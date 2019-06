Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"20f51c14-4f0b-432a-92cb-3e6c9359535f","c_author":"Admiral Markets UK Ltd","category":"brandchannel","description":"Önmagunk és a piacok ismerete, fegyelem, képességeink és tudásunk folyamatos bővítése, uralkodás az érzelmeinken, benyomásainkon... Bár sokan azt gondolják, a sikeres tőzsdei befektetésekhez a szerencse mellett intuícióra és néhány különleges képességre is szükség van, a legnagyobb sikertörténetek hátterében valójában olyan ’know-how’ húzódik meg, ami bárki számára elsajátítható. Csokorba szedtük a legfontosabbakat, amelyek megalapozhatják a jó befektetésekhez és döntésekhez szükséges magabiztosságot.","shortLead":"Önmagunk és a piacok ismerete, fegyelem, képességeink és tudásunk folyamatos bővítése, uralkodás az érzelmeinken...","id":"20190612_4_tipp_hogy_magabiztosan_vagjon_bele_a_tozsdezesbe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20f51c14-4f0b-432a-92cb-3e6c9359535f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f36acef-2d75-4522-971e-7c0bf5faca79","keywords":null,"link":"/brandchannel/20190612_4_tipp_hogy_magabiztosan_vagjon_bele_a_tozsdezesbe","timestamp":"2019. június. 13. 07:30","title":"4 tipp, hogy magabiztosan vágjon bele a tőzsdézésbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Admiral Markets UK Ltd.","c_partnerlogo":"78f72e9a-f084-4e65-857b-bc0d33b7c846","c_partnertag":"admiralmarkets"},{"available":true,"c_guid":"af5baf00-5265-4cd7-badc-43cac6ced662","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Századvég Politikai Iskola Alapítvány és a Századvég Gazdaságkutató az előző Orbán-kormány megrendelésére készült tanulmányainak kiadására kötelezte a Miniszterelnöki Kabinetirodát a Fővárosi Törvényszék. A pert munkatársunk indította, hogy kiderüljön, mire kapott több mint 6 milliárd forintot a 2012–14 között is brutális összegű tanácsadói megbízást elnyert cégcsoport. ","shortLead":"A Századvég Politikai Iskola Alapítvány és a Századvég Gazdaságkutató az előző Orbán-kormány megrendelésére készült...","id":"20190613_Pert_nyert_a_hvghu_Ki_kell_adni_a_201518_kozott_keszult_Szazadvegtanulmanyokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af5baf00-5265-4cd7-badc-43cac6ced662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c19d8f43-a5f4-4682-86c4-92f822135e5e","keywords":null,"link":"/itthon/20190613_Pert_nyert_a_hvghu_Ki_kell_adni_a_201518_kozott_keszult_Szazadvegtanulmanyokat","timestamp":"2019. június. 13. 07:00","title":"Pert nyert a hvg.hu: Ki kell adni a 2015–18 között készült Századvég-tanulmányokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"712042f0-1f2a-46f8-a0d6-5ea8f2617878","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Frankfurtban szállt le az American Airlines Budapestről induló gépe.","shortLead":"Frankfurtban szállt le az American Airlines Budapestről induló gépe.","id":"20190613_Muszaki_hiba_miatt_szakitotta_meg_az_utjat_egy_Budapestrol_indulo_repulo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=712042f0-1f2a-46f8-a0d6-5ea8f2617878&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50a5afa0-64c1-40bb-86bd-bbda5b3afdfe","keywords":null,"link":"/tudomany/20190613_Muszaki_hiba_miatt_szakitotta_meg_az_utjat_egy_Budapestrol_indulo_repulo","timestamp":"2019. június. 13. 15:57","title":"Műszaki hiba miatt szakította meg az útját egy Budapestről induló repülő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb03e315-c972-4dc6-afd4-cd0e7b6d2bef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felfokozott várakozás előzte meg a világ legnagyobb okostelefon-gyártójának (és egyik leginnovatívabb vállalatának) összehajtható telefonját, azonban a dolgok végül rossz irányba mentek el. Most az a kérdés, mikor rukkol ki vele újra a Samsung.\r

","shortLead":"Felfokozott várakozás előzte meg a világ legnagyobb okostelefon-gyártójának (és egyik leginnovatívabb vállalatának...","id":"20190613_samsung_galaxy_fold_uj_megjelenesi_datum_csuszas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb03e315-c972-4dc6-afd4-cd0e7b6d2bef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46105b9a-83ef-45fb-aec7-58702b1da3f7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190613_samsung_galaxy_fold_uj_megjelenesi_datum_csuszas","timestamp":"2019. június. 13. 15:03","title":"Nagy csinnadrattával jelentették be, de mégis, mikor lesz (újra) Samsung Galaxy Fold?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10775709-748b-4151-8606-2f1118c9e9cb","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A francia államfő szerint komolyan kell venni az emberek félelmét a technikai változásoktól és a munkahelyek csökkenésétől.","shortLead":"A francia államfő szerint komolyan kell venni az emberek félelmét a technikai változásoktól és a munkahelyek...","id":"20190611_Macron_Eddig_nem_sikerult_bizonyitanunk_hogy_a_muszaki_fejlodes_tarsadalmi_haladassal_jar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10775709-748b-4151-8606-2f1118c9e9cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7fdc92b-1110-402f-bc3b-f4cbd4506b0c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190611_Macron_Eddig_nem_sikerult_bizonyitanunk_hogy_a_muszaki_fejlodes_tarsadalmi_haladassal_jar","timestamp":"2019. június. 11. 19:56","title":"Macron: Eddig nem sikerült bizonyítanunk, hogy a műszaki fejlődés társadalmi haladással jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b61e4a55-55d8-4a01-9d34-74cf5b235c17","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A sok negatív kritika ellenére a Bethesda Softworks továbbra is kitart a Fallout 76 mellett, amelyet most egy egész hétig fizetés nélkül lehet próbálgatni. ","shortLead":"A sok negatív kritika ellenére a Bethesda Softworks továbbra is kitart a Fallout 76 mellett, amelyet most egy egész...","id":"20190611_fallout_76_kedvezmeny_ingyenes_idoszak_jatek_e3_2019_bethesda_softworks","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b61e4a55-55d8-4a01-9d34-74cf5b235c17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82930b5e-caef-401b-a5c7-641062d63bcc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190611_fallout_76_kedvezmeny_ingyenes_idoszak_jatek_e3_2019_bethesda_softworks","timestamp":"2019. június. 11. 19:03","title":"Most egy egész héten át ingyen játszhat a több mint 10 ezer forintba kerülő Fallout 76-al","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f885f2b4-d468-4985-8e3e-edadc01a5366","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha pár perccel később ér oda, a diákok az udvaron lettek volna. Egy kertbe is bement, de a tulajdonos kikergette, mert azt hitte, kutya.\r

