[{"available":true,"c_guid":"38f37a05-d5c5-400d-acc1-fc93a8fa642a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Negyvennyolc településen folynak még kárelhárítási munkálatok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, csaknem négyszáz tűzoltó dolgozik csütörtök óta folyamatosan.","shortLead":"Negyvennyolc településen folynak még kárelhárítási munkálatok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, csaknem négyszáz tűzoltó...","id":"20190630_Meg_otezer_lakasban_nincs_aram_a_csutortoki_vihar_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38f37a05-d5c5-400d-acc1-fc93a8fa642a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90795925-986b-4d25-9c70-6100ce12b045","keywords":null,"link":"/itthon/20190630_Meg_otezer_lakasban_nincs_aram_a_csutortoki_vihar_miatt","timestamp":"2019. június. 30. 08:44","title":"Még ötezer lakásban nincs áram a csütörtöki vihar miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce8e3260-6ab9-4ba7-a6dc-1003761101d0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Oroszországban megkezdődött azon láthatatlan radarok tesztelése, amelyeket nem vesznek észre az ellenséges repülőgépek, illetve drónok – jelentette a RIA Novosztyi orosz hírügynökség.","shortLead":"Oroszországban megkezdődött azon láthatatlan radarok tesztelése, amelyeket nem vesznek észre az ellenséges repülőgépek...","id":"20190629_Lathatatlan_radarokat_tesztel_Oroszorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce8e3260-6ab9-4ba7-a6dc-1003761101d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40ddd326-c19c-476e-b606-f3b991bf91f0","keywords":null,"link":"/vilag/20190629_Lathatatlan_radarokat_tesztel_Oroszorszag","timestamp":"2019. június. 29. 18:18","title":"Láthatatlan radarokat tesztel Oroszország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d0fcb8f-1703-4976-9f3c-9548ea06ca81","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Adócsökkentéssel és bőkezű szociális juttatásokkal készül az őszi parlamenti választásra Lengyelországban a kormányzó Jog és Igazságosság (PiS) párt, amelynek minden esélye megvan arra, hogy újrázzon.","shortLead":"Adócsökkentéssel és bőkezű szociális juttatásokkal készül az őszi parlamenti választásra Lengyelországban a kormányzó...","id":"201926__lengyel_belpolitika__nepszeru_kormanypart__igeretcunami__bosegszaru","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d0fcb8f-1703-4976-9f3c-9548ea06ca81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c11fa040-fef4-4a1d-9680-15c728840bf1","keywords":null,"link":"/vilag/201926__lengyel_belpolitika__nepszeru_kormanypart__igeretcunami__bosegszaru","timestamp":"2019. június. 30. 09:00","title":"Lengyelországban orbáni recepttel készül újrázni Jaroslaw Kaczynski pártja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db1ff859-8a83-4f87-ab76-1accf5357dc8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A mostani tesztidőszak eredményétől is függ, mennyibe fog kerülni az e-autók töltése.","shortLead":"A mostani tesztidőszak eredményétől is függ, mennyibe fog kerülni az e-autók töltése.","id":"20190701_Fizetosse_valik_az_elektromos_autok_toltese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db1ff859-8a83-4f87-ab76-1accf5357dc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5cad6e9-8d82-4ffd-b4f7-d1b1c4207b61","keywords":null,"link":"/kkv/20190701_Fizetosse_valik_az_elektromos_autok_toltese","timestamp":"2019. július. 01. 05:02","title":"Fizetőssé válik az elektromos autók töltése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"668d0130-ca09-476b-95c9-798c7c594373","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megmozdulást az Akadémiai Dolgozók Fóruma szervezi, a tüntetés délután négykor kezdődik az MTA székházánál, a Széchenyi István téren. 