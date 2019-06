Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a26c1f10-80de-4e20-9d6d-2676d2423610","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"George Rosenkranz Budapesten született, de a második világháború idején Kubába menekült.","shortLead":"George Rosenkranz Budapesten született, de a második világháború idején Kubába menekült.","id":"20190626_george_rosenkranz_fogamzasgatlo_tudos_vegyesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a26c1f10-80de-4e20-9d6d-2676d2423610&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c7323e0-bd44-4d87-97b5-b33cb3d4ff1b","keywords":null,"link":"/elet/20190626_george_rosenkranz_fogamzasgatlo_tudos_vegyesz","timestamp":"2019. június. 26. 11:40","title":"Elhunyt a magyar származású tudós, akinek a fogamzásgátlót köszönhetjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e305110-6169-4948-b5dd-b269a3a8bd0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar kormány szerint semmi különös nincs abban, hogy egy lakásban találkozott egy helyettes államtitkár és a bukott macedón miniszterelnök.","shortLead":"A magyar kormány szerint semmi különös nincs abban, hogy egy lakásban találkozott egy helyettes államtitkár és a bukott...","id":"20190626_A_kormany_a_Gruevszkitalalkozorol_Eddig_is_igy_volt_ezutan_is_igy_lesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e305110-6169-4948-b5dd-b269a3a8bd0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"383ab0ec-a8c8-4029-8385-ef5609b4f0be","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_A_kormany_a_Gruevszkitalalkozorol_Eddig_is_igy_volt_ezutan_is_igy_lesz","timestamp":"2019. június. 26. 12:05","title":"A kormány a Gruevszki-találkozóról: Eddig is így volt, ezután is így lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cee7266-8f7b-4bd1-a33d-d0a8c80e486c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Időnként előkerül a közbeszédben, hogy nem baj, ha időnként megütjük a gyereket fegyelmezési célból. Most épp Márki-Zay Péter fejtette ezt ki, de korábban Orbán Viktornak is tetszett volna egy ilyen passzus a köznevelési törvényben. Gyurkó Szilvia gyermekjogi szakértő kifakadt Márki-Zay Péterre.","shortLead":"Időnként előkerül a közbeszédben, hogy nem baj, ha időnként megütjük a gyereket fegyelmezési célból. Most épp Márki-Zay...","id":"20190626_Pont_annyira_nem_szabad_gyereket_bantalmazni_mint_csokit_lopni_a_boltbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5cee7266-8f7b-4bd1-a33d-d0a8c80e486c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a359752a-1561-411f-900a-ac1ba39c642b","keywords":null,"link":"/elet/20190626_Pont_annyira_nem_szabad_gyereket_bantalmazni_mint_csokit_lopni_a_boltbol","timestamp":"2019. június. 26. 07:10","title":"„Pont annyira nem szabad gyereket bántalmazni, mint csokit lopni a boltból”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03f44275-3bae-483d-8c65-e24cc8c8daa6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A környékbeliek is segítenek a visszaállításban.","shortLead":"A környékbeliek is segítenek a visszaállításban.","id":"20190625_Nem_adja_fel_a_Ketfarku_visszaepitik_az_ejjel_lebontott_buszmegallot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03f44275-3bae-483d-8c65-e24cc8c8daa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b7e23bc-d5d9-494c-be12-e7ab22e21c74","keywords":null,"link":"/itthon/20190625_Nem_adja_fel_a_Ketfarku_visszaepitik_az_ejjel_lebontott_buszmegallot","timestamp":"2019. június. 25. 18:41","title":"Nem adja fel a Kétfarkú: visszaépítik az éjjel lebontott buszmegállót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81e3b816-7f96-4a47-95a0-e077a385ba8b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három új Apple-hirdetés is felkerült a YouTube-ra. Látszólag nem konkrét eszközöket promotálnak, hanem az Apple módszereit dicsérik, de persze ezek is az iPhone-hoz kapcsolhatók.","shortLead":"Három új Apple-hirdetés is felkerült a YouTube-ra. Látszólag nem konkrét eszközöket promotálnak, hanem az Apple...","id":"20190625_apple_iphone_hirdetesek_app_store","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81e3b816-7f96-4a47-95a0-e077a385ba8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"028e1169-c995-42d9-b4ea-6bc9b02419cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190625_apple_iphone_hirdetesek_app_store","timestamp":"2019. június. 25. 17:33","title":"Védelem, titkosítás, újrahasznosítás – ezt üzeni most az Apple az iPhone-okról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"612ae6c6-acc7-40e9-b4f3-fb6bb648b15d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"De akár energiatermelő falu is építhető a Koeb modul elemeiből.\r

\r

","shortLead":"De akár energiatermelő falu is építhető a Koeb modul elemeiből.\r

\r

","id":"20190625_Uj_magyar_technologia_segithet_800_ezer_panellakas_energiagondjain","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=612ae6c6-acc7-40e9-b4f3-fb6bb648b15d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"374b926d-8603-4db4-9d38-50d57bf79b64","keywords":null,"link":"/tudomany/20190625_Uj_magyar_technologia_segithet_800_ezer_panellakas_energiagondjain","timestamp":"2019. június. 25. 16:37","title":"Új magyar technológia segíthet 800 ezer kockaház energiagondjain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac88ac55-da67-42a0-a1a2-86b3a70cf6b8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Joseph Stiglitz szerint a gazdaság és a technológia készen áll arra, hogy lépjünk a klímaváltozás ellen, csak a politika nem.","shortLead":"Joseph Stiglitz szerint a gazdaság és a technológia készen áll arra, hogy lépjünk a klímaváltozás ellen, csak...","id":"20190626_Megerositene_a_gazdasagot_a_klimavaltozas_elleni_harc__vezette_le_a_Nobeldijas_kozgazdasz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac88ac55-da67-42a0-a1a2-86b3a70cf6b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4489de8c-d3bf-4f3e-865a-d789bf743f81","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190626_Megerositene_a_gazdasagot_a_klimavaltozas_elleni_harc__vezette_le_a_Nobeldijas_kozgazdasz","timestamp":"2019. június. 26. 07:02","title":"Megerősítené a gazdaságot a klímaváltozás elleni harc – vezette le a Nobel-díjas közgazdász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3581a03-d6de-4fc6-ac5b-71b912a9b24e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meglepően könnyű átverni a mesterséges intelligenciát. Az amerikai Auburn Egyetemen azt vizsgálták, mi történik, ha egy adott képet egy kicsit elforgatnak. Kiderült, már ennyivel is össze lehet zavarni a gépeket.","shortLead":"Meglepően könnyű átverni a mesterséges intelligenciát. Az amerikai Auburn Egyetemen azt vizsgálták, mi történik, ha...","id":"20190625_mesterseges_intelligencia_neuralis_halozat_kepfelismeres","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3581a03-d6de-4fc6-ac5b-71b912a9b24e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49e731d7-df9b-46b8-93df-cef40e98c4f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190625_mesterseges_intelligencia_neuralis_halozat_kepfelismeres","timestamp":"2019. június. 25. 14:33","title":"Rávágta a mesterséges intelligencia, hogy porszívót lát, pedig csak egy taxi képe volt elforgatva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]