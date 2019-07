Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"81563ab1-4657-4ef2-af18-872b24707581","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Még így is maradt több mint 6 milliárd forintos kintlévőség.","shortLead":"Még így is maradt több mint 6 milliárd forintos kintlévőség.","id":"20190705_Jol_jott_a_HirTVnek_az_Echo_TV_vagyona","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81563ab1-4657-4ef2-af18-872b24707581&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1de971b2-946c-41a6-8866-fb95f70beb7c","keywords":null,"link":"/kkv/20190705_Jol_jott_a_HirTVnek_az_Echo_TV_vagyona","timestamp":"2019. július. 05. 16:38","title":"Jól jött a HírTV-nek az Echo TV vagyona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be5d9683-3b45-4f3e-8b30-9332fc37315f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"2016 és 2020 között 400 milliárd forint áll a közútkezelő rendelkezésére az üzemeltetési feladatok ellátására.\r

","shortLead":"2016 és 2020 között 400 milliárd forint áll a közútkezelő rendelkezésére az üzemeltetési feladatok ellátására.\r

","id":"20190706_50_milliard_forintot_koltenek_utfelujitasra_a_kistelepuleseken","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be5d9683-3b45-4f3e-8b30-9332fc37315f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9adb4e8-bae5-4a43-b670-ccf8b0a89a0a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190706_50_milliard_forintot_koltenek_utfelujitasra_a_kistelepuleseken","timestamp":"2019. július. 06. 08:31","title":"50 milliárd forintot költenek útfelújításra a kistelepüléseken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2135de9c-4093-414e-a274-c162c23c86cc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jogosítvány nélkül eltiltás hatálya alatt, és ittasan vezette járművét a Debrecenben lefület robogós. Ja és persze bukósisak nélkül.","shortLead":"Jogosítvány nélkül eltiltás hatálya alatt, és ittasan vezette járművét a Debrecenben lefület robogós. Ja és persze...","id":"20190707_Minden_szabalyt_megsertett_a_debreceni_robogos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2135de9c-4093-414e-a274-c162c23c86cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e131ee02-5207-4c79-afa0-555d9c6a49a5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190707_Minden_szabalyt_megsertett_a_debreceni_robogos","timestamp":"2019. július. 07. 10:12","title":"Minden szabályt megsértett a debreceni robogós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c400e5e-8976-4953-adbe-580a6a859441","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sőt még valamivel több is, a többletet a hajléktalanok lakhatásával foglalkozó Utcáról Lakásba Egyesületnek ajánlották fel.\r

\r

","shortLead":"Sőt még valamivel több is, a többletet a hajléktalanok lakhatásával foglalkozó Utcáról Lakásba Egyesületnek ajánlották...","id":"20190705_Harom_nap_alatt_osszejott_Gulyas_Marton_perkoltsege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c400e5e-8976-4953-adbe-580a6a859441&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44ec5037-782a-4692-9b10-1008c33902de","keywords":null,"link":"/itthon/20190705_Harom_nap_alatt_osszejott_Gulyas_Marton_perkoltsege","timestamp":"2019. július. 05. 16:02","title":"Három nap alatt összedobták Gulyás Mártonék perköltségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afa3f0f9-d679-411d-b352-aa4fc81ce020","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem sérült meg senki, a jármű kora délután már forgalomba állt, de még mindig hosszabb várakozásra kell számítani.","shortLead":"Nem sérült meg senki, a jármű kora délután már forgalomba állt, de még mindig hosszabb várakozásra kell számítani.","id":"20190706_Leszakadt_az_egyik_balatoni_komp_rampaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=afa3f0f9-d679-411d-b352-aa4fc81ce020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40d997e2-da8d-4a80-80dd-e258c8faa9f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190706_Leszakadt_az_egyik_balatoni_komp_rampaja","timestamp":"2019. július. 06. 14:57","title":"Leszakadt az egyik balatoni komp rámpája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99719a76-3478-4b01-8056-a9d9a0091434","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Nem fogunk szépen csendben betagozódni, van ugyanis egy határ, amit nem léphetünk át” – mondta az Akadémiai Dolgozók Fórumának alapítója, a hvg.hu podcastjának, a Fülkének a vendége.","shortLead":"„Nem fogunk szépen csendben betagozódni, van ugyanis egy határ, amit nem léphetünk át” – mondta az Akadémiai Dolgozók...","id":"20190706_Az_MTAugy_a_Fulkeben_van_amikor_az_asztalra_kell_csapni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99719a76-3478-4b01-8056-a9d9a0091434&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8d463db-49c1-4506-b514-45d74b8a91a9","keywords":null,"link":"/itthon/20190706_Az_MTAugy_a_Fulkeben_van_amikor_az_asztalra_kell_csapni","timestamp":"2019. július. 06. 10:00","title":"Az MTA-ügy a Fülkében: Van, amikor az asztalra kell csapni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebef6253-7b97-4160-902b-874880a2fefa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ez egy olyan kétmilliós város, ahol komoly a helyi vásárlóerő, s közben nő az idegenforgalom is: a repülőtér forgalma néhány év alatt 10 millióról 15 millióra emelkedett – ezzel magyarázta Damian Mignot, a TUMI európai vezérigazgatója, hogy a luxus bőröndöket, táskákat és utazási kiegészítőket gyártó cég Budapesten nyitotta meg a közelmúltban első közép-európai üzletét. ","shortLead":"Ez egy olyan kétmilliós város, ahol komoly a helyi vásárlóerő, s közben nő az idegenforgalom is: a repülőtér forgalma...","id":"20190707_Budapestrol_terjeszkedik_tovabb_a_luxuscikkeket_gyarto_TUMI","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ebef6253-7b97-4160-902b-874880a2fefa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfdd17d2-4e4f-40dd-8208-db6cfe22550e","keywords":null,"link":"/kkv/20190707_Budapestrol_terjeszkedik_tovabb_a_luxuscikkeket_gyarto_TUMI","timestamp":"2019. július. 07. 09:30","title":"Budapestről terjeszkedik tovább a luxuscikkeket gyártó TUMI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccb6b52f-62e1-4de6-a93e-a9ae8e35d49d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kisebbségi magyar párt szerint gond van az új sürgősségi rendeletekkel, korlátozzák a magyar nyelvhasználatot, az új szabályok visszalépést jelentenek.\r

\r

","shortLead":"A kisebbségi magyar párt szerint gond van az új sürgősségi rendeletekkel, korlátozzák a magyar nyelvhasználatot, az új...","id":"20190705_RMDSZ_csorbulnak_a_kisebbsegi_jogok_Romaniaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ccb6b52f-62e1-4de6-a93e-a9ae8e35d49d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cd78aff-df74-4ecf-9ed0-cf440dca00b1","keywords":null,"link":"/vilag/20190705_RMDSZ_csorbulnak_a_kisebbsegi_jogok_Romaniaban","timestamp":"2019. július. 05. 19:47","title":"RMDSZ: csorbulnak a kisebbségi jogok Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]