Általában nem szoktunk tudósítani esküvőkről, de kivételt kellett tennünk, mert, mint tudjuk, a családalapítás

nemzeti érdek.

„Samu egy 4 éves, jól szocializált, más állatokkal könnyen barátkozó láma, aki már egy éve várja, hogy megtaláljuk számára az ideális lámatársat. A keresést nehezíti, hogy sokkal több hím található az országban, mint nőstény. Jelenleg egy tehén próbálja betölteni az űrt a lelkében, kisebb-nagyobb sikerrel, hiszen Ő csak barátként tekint Samura, aki ezt nehezen fogadja – szólt többek között a februári hirdetés, amiről mi is beszámoltunk.



Június elején már arról is írhattunk, hogy Samu megtalálta, és – mint kiderült, néhány napos félszegség után – meg is szerette párját, így már esküvő készülődik. A Nagy Napon a hvg.hu stábja is képviseltette magát, kicsit azzal is hízelegve magunknak, hogy talán volt szerepünk a cikkeinkkel a szerencsés románc kialakulásában.

A Katica Tanya A tanya 2003-ban nyitotta meg a kapuit, az alapvető szempont az volt, hogy a környezettudatosságra, a hasznos munka által szerzett örömélményre és a hagyományőrzésre fektessék a hangsúlyt. Csoportok és családok is látogatnak hozzájuk, és mára már úgy kinőtte magát a terület, hogy csak olyan attrakciót fejlesztenek, ami nem használ energiát, vagy ha mégis, azt saját maguk teremtik elő. Ilyen például az elektromosversenygokart-pálya is.

Az egész lámadráma egy kifejezetten ötletes PR-akció része volt, aminek a lényege a patcai Katica Tanya népszerűsítése volt. Itt éldegélt fent nevezett Samu, és most már ifjú arája, Saci. A két állat nagyon barátságos. Bár a kánikulát ők sem bírják, és – násznép ide, násznép oda – leginkább az árnyékban szeretnek pihenni, de azért finom jutalomfalatok reményében kegyesen közelebb húzódtak hozzánk időnként.

Handó Eszteről, a tanya alapító-tulajdonosától megtudtuk, hogy a hirdetésre valóban szükség volt, mert égetően kevés a lámalány. “Sokan jelentkeztek, nemcsak láma-, alpaka ügyben is. Mindenféle üzenet jött: ‘én tudok valakit, aki tud valakit, vagy ismerek valakit, aki úgy néz ki, mint egy láma…’ De voltak nagyon aranyos, egyedülálló fiatal lányok is, akik arról írtak, hogy 'na, én meg nem merek belevágni a társkeresésbe, és erre jön Samu! Köszönöm, hogy inspiráltatok!' Végül így találtunk rá Sacira Veresegyházon – mondja Handó Eszter.



Az ismerkedési fázis nem volt egyszerű, a tulajdonos szerint nagyon is úgy tűnt, hogy egy bimbózó szerelem, hovatovább, egy kisláma esélye szinte egyenlő a nullával:

megvolt a veszélye, hogy rúgásban végződik a kapcsolat. De nem vagyunk a világegyetem urai, ha két láma nem akar összejönni, akkor nem fognak, ezt el kell fogadni.

Érdekes csavar a lámadrámában, hogy bármikor kiderülhet, Saci áldott állapotban érkezett, ugyanis a lámáknál majdnem egy év a vemhességi idő, és tavaly ilyenkor, nos hát, akkor még egy nagyobb lámacsapatban élt. A tulajdonosok egyébként picit kétkednek ezzel kapcsolatban. Hozzáteszik azonban, hogy ha mégsincs így, remélik, Samuval "van már valami ötlet,…és lesz valami akció is".



Stábunk próbált rákérdezni a lámáknál, hogy hogyan tervezik a nászéjszakát, de sajnos nem válaszoltak kérdéseinkre (mondjuk, ezt már megszoktuk humanoid interjúalanyainktól is), de ha mégis, azt hajtogatták megvetően, hogy – idézzük –: „eeeee”. Azt azonban sikerült kiderítenünk, hogy a nászút maximum a szomszéd dombon lesz.



A patcai sok generációnak – játszóházzal, csúszdaparkkal, gokarttal, állatsimogatóval, falmászó teremmel stb. – kiváló szórakozási lehetőséget nyújtó élménypark által szervezett házasságkötési ceremóniát Balázs Andrea, vagy, ahogy többen ismerik, Kasszás Erzsi vezette le, Samu és Saci tanúit szintén hirdetés útján választották ki.