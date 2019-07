Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fd6625d1-6069-4451-b953-fce0989222c4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ügyészség mindkettejük letartóztatását indítványozza.","shortLead":"Az ügyészség mindkettejük letartóztatását indítványozza.","id":"20190705_bankrablas_ullo_bugyi_feleseg_ugyeszseg_letartoztatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd6625d1-6069-4451-b953-fce0989222c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0518c2d7-a6f8-4a3b-a296-b65b2f6db5d8","keywords":null,"link":"/itthon/20190705_bankrablas_ullo_bugyi_feleseg_ugyeszseg_letartoztatas","timestamp":"2019. július. 05. 10:31","title":"Felesége segítségével pakolt ki két bankot Roland","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2e29746-516c-48e4-b736-b99d424a70fd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ugyanakkor Járóka gratulált a DK politikusának a megválasztásához.","shortLead":"Ugyanakkor Járóka gratulált a DK politikusának a megválasztásához.","id":"20190704_Dobrev_Klara_nem_szavazta_meg_Jaroka_Livia_EPalelnokseget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2e29746-516c-48e4-b736-b99d424a70fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"676d55b9-1b17-4bbf-a711-d2f1dad6828f","keywords":null,"link":"/itthon/20190704_Dobrev_Klara_nem_szavazta_meg_Jaroka_Livia_EPalelnokseget","timestamp":"2019. július. 04. 13:25","title":"Dobrev Klára nem szavazta meg Járóka Lívia EP-alelnökségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"416c7288-8951-41da-853a-b4ca8481f403","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha nincs levegő a gumiban, el sem szökhet belőle, ez pedig számos előnnyel jár. Ennek ellenére mind a mai napig nem terjedtek el az utakon a másfél évszázada már kipróbált levegőmentes abroncsok.","shortLead":"Ha nincs levegő a gumiban, el sem szökhet belőle, ez pedig számos előnnyel jár. Ennek ellenére mind a mai napig nem...","id":"20190704_levegomentes_abroncs_autogumi_goodyear_michelin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=416c7288-8951-41da-853a-b4ca8481f403&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"501ba6b5-aa78-46d2-b995-c18c577d6cb0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190704_levegomentes_abroncs_autogumi_goodyear_michelin","timestamp":"2019. július. 04. 17:36","title":"2024-től jöhetnek az abroncsok, amikben már egyáltalán nincs levegő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92654381-a354-4370-a43e-87d5c99bd4ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A döntés a konkrét ügyre nem lesz hatással, mivel a legfőbb ügyész csak a törvényesség érdekében, az elvi megállapítás céljából fordult a testülethez.","shortLead":"A döntés a konkrét ügyre nem lesz hatással, mivel a legfőbb ügyész csak a törvényesség érdekében, az elvi megállapítás...","id":"20190704_viking_sigyn_kapitany_hableany_dunai_hajobaleset_ovadek_kuria_darak_peter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92654381-a354-4370-a43e-87d5c99bd4ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0179530a-b09e-4684-8348-f04fbfad55fa","keywords":null,"link":"/itthon/20190704_viking_sigyn_kapitany_hableany_dunai_hajobaleset_ovadek_kuria_darak_peter","timestamp":"2019. július. 04. 12:05","title":"Vizsgálja a Kúria a Sigyn kapitányának óvadékát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c9f5136-bfc1-4fa1-a314-837858394a9a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az eset most is Németországban történt, szerencsére jó vége lett. ","shortLead":"Az eset most is Németországban történt, szerencsére jó vége lett. ","id":"20190703_Csatornafedellel_egyutt_vittek_orvoshoz_a_beszorult_nyestet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c9f5136-bfc1-4fa1-a314-837858394a9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60424863-4b48-41d2-b586-cfa00b0419fe","keywords":null,"link":"/elet/20190703_Csatornafedellel_egyutt_vittek_orvoshoz_a_beszorult_nyestet","timestamp":"2019. július. 03. 15:18","title":"Csatornafedéllel együtt vitték orvoshoz a beszorult nyestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2473aea-24c5-40c1-8c7d-27fe57243433","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A 4iG egy leányvállalatot is alapított Jászai Gellért többségi tulajdonával. ","shortLead":"A 4iG egy leányvállalatot is alapított Jászai Gellért többségi tulajdonával. ","id":"20190703_Meszaros_informatikai_cegehez_kerult_magyar_programozok_kulfoldon_is_sikeres_szoftvere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2473aea-24c5-40c1-8c7d-27fe57243433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7429bce-5176-482e-a5b7-286bba6e295d","keywords":null,"link":"/kkv/20190703_Meszaros_informatikai_cegehez_kerult_magyar_programozok_kulfoldon_is_sikeres_szoftvere","timestamp":"2019. július. 03. 18:06","title":"Mészáros-közeli informatikai cégéhez került magyar programozók külföldön is sikeres szoftvere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32d334ff-a852-40ba-9361-2661abe5f1e5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Forog a Toxikoma. ","shortLead":"Forog a Toxikoma. ","id":"20190704_Film_Szabo_Gyozo_Csernus_Imre_Toxikoma","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32d334ff-a852-40ba-9361-2661abe5f1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b14994a-66d0-4477-a5a4-0ae0319f3835","keywords":null,"link":"/kultura/20190704_Film_Szabo_Gyozo_Csernus_Imre_Toxikoma","timestamp":"2019. július. 04. 10:28","title":"Film készül Szabó Győzőről és Csernus Imréről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddb6b61b-8094-4d9d-8572-ec9ef3c173a9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kisöpörte amerikai online áruházát a Microsoft, már csak hét telefontípust árul. A korábban menőnek számító készülékek már nem érdeklik a vásárlókat.","shortLead":"Kisöpörte amerikai online áruházát a Microsoft, már csak hét telefontípust árul. A korábban menőnek számító készülékek...","id":"20190704_microsoft_store_regebbi_telefonok_kivonasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ddb6b61b-8094-4d9d-8572-ec9ef3c173a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0755ac4-7ecd-457f-9bd3-1d1c6ecf521c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190704_microsoft_store_regebbi_telefonok_kivonasa","timestamp":"2019. július. 04. 13:03","title":"Elege lett a Microsoftnak az idősebb telefonokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]