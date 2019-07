Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"64049cbb-cd30-4066-b093-5eb75d69a072","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A ciprusi repülőgépbotrány ügye folytatódik.","shortLead":"A ciprusi repülőgépbotrány ügye folytatódik.","id":"20190705_Inditvanyozza_az_ugyeszseg_Demeter_Marta_mentelmi_joganak_felfuggeszteset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64049cbb-cd30-4066-b093-5eb75d69a072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4820fec8-cb90-4f05-ad26-94f7b144ff26","keywords":null,"link":"/itthon/20190705_Inditvanyozza_az_ugyeszseg_Demeter_Marta_mentelmi_joganak_felfuggeszteset","timestamp":"2019. július. 05. 08:52","title":"Indítványozza az ügyészség Demeter Márta mentelmi jogának felfüggesztését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"354878af-3307-46b5-8f9f-95ab95cf2c66","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szenvedélyes és energikus, 97 éves asszony, Raoul Wallenberg svéd diplomata zsidómentő csapatának egyetlen még élő tagja, a múlt héten a Páva utcai Holokauszt Emlékközpontban mesélt életéről.","shortLead":"A szenvedélyes és energikus, 97 éves asszony, Raoul Wallenberg svéd diplomata zsidómentő csapatának egyetlen még élő...","id":"20190705_Wallenberg_segitoje_meselt_a_zsidomentesrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=354878af-3307-46b5-8f9f-95ab95cf2c66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0db1acb7-c6bc-4ba1-a996-c17c55ab91b4","keywords":null,"link":"/elet/20190705_Wallenberg_segitoje_meselt_a_zsidomentesrol","timestamp":"2019. július. 05. 11:23","title":"Wallenberg segítője mesélt a zsidómentésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"659b825c-95c4-4e80-8689-1354e730054c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Brit kutatók elemzése szerint rengeteg cápának és rájának okoz gondot a vízbe került szemét, többek közt az elhagyott halászhálók, kötelek.","shortLead":"Brit kutatók elemzése szerint rengeteg cápának és rájának okoz gondot a vízbe került szemét, többek közt az elhagyott...","id":"20190705_capa_raja_halaszhalo_szemet_tenger","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=659b825c-95c4-4e80-8689-1354e730054c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89592fef-5341-472f-ac1b-ad1648f15aa9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190705_capa_raja_halaszhalo_szemet_tenger","timestamp":"2019. július. 05. 16:03","title":"Ezernél is több cápa és rája pusztult már el az óceáni szemét miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c73f2c6-a955-457c-9779-e6746850c313","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elkezdődött a találgatás arról, ki vezetheti az Eötvös Loránd Kutatási Hálózatot, az Akadémiai Dolgozók Fóruma szerint szakmai karrierjével játszik, aki elvállalja. ","shortLead":"Elkezdődött a találgatás arról, ki vezetheti az Eötvös Loránd Kutatási Hálózatot, az Akadémiai Dolgozók Fóruma szerint...","id":"20190705_ADF_Elismert_tudos_nem_vallalna","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c73f2c6-a955-457c-9779-e6746850c313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28795184-47c3-4a6b-b234-98725baa97b4","keywords":null,"link":"/itthon/20190705_ADF_Elismert_tudos_nem_vallalna","timestamp":"2019. július. 05. 12:12","title":"Akadémiai Dolgozók: Elismert tudós nem vállalná az új hálózat vezetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad097f7b-ba1d-4b8a-8e91-35ff3a998200","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi szexuális viszonyt folytatott a lánnyal, egy vita után fojtotta meg.\r

\r

","shortLead":"A férfi szexuális viszonyt folytatott a lánnyal, egy vita után fojtotta meg.\r

\r

","id":"20190705_13_evet_kapott_az_unokahugat_megfojto_zalai_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad097f7b-ba1d-4b8a-8e91-35ff3a998200&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9db084b-6e13-453d-9d4a-249698bfff3d","keywords":null,"link":"/itthon/20190705_13_evet_kapott_az_unokahugat_megfojto_zalai_ferfi","timestamp":"2019. július. 05. 16:52","title":"13 évet kapott az unokahúgát megfojtó zalai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca2b38cf-3157-4e15-bfd2-d4eccd434971","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Harald Krüger 2015 óta vezette a céget, most úgy döntött, elég volt. ","shortLead":"Harald Krüger 2015 óta vezette a céget, most úgy döntött, elég volt. ","id":"20190705_harald_kruger_bmw_gyar_debrecen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca2b38cf-3157-4e15-bfd2-d4eccd434971&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35e5c336-d14b-4e64-b738-9b2a82800ec0","keywords":null,"link":"/kkv/20190705_harald_kruger_bmw_gyar_debrecen","timestamp":"2019. július. 05. 13:41","title":"Távozik a BMW vezére, aki személyes ügyként tekintett a debreceni gyárra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b328e6bc-a0d5-4fa4-85c2-0a24079bfb09","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki pártok mindegyike így tett, a DK-t kivéve.","shortLead":"Az ellenzéki pártok mindegyike így tett, a DK-t kivéve.","id":"20190705_Magyarazkodik_a_DK_miert_nem_alltak_be_rogton_Botka_moge","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b328e6bc-a0d5-4fa4-85c2-0a24079bfb09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed1c9974-a1c4-4ed6-ad68-2859a37858d9","keywords":null,"link":"/itthon/20190705_Magyarazkodik_a_DK_miert_nem_alltak_be_rogton_Botka_moge","timestamp":"2019. július. 05. 19:27","title":"Magyarázkodik a DK, miért nem álltak be még Botka mögé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64442e41-d724-4e06-a962-7d14cfe84e0c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Másodszor támogatja meg ekkora összeggel a kormány a csepeli szervezetet. ","shortLead":"Másodszor támogatja meg ekkora összeggel a kormány a csepeli szervezetet. ","id":"20190705_nemeth_szilard_birkozas_alapitvany_csepel_kormanyzati_tamogatas_magyar_kozlony","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64442e41-d724-4e06-a962-7d14cfe84e0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f78d78c1-d1ff-49d3-a28b-b79ab2222428","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190705_nemeth_szilard_birkozas_alapitvany_csepel_kormanyzati_tamogatas_magyar_kozlony","timestamp":"2019. július. 05. 12:09","title":"Kétmilliárd forintot kap Németh Szilárd birkózóalapítványa a kormánytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]