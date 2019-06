Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"97678ed5-05c8-4c45-8232-203f89eab25d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nanotechnológia és a fotokatalitikus eljárások ötvözésével olyan víztisztító berendezésen dolgoznak a Szegedi Tudományegyetemen (SZTE), mely milliók életére lehet kihatással a jövőben: kivonja a szennyezés jó részét a vízből. A kutatók úgy tervezik, idén novemberben előállnak a prototípussal.","shortLead":"A nanotechnológia és a fotokatalitikus eljárások ötvözésével olyan víztisztító berendezésen dolgoznak a Szegedi...","id":"20190626_szte_ttik_nanotechnologias_fotokatalizator_viztisztito_berendezes_amity_egyetem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97678ed5-05c8-4c45-8232-203f89eab25d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9479bd71-f8be-4ac6-a447-b6ebfa402334","keywords":null,"link":"/tudomany/20190626_szte_ttik_nanotechnologias_fotokatalizator_viztisztito_berendezes_amity_egyetem","timestamp":"2019. június. 26. 08:33","title":"Megvalósul a nagy ötlet: napfénnyel tisztítaná a vizet a szegedi találmány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfe5d24b-159c-4e38-8963-02e1c164acb8","c_author":"SAP","category":"brandcontent","description":"A szolgáltatások fejlesztésében és a vállalati működést segítő megoldásoknál is az informatika diktálja a tempót. Cikkünkben a szellőzéstechnikai piac fejlődését tekintettük át és azt, hogy egy óriásberuházásokat is kiszolgáló cég miként tudja racionalizálni működését az SAP vállalatirányítási szoftverével.","shortLead":"A szolgáltatások fejlesztésében és a vállalati működést segítő megoldásoknál is az informatika diktálja a tempót...","id":"20190625_sap_business_one_vallalatiranyitas_lzthermotrade","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfe5d24b-159c-4e38-8963-02e1c164acb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00f246be-0197-40ce-98a0-35a13891c256","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190625_sap_business_one_vallalatiranyitas_lzthermotrade","timestamp":"2019. június. 25. 17:30","title":"\"A digitalizáció kisebb fajta forradalmat hozott\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13f868af-9b47-404d-93f9-a2a1cfebfc42","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Merész lenne azt állítani, hogy az erősen szennyezett levegő meddőséget okozhat, de egy friss kutatás szerint elképzelhető, hogy a rossz levegő nincs jó hatással a nők termékenységére.","shortLead":"Merész lenne azt állítani, hogy az erősen szennyezett levegő meddőséget okozhat, de egy friss kutatás szerint...","id":"20190626_A_rossz_levego_csokkentheti_a_nok_termekenyseget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13f868af-9b47-404d-93f9-a2a1cfebfc42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7e3b9d9-75ea-4a09-b64a-54351337ef55","keywords":null,"link":"/elet/20190626_A_rossz_levego_csokkentheti_a_nok_termekenyseget","timestamp":"2019. június. 26. 11:15","title":"A rossz levegő csökkentheti a nők termékenységét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc2629d-d5a5-4e55-8e52-cfe27f11d4c3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Családon belül megoldják: Stephanie Grishamben állítólag Trump megbízik, kedveli őt, ezért őt választotta a lemondott szóvivője helyére.\r

\r

","shortLead":"Családon belül megoldják: Stephanie Grishamben állítólag Trump megbízik, kedveli őt, ezért őt választotta a lemondott...","id":"20190625_Melania_Trump_szovivoje_lesz_Donald_Trump_szovivoje_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9fc2629d-d5a5-4e55-8e52-cfe27f11d4c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"610d1221-852c-4c7f-8117-ac3e774fd1b2","keywords":null,"link":"/vilag/20190625_Melania_Trump_szovivoje_lesz_Donald_Trump_szovivoje_is","timestamp":"2019. június. 25. 20:55","title":"Melania Trump szóvivője lesz Donald Trump szóvivője is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01e57d02-aafe-47b9-9186-821aba124eac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hivatalosan ősszel érkezik az iOS 13, és ezúttal az Apple nem vádolható majd azzal, hogy újabbra cseréltetné a régebbi iPhone-okat. Érkezik ugyanis egy olyan funkció, amelynek köszönhetően tovább lehet majd az iPhone-okat használni.","shortLead":"Hivatalosan ősszel érkezik az iOS 13, és ezúttal az Apple nem vádolható majd azzal, hogy újabbra cseréltetné a régebbi...","id":"20190625_ios13_optimalizalt_akkumulatortoltes_funkcio_kimeli_az_akkumulatort","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01e57d02-aafe-47b9-9186-821aba124eac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae322d28-2ec9-48c1-9210-8aec0a3b9497","keywords":null,"link":"/tudomany/20190625_ios13_optimalizalt_akkumulatortoltes_funkcio_kimeli_az_akkumulatort","timestamp":"2019. június. 25. 12:03","title":"Hosszabb ideig szeretné használni az iPhone-ját? Akkor mindenképp töltse majd le az iOS 13-at","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d18a7b1e-48a8-4e52-a22d-253d55037515","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Addig nem lehet e-cigarettát árulni San Franciscóban, amíg a gyógyszer- és élelmiszer-felügyelet nem vizsgálja meg azokat.","shortLead":"Addig nem lehet e-cigarettát árulni San Franciscóban, amíg a gyógyszer- és élelmiszer-felügyelet nem vizsgálja meg...","id":"20190626_San_Franciscoban_betiltottak_az_ecigarettakat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d18a7b1e-48a8-4e52-a22d-253d55037515&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"098cded9-cd20-4c51-9c0e-ccb84ef8625a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190626_San_Franciscoban_betiltottak_az_ecigarettakat","timestamp":"2019. június. 26. 05:33","title":"San Franciscóban betiltották az e-cigarettákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5083afed-8ba0-4938-9e1c-d88c0bc7f4a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egész országban nagy melegre kell felkészülni legalább két napig.","shortLead":"Az egész országban nagy melegre kell felkészülni legalább két napig.","id":"20190626_Visszater_a_hoseg_masodfoku_figyelmeztetest_adtak_ki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5083afed-8ba0-4938-9e1c-d88c0bc7f4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d00f3e06-4c98-4ebb-98c3-90016decd6b4","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_Visszater_a_hoseg_masodfoku_figyelmeztetest_adtak_ki","timestamp":"2019. június. 26. 05:22","title":"Visszatér a hőség, másodfokú figyelmeztetést adtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"983c80c4-4405-415f-90a2-29f53ffd9a99","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elég vicces lenne, ha a Batman filmek zenéit harsognák az elektromos autók, de itt egy kicsit másról van szó. ","shortLead":"Az elég vicces lenne, ha a Batman filmek zenéit harsognák az elektromos autók, de itt egy kicsit másról van szó. ","id":"20190625_hans_zimmer_bmw_elektromos_auto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=983c80c4-4405-415f-90a2-29f53ffd9a99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74ad7057-1976-40ec-8e6d-0fc1de50c03a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190625_hans_zimmer_bmw_elektromos_auto","timestamp":"2019. június. 25. 09:24","title":"Az oroszlánkirály zeneszerzője írja az elektromos BMW-k hangját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]