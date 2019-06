Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b61ae528-ae31-411b-8b50-0f9505252019","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rosszindulatú támadók vehetik át az irányítást a számítógép felett, ha valaki a VLC egy régebbi verzióját használja, ráadásul ismeretlen forrásból származó fájlokat futtat. Két komoly biztonsági rést is találtak a szoftverben.","shortLead":"Rosszindulatú támadók vehetik át az irányítást a számítógép felett, ha valaki a VLC egy régebbi verzióját használja...","id":"20190627_vlc_medialejatszo_korabbi_verzioi_meghekkelhetok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b61ae528-ae31-411b-8b50-0f9505252019&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"931c11ae-4703-4a00-b543-5153e84f397a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190627_vlc_medialejatszo_korabbi_verzioi_meghekkelhetok","timestamp":"2019. június. 27. 11:03","title":"Ha ön is használja a VLC lejátszót, akkor gyorsan frissítse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d4974fb-4702-4c5e-9c40-16b4f629bcc7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"45 fokos forróság várható pénteken. Az iskolások otthon maradhatnak, egyes autótípusokat pedig tilos beindítani.","shortLead":"45 fokos forróság várható pénteken. Az iskolások otthon maradhatnak, egyes autótípusokat pedig tilos beindítani.","id":"20190628_Most_eloszor_adtak_ki_a_legmagasabb_fokozatu_riasztast_a_francia_meteorologusok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d4974fb-4702-4c5e-9c40-16b4f629bcc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79d0a904-1ca7-443c-a217-23e4ebe1255d","keywords":null,"link":"/elet/20190628_Most_eloszor_adtak_ki_a_legmagasabb_fokozatu_riasztast_a_francia_meteorologusok","timestamp":"2019. június. 28. 05:59","title":"Most először adták ki a legmagasabb fokozatú riasztást a francia meteorológusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92884616-7a78-4509-8939-6481813bcdf3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány célja, hogy tovább egyszerűsödjön a közigazgatási ügyek intézése, mondta Tuzson Bence. Csak épp pont szerda reggel írtuk meg: pont ő volt az, aki válságtanácskozást hívott össze, hogy megtárgyalják, hogyan lehetne enyhíteni a drámai mértékű munkaerőhiányon.","shortLead":"A kormány célja, hogy tovább egyszerűsödjön a közigazgatási ügyek intézése, mondta Tuzson Bence. Csak épp pont szerda...","id":"20190626_Megirtuk_hogy_kritikus_szinten_a_kormanyhivatali_letszamhiany_az_allamtitkar_bejelentette_cel_hogy_egyszerusodjon_az_ugyintezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92884616-7a78-4509-8939-6481813bcdf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cf3f000-521a-4b95-aee4-dba759b58d0d","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_Megirtuk_hogy_kritikus_szinten_a_kormanyhivatali_letszamhiany_az_allamtitkar_bejelentette_cel_hogy_egyszerusodjon_az_ugyintezes","timestamp":"2019. június. 26. 14:55","title":"Megírtuk, hogy kritikus szinten a kormányhivatali létszámhiány, az államtitkár bejelentette: cél, hogy egyszerűsödjön az ügyintézés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46efb10b-715a-42f0-b74b-89160a1048a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyurcsány Ferenc azt ígérte, az előválasztás győztesét fogják támogatni.","shortLead":"Gyurcsány Ferenc azt ígérte, az előválasztás győztesét fogják támogatni.","id":"20190626_Gyurcsany_Meglepett_Karacsony_teljesitmenye","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46efb10b-715a-42f0-b74b-89160a1048a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ef434f0-f63e-4591-8aee-644ab30d978c","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_Gyurcsany_Meglepett_Karacsony_teljesitmenye","timestamp":"2019. június. 26. 14:05","title":"Gyurcsány: Meglepett Karácsony teljesítménye, Kálmán Olgából politikus lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75322077-eb9b-4020-bb13-c573f42693d5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Márki-Zay Péter a Facebookon volt kénytelen magyarázkodni, miután a média felkapta a nyilatkozatát arról, hogy a testi fenyítésnek is szükségét érzi.\r

Hosszú posztjában több kijelentést is tett, amivel biztosan többen vitatkoznának, mi most az emberiség kihalásának emlegetésén akadtunk fenn. ","shortLead":"Márki-Zay Péter a Facebookon volt kénytelen magyarázkodni, miután a média felkapta a nyilatkozatát arról, hogy a testi...","id":"20190626_Miota_erv_a_gyerekvallalasra_az_emberiseg_kihalasatol_valo_felelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75322077-eb9b-4020-bb13-c573f42693d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e77d2a4c-4e55-4c4d-8ae2-4653c8987b00","keywords":null,"link":"/elet/20190626_Miota_erv_a_gyerekvallalasra_az_emberiseg_kihalasatol_valo_felelem","timestamp":"2019. június. 26. 13:36","title":"Mióta érv a gyerekvállalásra az emberiség kihalásától való félelem?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d73c563-ef4d-41b1-a1ab-e8ad8988d6c7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több változás is lesz a kulturális tao eltörlése után. ","shortLead":"Több változás is lesz a kulturális tao eltörlése után. ","id":"20190628_Atrium_kulturalis_tao_eltorles_valtozasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d73c563-ef4d-41b1-a1ab-e8ad8988d6c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7606548b-0205-4468-a5b5-1ad1777d9ff4","keywords":null,"link":"/elet/20190628_Atrium_kulturalis_tao_eltorles_valtozasok","timestamp":"2019. június. 28. 09:42","title":"Az Átrium megválik munkatársainak 90 százalékától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ccb0e59-177e-4fd9-88cc-b0dcd505ff40","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Azt is kikutatták, hogy bár a nők több szelfit készítenek, mégis a férfiakat éri több szerencsétlenség.","shortLead":"Azt is kikutatták, hogy bár a nők több szelfit készítenek, mégis a férfiakat éri több szerencsétlenség.","id":"20190627_Indiai_kutatok_szerint_a_szelfizes_veszelyesebb_mint_a_capatamadas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ccb0e59-177e-4fd9-88cc-b0dcd505ff40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a055e63-7aba-492a-93ff-fc22b412ed4a","keywords":null,"link":"/elet/20190627_Indiai_kutatok_szerint_a_szelfizes_veszelyesebb_mint_a_capatamadas","timestamp":"2019. június. 27. 11:02","title":"Indiai kutatók szerint a szelfizés közben többen halnak meg, mint a cápatámadásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b39416b2-a0b8-483b-9276-172a59bac0fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor helyére ugrott be Áder János a Kossuth rádió reggeli műsorában.","shortLead":"Orbán Viktor helyére ugrott be Áder János a Kossuth rádió reggeli műsorában.","id":"20190628_30_percet_magyarazta_Ader_miert_nem_baj_hogy_a_kormany_megvetozta_a_2050es_klimacelt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b39416b2-a0b8-483b-9276-172a59bac0fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cdcbf32-eba2-4c62-96d0-49a0f4bc547d","keywords":null,"link":"/itthon/20190628_30_percet_magyarazta_Ader_miert_nem_baj_hogy_a_kormany_megvetozta_a_2050es_klimacelt","timestamp":"2019. június. 28. 08:44","title":"30 percet magyarázta Áder, miért nem baj, hogy a kormány megvétózta a 2050-es klímacélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]