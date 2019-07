Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"850db5d7-30f6-41ed-886a-1788ab9a423a","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Ijesztően hangzik az alternatív iskolákra nézve a köznevelési törvény módosításához benyújtott újabb passzus, de szakértők szerint a jogszabály annyira zavarosra sikeredett, hogy még nincs minden veszve. A változtatások okait sem értik: eddig is kaphattak osztályzatot a diákok, eddig is a NAT-hoz igazodtak a tanterveik, és biztosított volt az átjárhatóság. Update: elhalasztják a módosítóról szóló keddi szavazást.","shortLead":"Ijesztően hangzik az alternatív iskolákra nézve a köznevelési törvény módosításához benyújtott újabb passzus, de...","id":"20190702_alternativ_iskola_torvenyjavaslat_tanterv_oktatas_waldorf","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=850db5d7-30f6-41ed-886a-1788ab9a423a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5761d786-00ea-479f-95f4-a56800cb4900","keywords":null,"link":"/elet/20190702_alternativ_iskola_torvenyjavaslat_tanterv_oktatas_waldorf","timestamp":"2019. július. 02. 06:30","title":"Újabb iskoláknak menne neki az Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cb0535e-a346-45d4-94a5-159aeb97c3f6","c_author":"Emőd Péter","category":"kultura","description":"Sokatmondó, címében napjainkra is reflektáló kiállítással idézi meg a nagy osztrák festő, Oscar Kokoschka életművét a bécsi Leopold Múzeum.","shortLead":"Sokatmondó, címében napjainkra is reflektáló kiállítással idézi meg a nagy osztrák festő, Oscar Kokoschka életművét...","id":"201926__oskar_kokoschka__expresszionista__migrans_europeer__az_elet_nem_csendelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7cb0535e-a346-45d4-94a5-159aeb97c3f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6b4b060-e4cd-409f-b45c-12387fae9ce0","keywords":null,"link":"/kultura/201926__oskar_kokoschka__expresszionista__migrans_europeer__az_elet_nem_csendelet","timestamp":"2019. június. 30. 13:00","title":"A hitleri kultúrpolitika ellensége volt, most ott lóg egy képe Merkel irodájában ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b63f8ed7-da3c-44c8-9a28-09ed6c0cdd64","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Warren Buffett eddig csaknem 10 ezer milliárd forintnyi dollárt osztott szét jótékonysági szervezetek közt, és most megint nem kis összeget ajánlott fel.","shortLead":"Warren Buffett eddig csaknem 10 ezer milliárd forintnyi dollárt osztott szét jótékonysági szervezetek közt, és most...","id":"20190701_1028_milliard_forintot_adomanyoz_el_a_vilag_egyik_leggazdagabb_es_legjotekonyabb_embere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b63f8ed7-da3c-44c8-9a28-09ed6c0cdd64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8f78667-8290-417e-a16e-bac120a343a1","keywords":null,"link":"/kkv/20190701_1028_milliard_forintot_adomanyoz_el_a_vilag_egyik_leggazdagabb_es_legjotekonyabb_embere","timestamp":"2019. július. 01. 19:25","title":"1028 milliárd forintot adományoz el a világ egyik leggazdagabb és legjótékonyabb embere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90e83f7e-1188-4902-b183-a91e61cd225e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A 26 éves brazil Fernandinho, a kínai Csungcsing Lifan játékosa gyönyörű szlalomozós gólt lőtt a Tiancsin Tedának. Ezzel 1-0-ra nyertek, a Lifan ezzel 5. a Teda a 9. a kínai bajnokságban.","shortLead":"A 26 éves brazil Fernandinho, a kínai Csungcsing Lifan játékosa gyönyörű szlalomozós gólt lőtt a Tiancsin Tedának...","id":"20190630_Gyonyoru_Maradonagolt_lott_a_brazil_Fernandinho__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90e83f7e-1188-4902-b183-a91e61cd225e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b120f93f-2d99-4879-bf89-c860a616cdef","keywords":null,"link":"/sport/20190630_Gyonyoru_Maradonagolt_lott_a_brazil_Fernandinho__video","timestamp":"2019. június. 30. 15:10","title":"Gyönyörű Maradona-gólt lőtt a brazil Fernandinho - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dc50dee-7b15-476a-9e5a-9bdd3eef21f4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A több mint 400 lóerős teljesítményű autóba a komplett család és rengeteg csomag is befér.","shortLead":"A több mint 400 lóerős teljesítményű autóba a komplett család és rengeteg csomag is befér.","id":"20190701_csaladapak_alma_lehet_ez_az_uj_audi_sportkombi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9dc50dee-7b15-476a-9e5a-9bdd3eef21f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b8a2809-9ea1-46cc-aa90-8e89dfadd3f8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190701_csaladapak_alma_lehet_ez_az_uj_audi_sportkombi","timestamp":"2019. július. 01. 11:21","title":"Családapák álma lehet ez az új Audi sportkombi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ed73ad1-18a4-46ba-ae7c-9c230a2de8cd","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ahány gyermektelen nő, annyiféle történet – látjuk igazolva Tanács Eszter a napokban megjelent, Nők gyermek nélkül című könyvében. Most az interjúkötetből a 30 éves Lotti történetét választottuk ki.","shortLead":"Ahány gyermektelen nő, annyiféle történet – látjuk igazolva Tanács Eszter a napokban megjelent, Nők gyermek nélkül című...","id":"20190630_Az_endometriozis_miatt_nem_esel_teherbe_de_ha_teherbe_esel_akkor_meggyogyitja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ed73ad1-18a4-46ba-ae7c-9c230a2de8cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"181cac7d-bec4-498e-92ff-11bb9fad92cb","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190630_Az_endometriozis_miatt_nem_esel_teherbe_de_ha_teherbe_esel_akkor_meggyogyitja","timestamp":"2019. június. 30. 20:15","title":"„Az endometriózis miatt nem esel teherbe, de ha teherbe esel, akkor meggyógyítja”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddb2ef45-1bae-4833-91d5-972a9707e697","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"1,85 milliárdot fektet egy magyar alap egy cseh cégbe, aminek mesterséges intelligenciája hang alapján képes diagnosztizálni ipari gépeket.","shortLead":"1,85 milliárdot fektet egy magyar alap egy cseh cégbe, aminek mesterséges intelligenciája hang alapján képes...","id":"20190630_Itt_a_mesterseges_intelligencia_ami_hangrol_megmondja_jol_vane_egy_gep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ddb2ef45-1bae-4833-91d5-972a9707e697&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aafdca5d-1615-4f7a-834a-2ca1d987dd1a","keywords":null,"link":"/kkv/20190630_Itt_a_mesterseges_intelligencia_ami_hangrol_megmondja_jol_vane_egy_gep","timestamp":"2019. június. 30. 17:53","title":"Itt a mesterséges intelligencia, ami hangról megmondja, jól van-e egy gép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Furcsa szövetséget kötött két amerikai milliárdos: a demokrata párti Soros György és a republikánus Charles Koch közösen vetne véget az USA \"végtelen háborújának\". \r

","shortLead":"Furcsa szövetséget kötött két amerikai milliárdos: a demokrata párti Soros György és a republikánus Charles Koch...","id":"20190701_Soros_egy_jobbos_iparmagnassal_szovetkezett_az_amerikai_hadi_gepezet_legyozesere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e60f846-fb1b-4215-a29d-2c0b573f966c","keywords":null,"link":"/vilag/20190701_Soros_egy_jobbos_iparmagnassal_szovetkezett_az_amerikai_hadi_gepezet_legyozesere","timestamp":"2019. július. 01. 15:00","title":"Soros egy republikánus iparmágnással szövetkezett az amerikai hadigépezet legyőzésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]