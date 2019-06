Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"02482daf-0a73-4033-b22b-92c00c1eedcc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Se telefon, se Facebook-oldal - szőrén-szálán eltűnt a Cryo-Save.","shortLead":"Se telefon, se Facebook-oldal - szőrén-szálán eltűnt a Cryo-Save.","id":"20190627_Rejtelyes_modon_eltunt_az_egyik_legnagyobb_magyar_ossejtbank","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02482daf-0a73-4033-b22b-92c00c1eedcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f96c6fb1-1d36-4151-a072-8cea8379a826","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190627_Rejtelyes_modon_eltunt_az_egyik_legnagyobb_magyar_ossejtbank","timestamp":"2019. június. 27. 20:20","title":"Rejtélyes módon eltűnt az egyik legnagyobb magyar őssejtbank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60e03fd4-36bb-49ee-af1b-e13a852c4287","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tucatnyi szúnyogriasztót teszteltünk a Városligetben. Az biztos, hogy ekkora mennyiségben már hatékony a védekezés. ","shortLead":"Tucatnyi szúnyogriasztót teszteltünk a Városligetben. Az biztos, hogy ekkora mennyiségben már hatékony a védekezés. ","id":"20190627_szunyogriaszto_teszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60e03fd4-36bb-49ee-af1b-e13a852c4287&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e868de4-7600-4439-a098-b61f2158445e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190627_szunyogriaszto_teszt","timestamp":"2019. június. 27. 19:55","title":"Videó: Feláldoztuk magunkat a szúnyogoknak, hogy önnek már ne kelljen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3793405b-6a6f-48f6-ba62-1f660ea8e383","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"És egyelőre csak az egyiknél tudott megszervezni a pótlóbuszozást.","shortLead":"És egyelőre csak az egyiknél tudott megszervezni a pótlóbuszozást.","id":"20190628_Ket_vasutvonalon_is_szunetel_a_kozlekedes_a_csutortoki_vihar_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3793405b-6a6f-48f6-ba62-1f660ea8e383&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be989667-2f48-47c1-80a0-1e0364af05a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190628_Ket_vasutvonalon_is_szunetel_a_kozlekedes_a_csutortoki_vihar_miatt","timestamp":"2019. június. 28. 08:54","title":"Két vasútvonalon is szünetel a közlekedés a csütörtöki vihar miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43d3d004-d5ce-481f-819e-6ac647e3f888","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iPhone SE sikere után újra az egy kézzel is könnyedén használható telefonmérethez nyúlhat vissza az Apple.","shortLead":"Az iPhone SE sikere után újra az egy kézzel is könnyedén használható telefonmérethez nyúlhat vissza az Apple.","id":"20190627_kis_meretu_iphone_uj_iphone_modell_kisebb_iphone","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43d3d004-d5ce-481f-819e-6ac647e3f888&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cc21a92-0bc5-4536-ab88-17264393bc3d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190627_kis_meretu_iphone_uj_iphone_modell_kisebb_iphone","timestamp":"2019. június. 27. 12:33","title":"Túl nagynak találja a mostani iPhone-okat? Akkor van egy jó hírünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2959e626-3e86-4346-ae62-8e204c215be3","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Soha nem volt még olyan magas a nyári áramfogyasztás, mint június 27-én, 13:15-kor. Nagy melegben a klímák és hűtőberendezések használata nagyon megdobja a fogyasztást.","shortLead":"Soha nem volt még olyan magas a nyári áramfogyasztás, mint június 27-én, 13:15-kor. Nagy melegben a klímák és...","id":"20190628_Megdolt_az_aramfogyasztasi_rekord_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2959e626-3e86-4346-ae62-8e204c215be3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ec594a3-f20a-431b-9b18-f6c0f116822b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190628_Megdolt_az_aramfogyasztasi_rekord_Magyarorszagon","timestamp":"2019. június. 28. 13:22","title":"Megdőlt az áramfogyasztási rekord Magyarországon a kánikula miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e67caea0-4561-401b-a769-5433ed92d440","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nyilvánosság előtt tiltakoznak a kutatóintézetek átszervezése ellen. ","shortLead":"A nyilvánosság előtt tiltakoznak a kutatóintézetek átszervezése ellen. ","id":"20190627_Mar_a_Corvinus_professzorai_is_kiallnak_az_Akademia_mellett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e67caea0-4561-401b-a769-5433ed92d440&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba647f9e-d452-4ffb-a755-509354edcf68","keywords":null,"link":"/itthon/20190627_Mar_a_Corvinus_professzorai_is_kiallnak_az_Akademia_mellett","timestamp":"2019. június. 27. 12:19","title":"Már a Corvinus professzorai is kiállnak az Akadémia mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bfdcdbc-5db6-437f-ade8-56bd7498137f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De csak olyan vitát tud elképzelni, amin \"nem előre megbeszélt témák vannak súgóemberekkel\".","shortLead":"De csak olyan vitát tud elképzelni, amin \"nem előre megbeszélt témák vannak súgóemberekkel\".","id":"20190627_Tarlos_nem_zarja_ki_a_fopolgarmesterjelolti_vitat_Karacsonnyal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1bfdcdbc-5db6-437f-ade8-56bd7498137f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eda963d-ac69-4fcb-9a06-443d53882168","keywords":null,"link":"/itthon/20190627_Tarlos_nem_zarja_ki_a_fopolgarmesterjelolti_vitat_Karacsonnyal","timestamp":"2019. június. 27. 12:54","title":"Tarlós nem zárja ki a főpolgármester-jelölti vitát Karácsonnyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"125ac1e8-647b-4df8-8065-fe91e4129b41","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre csak publikus béta állapotú az iOS 13, de állítólag ez az egyik legrosszabb béta évek óta. Lehet, hogy érdemesebb megvárni az ősszel érkező hivatalos változatot.","shortLead":"Egyelőre csak publikus béta állapotú az iOS 13, de állítólag ez az egyik legrosszabb béta évek óta. Lehet...","id":"20190627_apple_ios_13_publikus_beta_tele_bugokkal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=125ac1e8-647b-4df8-8065-fe91e4129b41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"038833ad-e53b-4257-94bb-fa8f004670e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190627_apple_ios_13_publikus_beta_tele_bugokkal","timestamp":"2019. június. 27. 09:33","title":"Kipróbálta már az iPhone-ok új rendszerét? És ön szerint is katasztrofális?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]