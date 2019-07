Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e1e1f9fe-63e1-4f3d-9666-a1d408de7092","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A világ eddigi legnagyobb LMBTQ-felméréséből kiderül: a magyarok 40 százaléka kifejezetten ellenzi az azonos neműek törvényes házasságát.","shortLead":"A világ eddigi legnagyobb LMBTQ-felméréséből kiderül: a magyarok 40 százaléka kifejezetten ellenzi az azonos neműek...","id":"20190704_LMBTQ_felmeres_kutatas_homoszexualis_azonos_nemuek_hazassaga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e1e1f9fe-63e1-4f3d-9666-a1d408de7092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"775d710a-0fe1-414f-88a1-6e5d89acf13a","keywords":null,"link":"/elet/20190704_LMBTQ_felmeres_kutatas_homoszexualis_azonos_nemuek_hazassaga","timestamp":"2019. július. 04. 16:20","title":"Mit tenne az átlag magyar, ha kiderülne, hogy a szomszédja meleg?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f73c629-94ef-4d14-b1e1-fb5f90e3e847","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Okostelefonok nélküli jövőt vizionál a Samsung, és ehhez éppen a Galaxy Foldot tartja az átvezető eszköznek.","shortLead":"Okostelefonok nélküli jövőt vizionál a Samsung, és ehhez éppen a Galaxy Foldot tartja az átvezető eszköznek.","id":"20190705_samsung_velemeny_dj_koh_vege_az_okostelefonok_koranak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f73c629-94ef-4d14-b1e1-fb5f90e3e847&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f64b4d1-eaa6-492b-a51b-eccc128963c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190705_samsung_velemeny_dj_koh_vege_az_okostelefonok_koranak","timestamp":"2019. július. 05. 09:03","title":"A Samsung vezérigazgatója szerint 5 év múlva már nem fogunk okostelefonokat használni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c93fe3bc-1263-4202-80e1-77b3a20074c6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már nincs létszámstop a minisztériumokban, ezért a tavaly őszi nagy kirúgások után most sorban jelennek meg az új álláslehetőségek.","shortLead":"Már nincs létszámstop a minisztériumokban, ezért a tavaly őszi nagy kirúgások után most sorban jelennek meg az új...","id":"20190704_Leepitettek_egy_csomo_embert_a_miniszteriumokbol_most_kevesen_vannak_de_a_regieket_nem_veszik_vissza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c93fe3bc-1263-4202-80e1-77b3a20074c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfb8eb03-0c16-4b41-a054-56ca9b95e012","keywords":null,"link":"/kkv/20190704_Leepitettek_egy_csomo_embert_a_miniszteriumokbol_most_kevesen_vannak_de_a_regieket_nem_veszik_vissza","timestamp":"2019. július. 04. 11:24","title":"Leépítettek egy csomó embert a minisztériumokból, most kevesen vannak, de a régieket nem veszik vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb43d998-7bdd-4834-9783-8a2255bd3171","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ahogy Magyarországon, a digitális reklámpiac bevételeinek nagy része az Egyesült Királyságban is a nagy techmultiknál landol.","shortLead":"Ahogy Magyarországon, a digitális reklámpiac bevételeinek nagy része az Egyesült Királyságban is a nagy techmultiknál...","id":"20190704_A_brit_versenyhivatal_vizsgalatot_inditott_a_Facebook_es_a_Google_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb43d998-7bdd-4834-9783-8a2255bd3171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ed13c22-d51b-4ee3-964e-ec9f41aba5fd","keywords":null,"link":"/kkv/20190704_A_brit_versenyhivatal_vizsgalatot_inditott_a_Facebook_es_a_Google_ellen","timestamp":"2019. július. 04. 14:45","title":"A brit versenyhivatal vizsgálatot indított a Facebook és a Google miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A balesetben nyolcan megsérültek. ","shortLead":"A balesetben nyolcan megsérültek. ","id":"20190703_Busszal_utkozott_egy_auto_Zugloban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e51f41d9-27f7-4aae-ab33-8d9fe5878295","keywords":null,"link":"/cegauto/20190703_Busszal_utkozott_egy_auto_Zugloban","timestamp":"2019. július. 03. 19:19","title":"Busszal ütközött egy autó Zuglóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A parlament törvényalkotási bizottsága módosítaná az adótörvényeket.","shortLead":"A parlament törvényalkotási bizottsága módosítaná az adótörvényeket.","id":"20190704_Onero_nelkul_is_mehetnenek_a_nagy_sportberuhazasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26c4e953-ca6d-4e38-9d5c-7435ecccb2c7","keywords":null,"link":"/kkv/20190704_Onero_nelkul_is_mehetnenek_a_nagy_sportberuhazasok","timestamp":"2019. július. 04. 16:06","title":"Önerő nélkül is mehetnének a nagy sportberuházások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7d89210-fcbf-40d6-a7ca-e99503b916b5","c_author":"","category":"elet","description":"Csütörtökön a nagyszínpad az amerikaiaké volt: Jauz, Future, Marshmello váltotta egymást. A hőség, a Balaton és a buli viszont állandó vendégek Zamárdiban. Fotósunk így látta a Balaton Sound 2. napját.","shortLead":"Csütörtökön a nagyszínpad az amerikaiaké volt: Jauz, Future, Marshmello váltotta egymást. A hőség, a Balaton és a buli...","id":"20190705_Semmi_nem_tudja_a_bulizok_kedvet_szedni_Zamardiban_fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b7d89210-fcbf-40d6-a7ca-e99503b916b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32683975-d3e0-420d-b650-6b9a97125728","keywords":null,"link":"/elet/20190705_Semmi_nem_tudja_a_bulizok_kedvet_szedni_Zamardiban_fotok","timestamp":"2019. július. 05. 11:26","title":"Semmi nem tudja a bulizók kedvét szegni Zamárdiban (fotók)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31cacaee-7b97-4a1f-a2c3-fb94a0a16d46","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mazsihisz szerint a NAT hazafiasításával megbízott Takaró a nemzeti kultúra megcsonkításán ügyködik. ","shortLead":"A Mazsihisz szerint a NAT hazafiasításával megbízott Takaró a nemzeti kultúra megcsonkításán ügyködik. ","id":"20190703_Mazsihisz_Takaro_Mihaly_a_magyar_kultura_ellensege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31cacaee-7b97-4a1f-a2c3-fb94a0a16d46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2719137-40cb-4574-8a4e-176ae7179763","keywords":null,"link":"/itthon/20190703_Mazsihisz_Takaro_Mihaly_a_magyar_kultura_ellensege","timestamp":"2019. július. 03. 17:39","title":"Mazsihisz: Takaró Mihály a magyar kultúra ellensége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]