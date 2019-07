Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"70fa6264-7b63-4cf3-95b6-4b0b580ca4b4","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Továbbra is bizonytalan, hogy kereskedhetnek-e amerikai cégek a Huawei kínai távközlési vállalattal - mondta Bársony Péter IT-szakértő az M1-en.","shortLead":"Továbbra is bizonytalan, hogy kereskedhetnek-e amerikai cégek a Huawei kínai távközlési vállalattal - mondta Bársony...","id":"20190706_Sok_meg_a_bizonytalansag_a_Huawei_korul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70fa6264-7b63-4cf3-95b6-4b0b580ca4b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cb42489-65ac-4e5b-83f2-d1ac9e8b55f3","keywords":null,"link":"/kkv/20190706_Sok_meg_a_bizonytalansag_a_Huawei_korul","timestamp":"2019. július. 06. 10:26","title":"Sok még a bizonytalanság a Huawei körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b48fbc0c-7a0f-4b33-aad8-473206d1c15e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szivecskével tette ki a hírt.","shortLead":"Szivecskével tette ki a hírt.","id":"20190705_Georg_Spottlet_inditja_Szentesen_a_Fidesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b48fbc0c-7a0f-4b33-aad8-473206d1c15e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efbaa18b-61ad-48fc-b063-9de59c9d6f17","keywords":null,"link":"/itthon/20190705_Georg_Spottlet_inditja_Szentesen_a_Fidesz","timestamp":"2019. július. 05. 13:54","title":"Georg Spöttlét indítja Szentesen a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d9a1403-5cbb-41a9-9d47-f89c89b441a5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fellépni sem engedték, pedig ez lett volna 200 állomásos világkörüli turnéjának utolsó állomása. ","shortLead":"Fellépni sem engedték, pedig ez lett volna 200 állomásos világkörüli turnéjának utolsó állomása. ","id":"20190704_Kitoloncoltak_Iranbol_Joss_Stone_enekesnot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d9a1403-5cbb-41a9-9d47-f89c89b441a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d31d16df-b64a-4ef4-866d-a92bffc08992","keywords":null,"link":"/elet/20190704_Kitoloncoltak_Iranbol_Joss_Stone_enekesnot","timestamp":"2019. július. 04. 19:03","title":"Kitoloncolták Iránból Joss Stone énekesnőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d69466e2-4e91-47a0-98a4-c46984a3772a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Hang szerint ez lenne a gyors, de nem kielégítő megoldás a vezetőség részéről a több kórházban is problematikus melegre.\r

","shortLead":"A Magyar Hang szerint ez lenne a gyors, de nem kielégítő megoldás a vezetőség részéről a több kórházban is...","id":"20190705_Hoseg_a_mutoben_mobilklimakkal_segitene_a_vezetoseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d69466e2-4e91-47a0-98a4-c46984a3772a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d52fece0-21cf-4b0b-9a55-b306c31bf70b","keywords":null,"link":"/itthon/20190705_Hoseg_a_mutoben_mobilklimakkal_segitene_a_vezetoseg","timestamp":"2019. július. 05. 20:51","title":"Hőség a műtőben: mobilklímákkal segítene a vezetőség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egyfelől baleset, másfelől indokolatlan bámészkodás miatt.","shortLead":"Egyfelől baleset, másfelől indokolatlan bámészkodás miatt.","id":"20190705_Kilometeres_dugo_az_M0son_Szigetszentmiklosnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdd9e30f-69c7-49ff-af4e-16ba5a220e34","keywords":null,"link":"/cegauto/20190705_Kilometeres_dugo_az_M0son_Szigetszentmiklosnal","timestamp":"2019. július. 05. 07:36","title":"Kilométeres dugó az M0-son Szigetszentmiklósnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75946656-0f47-4676-9b37-0f28be319758","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Újabb, erős, 6,9-es földrengés rázta meg helyi idő szerint pénteken Dél-Kaliforniát, a fölmozgást nemcsak Los Angelesben, de még Mexikóban is éreztek, egyelőre nem érkeztek jelentések nagyobb károkról. ","shortLead":"Újabb, erős, 6,9-es földrengés rázta meg helyi idő szerint pénteken Dél-Kaliforniát, a fölmozgást nemcsak Los...","id":"20190706_Ujabb_eros_foldrenges_volt_Kaliforniaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75946656-0f47-4676-9b37-0f28be319758&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c13a86d1-3197-4529-8e9d-2b3d2b1ede92","keywords":null,"link":"/vilag/20190706_Ujabb_eros_foldrenges_volt_Kaliforniaban","timestamp":"2019. július. 06. 10:04","title":"Újabb erős földrengés volt Kaliforniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset miatt teljes szélességében lezárták az M3-as Vásárosnamény felé vezető szakaszát.","shortLead":"A baleset miatt teljes szélességében lezárták az M3-as Vásárosnamény felé vezető szakaszát.","id":"20190704_m3_autopalya_baleset_felborult_kisbusz_serultek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b59f3098-c917-4bfe-ad16-e45037d1f951","keywords":null,"link":"/cegauto/20190704_m3_autopalya_baleset_felborult_kisbusz_serultek","timestamp":"2019. július. 04. 10:55","title":"Felborult egy kisbusz az M3-ason, többen megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"872bb1d8-9a00-41e2-83c4-1824673525c2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lhászában június 23-án 22 Celsius-fokos napi átlaghőmérsékletet regisztráltak, és a meleg napokig megmaradt. ","shortLead":"Lhászában június 23-án 22 Celsius-fokos napi átlaghőmérsékletet regisztráltak, és a meleg napokig megmaradt. ","id":"20190704_Eloszor_volt_nyar_a_tibeti_fennsikon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=872bb1d8-9a00-41e2-83c4-1824673525c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"308f90a6-27ea-4bbc-83f5-235ca8a69dbc","keywords":null,"link":"/vilag/20190704_Eloszor_volt_nyar_a_tibeti_fennsikon","timestamp":"2019. július. 04. 21:59","title":"Először volt nyár a tibeti fennsíkon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]