[{"available":true,"c_guid":"cc50becf-0eb5-4001-935d-2b0ce0dae89e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sőt kifejezetten ő kérte a rendőröket: hadd pipálhassa ki a letartóztatás élményét, mielőtt meghal.\r

\r

","shortLead":"Sőt kifejezetten ő kérte a rendőröket: hadd pipálhassa ki a letartóztatás élményét, mielőtt meghal.\r

\r

","id":"20190625_Letartoztattak_a_93_eves_not_holott_nem_csinalt_semmit_megsem_banta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc50becf-0eb5-4001-935d-2b0ce0dae89e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7575fe3-74d1-4865-a5d8-4a9d7f537710","keywords":null,"link":"/elet/20190625_Letartoztattak_a_93_eves_not_holott_nem_csinalt_semmit_megsem_banta","timestamp":"2019. június. 25. 19:43","title":"Letartóztatták a 93 éves nőt, holott nem csinált semmit, mégsem bánta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b372a02b-31eb-4c51-bf81-9f570a5bd53f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz frakcióvezetője szerint Karácsony Gergely pórázának végén is a DK elnöke áll.","shortLead":"A Fidesz frakcióvezetője szerint Karácsony Gergely pórázának végén is a DK elnöke áll.","id":"20190627_Kocsis_Mate_kiertekelte_az_elovalasztast_Gyurcsany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b372a02b-31eb-4c51-bf81-9f570a5bd53f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65b83f36-06c9-456c-8faa-fd9b4851a7ef","keywords":null,"link":"/itthon/20190627_Kocsis_Mate_kiertekelte_az_elovalasztast_Gyurcsany","timestamp":"2019. június. 27. 08:01","title":"Kocsis Máté kiértékelte az előválasztást: Gyurcsány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23dffda2-4e10-4461-b5ef-d3f42d9334c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bátran elmondhatja véleményét, azt, hogy pontosan hányan szavaztak a jelöltekre, a szavazás lezárulta után, szerda délután hozzuk nyilvánosságra. ","shortLead":"Bátran elmondhatja véleményét, azt, hogy pontosan hányan szavaztak a jelöltekre, a szavazás lezárulta után, szerda...","id":"20190625_On_szerint_ki_nyeri_az_elovalasztast_Szavazzon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23dffda2-4e10-4461-b5ef-d3f42d9334c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3d86660-1ffe-4dfc-8542-fa99d8cdbb54","keywords":null,"link":"/itthon/20190625_On_szerint_ki_nyeri_az_elovalasztast_Szavazzon","timestamp":"2019. június. 25. 15:52","title":"Ön szerint ki nyeri az előválasztást? Szavazzon!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfd5a836-9e84-45e7-b146-06beec191d5b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Európai viszonylatban is kiemelkedő a magyar cégek optimizmusa. Az európai országokban óriási különbségek vannak a gazdaság megítélését illetően: van, ahol a vállalkozók 87 százaléka úgy érzi, már elindult a recesszió, míg máshol az emberek többsége elképzelhetetlennek tart egy újabb válságot.","shortLead":"Európai viszonylatban is kiemelkedő a magyar cégek optimizmusa. Az európai országokban óriási különbségek vannak...","id":"20190626_Rozsasan_latjak_a_helyzetet_a_magyar_vallalkozok_Es_On","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cfd5a836-9e84-45e7-b146-06beec191d5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc2f27fb-32f8-4761-9078-eb94309368ad","keywords":null,"link":"/kkv/20190626_Rozsasan_latjak_a_helyzetet_a_magyar_vallalkozok_Es_On","timestamp":"2019. június. 26. 11:51","title":"Rózsásan látják a helyzetet a magyar vállalkozók. És Ön?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49244746-9b42-4f16-8c3f-90991d7d8c87","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Többek között halászhálókhoz használt nejlonmaradványokból fog készülni a kollekció. ","shortLead":"Többek között halászhálókhoz használt nejlonmaradványokból fog készülni a kollekció. ","id":"20190626_Oceani_muanyaghulladekbol_keszit_taskat_a_Prada","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49244746-9b42-4f16-8c3f-90991d7d8c87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe0b1931-f583-4153-820a-f69e7cd46cd7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190626_Oceani_muanyaghulladekbol_keszit_taskat_a_Prada","timestamp":"2019. június. 26. 15:12","title":"Óceáni műanyaghulladékból készít táskát a Prada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9124014a-5d61-4796-8c5f-4232274d40d7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Mol Campus kivitelezésének fővállalkozóját a tervek szerint szeptemberig kiválasztják, ez lesz a legnagyobb szerződés a Mol-csoport 28 emeletes, 120 méter magas új székházának építésénél - mondta Ratatics Péter, a Mol Magyarország ügyvezető igazgatója szerdán Budapesten, a beruházás belsőépítészeti terveinek helyszíni bemutatóján. ","shortLead":"A Mol Campus kivitelezésének fővállalkozóját a tervek szerint szeptemberig kiválasztják, ez lesz a legnagyobb szerződés...","id":"20190626_Szeptemberig_kiderul_ki_lesz_a_Mol_Campus_fovallalkozoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9124014a-5d61-4796-8c5f-4232274d40d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4496578e-8fe8-4cf9-899d-b4314ab293c6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190626_Szeptemberig_kiderul_ki_lesz_a_Mol_Campus_fovallalkozoja","timestamp":"2019. június. 26. 14:22","title":"Szeptemberig kiderül, ki lesz a Mol Campus fővállalkozója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83d7378f-ddf2-487f-8b8f-f38f4de98428","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Havi 30 napos készenlétben dolgozott március óta a Péterfy érsebésze, az ő halála után az egész ellátás veszélybe került.","shortLead":"Havi 30 napos készenlétben dolgozott március óta a Péterfy érsebésze, az ő halála után az egész ellátás veszélybe...","id":"20190626_Meghalt_egy_ersebesz_nem_tudjak_ellatni_a_baleseti_centrum_erserultjeit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83d7378f-ddf2-487f-8b8f-f38f4de98428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b8879cd-8e00-40be-9f08-d4d0a6a2d9ae","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_Meghalt_egy_ersebesz_nem_tudjak_ellatni_a_baleseti_centrum_erserultjeit","timestamp":"2019. június. 26. 08:49","title":"Meghalt egy érsebész, nem tudják ellátni a baleseti centrum érsérültjeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Új szállítmány érkezett az országba a K-vitamint tartalmazó Konakionból, de sokkal drágábban adják, mint eddig.","shortLead":"Új szállítmány érkezett az országba a K-vitamint tartalmazó Konakionból, de sokkal drágábban adják, mint eddig.","id":"20190626_Tizszeresere_dragul_a_Konakion","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8567334-f9e1-40ce-9d20-9e1c9d097a48","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190626_Tizszeresere_dragul_a_Konakion","timestamp":"2019. június. 26. 12:18","title":"Tízszeresére drágul a Konakion","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]