Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"807f677e-2d93-407f-8eb4-e2a7fd3eb364","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A tűz akkora hőt termelt, hogy számos tűzoltóautó lámpabúrái elolvadtak. ","shortLead":"A tűz akkora hőt termelt, hogy számos tűzoltóautó lámpabúrái elolvadtak. ","id":"20190703_Tuzveszben_semmisult_meg_45_ezer_hordo_bourbon_whisky","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=807f677e-2d93-407f-8eb4-e2a7fd3eb364&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d42904c-21b4-4c10-82a2-2ff1992bf9eb","keywords":null,"link":"/elet/20190703_Tuzveszben_semmisult_meg_45_ezer_hordo_bourbon_whisky","timestamp":"2019. július. 03. 19:27","title":"Tűzvészben semmisült meg 45 ezer hordó bourbon whisky","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b02263b6-8dff-4d77-81e1-aaaaa1f38adb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az anyák és a gyerekek közti kötődés a klinikai szakpszichológus szerint nagyban meghatározza a felnőttkori kapcsolatokat. Vannak, akiknek súrlódásmentes, másoknak vesszőfutás az életük.","shortLead":"Az anyák és a gyerekek közti kötődés a klinikai szakpszichológus szerint nagyban meghatározza a felnőttkori...","id":"20190704_Kotodes_felnott_kapcsolatok_intimitas_bizalom_Grego_Eniko","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b02263b6-8dff-4d77-81e1-aaaaa1f38adb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"474783de-9e07-4ab5-875d-0741b4623af6","keywords":null,"link":"/elet/20190704_Kotodes_felnott_kapcsolatok_intimitas_bizalom_Grego_Eniko","timestamp":"2019. július. 04. 13:32","title":"Katasztrófa lehet abból, ha két, kötődési problémákkal küszködő ember egymásba szeret?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"016b6ed8-74de-41aa-ac25-5db939a3521b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Továbbra sem tudni semmit arról, mikor jön és milyen lesz a Google új operációs rendszere, amit nemcsak mobilokra és táblagépekre, de számítógépekre is fel lehet majd tenni.","shortLead":"Továbbra sem tudni semmit arról, mikor jön és milyen lesz a Google új operációs rendszere, amit nemcsak mobilokra és...","id":"20190703_google_fuchsia_os_operacios_rendszer_android","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=016b6ed8-74de-41aa-ac25-5db939a3521b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6045066e-22f8-49fe-8572-579637ee144d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190703_google_fuchsia_os_operacios_rendszer_android","timestamp":"2019. július. 03. 17:03","title":"Végre látni valami konkrét fejleményt a Google új operációs rendszeréről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8963d2c-d4a3-4bf4-ad0a-5eaee820dbb1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint 2019 első negyedéve után sem talált magára a Samsung, 2018 második negyedévéhez képest ismét jelentősen kisebb lett a cég nyeresége.","shortLead":"A jelek szerint 2019 első negyedéve után sem talált magára a Samsung, 2018 második negyedévéhez képest ismét jelentősen...","id":"20190705_samsung_penzugyi_jelentes_nyereseg_2019q2","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8963d2c-d4a3-4bf4-ad0a-5eaee820dbb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f407ebf-1efa-4cce-8bd7-f6b960e320da","keywords":null,"link":"/tudomany/20190705_samsung_penzugyi_jelentes_nyereseg_2019q2","timestamp":"2019. július. 05. 08:33","title":"Két pofon fél év alatt: ismét rengeteg pénzt bukott a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c22eb384-e93c-4a5a-9e28-a8f5d81af46a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az EB szerint az elfogadott intézkedések most elégségesek ahhoz, hogy az ügy ezen szakaszában ne javasolja a túlzottdeficit-eljárás megindítását.","shortLead":"Az EB szerint az elfogadott intézkedések most elégségesek ahhoz, hogy az ügy ezen szakaszában ne javasolja...","id":"20190703_Brusszel_egyelore_nem_indit_eljarast_a_brutalis_olasz_koltsegvetesi_hiany_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c22eb384-e93c-4a5a-9e28-a8f5d81af46a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fb3aa13-b1a6-48f0-acf2-e85121b86543","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190703_Brusszel_egyelore_nem_indit_eljarast_a_brutalis_olasz_koltsegvetesi_hiany_miatt","timestamp":"2019. július. 03. 15:47","title":"Brüsszel egyelőre nem indít eljárást a brutális olasz hiány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7df1d11e-246f-4544-88fd-29c1cbd4dcf7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A régészeti hatóság rendelete szerint 13 és 17 óra között zárva tartották a dombot, pénteken is erre számítanak. ","shortLead":"A régészeti hatóság rendelete szerint 13 és 17 óra között zárva tartották a dombot, pénteken is erre számítanak. ","id":"20190704_A_hoseg_miatt_kellett_zarni_az_Akropoliszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7df1d11e-246f-4544-88fd-29c1cbd4dcf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"245015bc-a7cc-4f13-ab6b-a32bc7f3288e","keywords":null,"link":"/vilag/20190704_A_hoseg_miatt_kellett_zarni_az_Akropoliszt","timestamp":"2019. július. 04. 20:17","title":"A hőség miatt le kellett zárni az Akropoliszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9cc6343-6299-4b1e-ae57-0e30a5d71bed","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A francia vámhatóság foglalta le őket.","shortLead":"A francia vámhatóság foglalta le őket.","id":"20190703_Sirrablasbol_szarmazo_mutargyakat_adtak_vissza_a_franciak_Pakisztannak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9cc6343-6299-4b1e-ae57-0e30a5d71bed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af30e7a1-ce47-4326-b6e5-d76a92d0813f","keywords":null,"link":"/elet/20190703_Sirrablasbol_szarmazo_mutargyakat_adtak_vissza_a_franciak_Pakisztannak","timestamp":"2019. július. 03. 17:50","title":"Sírrablásból származó műtárgyakat adtak vissza a franciák Pakisztánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c68c81d5-d166-42e7-81c9-f9f008f80e8f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eddigieknél jóval nagyobb terület áll rendelkezésre a bolygón arra, hogy fákat ültessünk – és ezzel enyhítsük a globális felmelegedés következményeit. Cselekedni viszont most azonnal kell(ene).","shortLead":"Az eddigieknél jóval nagyobb terület áll rendelkezésre a bolygón arra, hogy fákat ültessünk – és ezzel enyhítsük...","id":"20190705_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_szen_dioxid_kibocsatas_faultetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c68c81d5-d166-42e7-81c9-f9f008f80e8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb421628-26fd-4fe3-93e6-8b7f32fc2b06","keywords":null,"link":"/tudomany/20190705_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_szen_dioxid_kibocsatas_faultetes","timestamp":"2019. július. 05. 09:37","title":"Megnézték a tudósok, hova lehetne még fákat ültetni, és nagyon megörültek az eredménynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]