfelek_dania","timestamp":"2019. június. 24. 16:03","title":"Különös tengeri teremtményre bukkantak Dániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14109ddf-4e8a-4e78-a4e4-466c7a87aec4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőn már csak az ország déli, délkeleti felében várható eső. ","shortLead":"Hétfőn már csak az ország déli, délkeleti felében várható eső. ","id":"20190624_Ujra_melegszik_az_ido","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14109ddf-4e8a-4e78-a4e4-466c7a87aec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9765ca43-a718-471f-828e-7f7c90f7e6a4","keywords":null,"link":"/itthon/20190624_Ujra_melegszik_az_ido","timestamp":"2019. június. 24. 05:16","title":"Újra melegszik az idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"958d9e13-42ba-438c-a2a0-f4d4921d47f7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Kedden megszavazták a törvénymódosítást, így milliónál több banki ügyfél menekül meg attól, hogy a héten zárolják a bankszámláját.","shortLead":"Kedden megszavazták a törvénymódosítást, így milliónál több banki ügyfél menekül meg attól, hogy a héten zárolják...","id":"20190625_Mindenki_fellelegezhet_oktober_vegeig_adtak_haladekot_a_banki_adategyeztetesre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=958d9e13-42ba-438c-a2a0-f4d4921d47f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8c05a7d-aab7-4105-8f0b-22d3d5713fa9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190625_Mindenki_fellelegezhet_oktober_vegeig_adtak_haladekot_a_banki_adategyeztetesre","timestamp":"2019. június. 25. 10:37","title":"Mindenki fellélegezhet, október végéig adtak haladékot a banki adategyeztetésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Több autó is összeütközött a 26-os kilométer közelében.","shortLead":"Több autó is összeütközött a 26-os kilométer közelében.","id":"20190624_Karambol_miatt_torlodik_a_forgalom_az_M0ason","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ff6895d-1c10-4fac-ae44-f974f6ec21fd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190624_Karambol_miatt_torlodik_a_forgalom_az_M0ason","timestamp":"2019. június. 24. 15:02","title":"Karambol miatt torlódik a forgalom az M0-áson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]