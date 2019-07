Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csak úgy röpködnek a milliók.","shortLead":"Csak úgy röpködnek a milliók.","id":"20190703_schmidt_maria_ungar_peter_bif_nyrt_pio_21_kft_osztalek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9094fea-fafc-4eb7-9021-27cea6301056","keywords":null,"link":"/kkv/20190703_schmidt_maria_ungar_peter_bif_nyrt_pio_21_kft_osztalek","timestamp":"2019. július. 03. 10:13","title":"Szépen termeli a pénzt Schmidt Máriáék családi cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5307af22-334a-4ae9-8a63-6553eee4e794","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok ember él a világon, aki szerint a holdra szállás csak mese. Egy nem reprezentatív, de így is fontos felmérésben most a magyarok is elmondhatják a véleményüket.","shortLead":"Sok ember él a világon, aki szerint a holdra szállás csak mese. Egy nem reprezentatív, de így is fontos felmérésben...","id":"20190703_holdra_szallas_50_evfordulo_kerdoiv_neil_armstrong_apollo_11","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5307af22-334a-4ae9-8a63-6553eee4e794&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4779562f-ca74-48a1-88cb-2e25805a037c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190703_holdra_szallas_50_evfordulo_kerdoiv_neil_armstrong_apollo_11","timestamp":"2019. július. 03. 13:03","title":"Van pár perce? Arról kérdezik a magyarokat, szerintük hazugság-e a holdra szállás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f01f550d-2cfc-4379-b564-f301a911ed42","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vagy semmi köze a kerülethez. Ferencvárosban pedig Baranyi Krisztinát támogatják.","shortLead":"Vagy semmi köze a kerülethez. Ferencvárosban pedig Baranyi Krisztinát támogatják.","id":"20190704_A_Kutyapart_csak_ott_allit_fovarosi_jeloltet_ahol_lehet_tudni_hogy_az_ellenzeki_indulo_egy_bunozo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f01f550d-2cfc-4379-b564-f301a911ed42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a08d6f7a-ab2f-453a-a8b9-446af7ec8118","keywords":null,"link":"/itthon/20190704_A_Kutyapart_csak_ott_allit_fovarosi_jeloltet_ahol_lehet_tudni_hogy_az_ellenzeki_indulo_egy_bunozo","timestamp":"2019. július. 04. 09:04","title":"A Kutyapárt csak ott állít fővárosi jelöltet, ahol „lehet tudni, hogy az ellenzéki induló egy bűnöző”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b3de0ef-fab1-4b93-9f8c-77e129bca28c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A második világháborús üldöztetést túlélt zsidók agyszerkezete jelentősen megváltozott, s ezen változások egy része észlelhető a túlélők gyermekeinél is – írta a Jerusalem Post című izraeli lap.","shortLead":"A második világháborús üldöztetést túlélt zsidók agyszerkezete jelentősen megváltozott, s ezen változások egy része...","id":"20190703_A_holokauszt_megvaltoztatta_a_tulelok_agyi_strukturajat__allitjak_tudosok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b3de0ef-fab1-4b93-9f8c-77e129bca28c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c1ae554-b614-45a1-a362-8e12174e328f","keywords":null,"link":"/vilag/20190703_A_holokauszt_megvaltoztatta_a_tulelok_agyi_strukturajat__allitjak_tudosok","timestamp":"2019. július. 03. 15:34","title":"A holokauszt megváltoztatta a túlélők agyi struktúráját – állítják tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4370a559-4773-4c32-b11d-34d067707549","c_author":"Czeglédi Fanni - Sándor Anna","category":"elet","description":"Farkasok végeztek a hétvégén egy borjúval Füzéren. Szakértőt kérdeztünk arról, hogyan lehet távol tartani a farkasokat? Egyáltalán, hány farkas lehet ma Magyarországon? És mit tegyünk, ha találkozunk velük? ","shortLead":"Farkasok végeztek a hétvégén egy borjúval Füzéren. Szakértőt kérdeztünk arról, hogyan lehet távol tartani a farkasokat...","id":"20190703_Farkas_medve_vadallatok_veszely_vedekezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4370a559-4773-4c32-b11d-34d067707549&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c69b614-571c-4e9d-abb0-cc3541519aa1","keywords":null,"link":"/elet/20190703_Farkas_medve_vadallatok_veszely_vedekezes","timestamp":"2019. július. 03. 11:00","title":"A farkas sem játék, és már szembejöhet Magyarországon is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04d23829-7704-4174-9b74-3ac5cffa841c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem akarják, hogy az eddigi virágos réten fociakadémia épüljön. ","shortLead":"Nem akarják, hogy az eddigi virágos réten fociakadémia épüljön. ","id":"20190703_Civilek_akadalyoznak_meg_hogy_Meszaros_Lorinc_fociakademiat_epitsen_Szombathelyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04d23829-7704-4174-9b74-3ac5cffa841c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9813d94-4e84-4502-a198-33c5042c6cde","keywords":null,"link":"/itthon/20190703_Civilek_akadalyoznak_meg_hogy_Meszaros_Lorinc_fociakademiat_epitsen_Szombathelyen","timestamp":"2019. július. 03. 17:31","title":"Civilek akadályoznák meg, hogy Mészáros Lőrinc fociakadémiát építsen Szombathelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0b1b616-7606-4033-8f79-6aebb583874f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népszava szerint egymást érik a mozgalmon belüli botrányok, feszültségek.","shortLead":"A Népszava szerint egymást érik a mozgalmon belüli botrányok, feszültségek.","id":"20190704_Lemondott_Hadhazy_Akos_esik_szet_MarkiZay_mozgalma","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0b1b616-7606-4033-8f79-6aebb583874f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58c89022-3d07-4fa8-a2da-a06aaf29dfb6","keywords":null,"link":"/itthon/20190704_Lemondott_Hadhazy_Akos_esik_szet_MarkiZay_mozgalma","timestamp":"2019. július. 04. 07:27","title":"Lemondott Hadházy Ákos, esik szét Márki-Zay mozgalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e37ca5fc-52f5-40cb-9967-c7d982332f18","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Égi Tamás hosszú betegség után, 59 évesen hunyt el. ","shortLead":"Égi Tamás hosszú betegség után, 59 évesen hunyt el. ","id":"20190703_Meghalt_Szekesfehevar_alpolgarmestere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e37ca5fc-52f5-40cb-9967-c7d982332f18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebf128c1-78f6-498f-98a2-cfb0d110ff1c","keywords":null,"link":"/itthon/20190703_Meghalt_Szekesfehevar_alpolgarmestere","timestamp":"2019. július. 03. 18:00","title":"Meghalt Székesfehévár alpolgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]