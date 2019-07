Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"011353a6-f6ba-437b-be70-00a493662065","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BKK légkondicionált, alacsonypadlós pótlóbuszokat ígért, és a metrókat ajánlja helyettesítőnek.\r

\r

","shortLead":"A BKK légkondicionált, alacsonypadlós pótlóbuszokat ígért, és a metrókat ajánlja helyettesítőnek.\r

\r

","id":"20190705_Erositse_lelket_ujabb_helyen_indul_a_villamospalyafelujitas_a_4es_6os_vonalan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=011353a6-f6ba-437b-be70-00a493662065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4aa0e9fe-7cae-4f20-acdd-7be11c89b870","keywords":null,"link":"/itthon/20190705_Erositse_lelket_ujabb_helyen_indul_a_villamospalyafelujitas_a_4es_6os_vonalan","timestamp":"2019. július. 05. 17:17","title":"Erősítse lelkét, újabb helyen indul a villamospálya-felújítás a 4-es 6-os vonalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96272d7f-a281-4fb1-8175-03390f98ea17","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ursula von der Leyen jó jelölt az Európai Bizottság élére, ám az eljárás, amely során kiválasztották, hajmeresztő volt - jelentette ki Sebastian Kurz volt osztrák kancellár, az Osztrák Néppárt elnöke a Welt am Sonntag című lapnak adott interjúban. \r

\r

","shortLead":"Ursula von der Leyen jó jelölt az Európai Bizottság élére, ám az eljárás, amely során kiválasztották, hajmeresztő volt...","id":"20190707_Kurz_elmeselte_hogyan_jeloltek_ki_a_bizottsagi_elnokot_Von_Leyent","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96272d7f-a281-4fb1-8175-03390f98ea17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14635989-141a-4520-aea7-529c31342886","keywords":null,"link":"/vilag/20190707_Kurz_elmeselte_hogyan_jeloltek_ki_a_bizottsagi_elnokot_Von_Leyent","timestamp":"2019. július. 07. 11:04","title":"Kurz elmesélte, hogyan jelölték ki a bizottsági elnököt, Von Leyent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2be966-525b-4079-969c-3ab50e2e09be","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szombaton ismertetett legújabb felmérés szerint Boris Johnson volt brit külügyminiszter várhatóan elsöprő győzelmet arat a kormányzó brit Konzervatív Párt vezetőválasztási versenyében.","shortLead":"A szombaton ismertetett legújabb felmérés szerint Boris Johnson volt brit külügyminiszter várhatóan elsöprő győzelmet...","id":"20190706_Hiaba_a_botranyok_Boris_Johnson_legyozhetetlennek_tunik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e2be966-525b-4079-969c-3ab50e2e09be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"875089b7-b0a5-4040-959a-f96f1a6cae32","keywords":null,"link":"/vilag/20190706_Hiaba_a_botranyok_Boris_Johnson_legyozhetetlennek_tunik","timestamp":"2019. július. 06. 13:44","title":"Hiába a botrányok, Boris Johnson legyőzhetetlennek tűnik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c63a5958-2149-4bab-a576-961fa5ec52bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezt a régi kétütemű autót fel sem kellett újítani, eredeti állapotában is makulátlan minőségű. ","shortLead":"Ezt a régi kétütemű autót fel sem kellett újítani, eredeti állapotában is makulátlan minőségű. ","id":"20190706_a_legdragabb_hazai_wartburg_teljesen_patika_ez_a_rackevei_peldany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c63a5958-2149-4bab-a576-961fa5ec52bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2af8b135-4ad2-4b21-934a-68d5ad2b35ee","keywords":null,"link":"/cegauto/20190706_a_legdragabb_hazai_wartburg_teljesen_patika_ez_a_rackevei_peldany","timestamp":"2019. július. 06. 06:41","title":"A legdrágább hazai Wartburg: teljesen patika ez a ráckevei példány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0fe8bc6-8f89-464b-a2d7-67b72d0e90ba","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már jelezték a szándékot az euróövezethez való csatlakozásra.","shortLead":"Már jelezték a szándékot az euróövezethez való csatlakozásra.","id":"20190706_Horvatorszagban_is_hamarabb_lesz_euro_mint_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0fe8bc6-8f89-464b-a2d7-67b72d0e90ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93bfc2ae-bf03-48b3-9a27-df0ee112e030","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190706_Horvatorszagban_is_hamarabb_lesz_euro_mint_Magyarorszagon","timestamp":"2019. július. 06. 15:44","title":"Horvátországban is hamarabb lesz euró, mint Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63f2470d-2a57-4329-8a18-875ce2d73552","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Eva Mozes Kor 85 éves volt.","shortLead":"Eva Mozes Kor 85 éves volt.","id":"20190706_Eves_auschwitzi_turaja_kozben_halt_meg_a_vilag_egyik_legismertebb_holokauszttuleloje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63f2470d-2a57-4329-8a18-875ce2d73552&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99344df2-0e57-41f5-96dd-a8dfdec6ab0a","keywords":null,"link":"/elet/20190706_Eves_auschwitzi_turaja_kozben_halt_meg_a_vilag_egyik_legismertebb_holokauszttuleloje","timestamp":"2019. július. 06. 20:26","title":"Éves auschwitzi túrája közben halt meg a világ egyik legismertebb holokauszttúlélője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ec22c89-d05a-4069-a1da-ccf89866679d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyakunkon a hidegfront.","shortLead":"Nyakunkon a hidegfront.","id":"20190706_Jo_darabig_nem_ter_vissza_a_kanikula","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ec22c89-d05a-4069-a1da-ccf89866679d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fff24c52-3ed7-44d5-96a6-99b4e100ca4f","keywords":null,"link":"/itthon/20190706_Jo_darabig_nem_ter_vissza_a_kanikula","timestamp":"2019. július. 06. 17:29","title":"Jó darabig nem tér vissza a kánikula","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"621a105a-3b24-4c76-b37e-e34e48202c8d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szombaton délután 3-kor kezdődik a Budapest Pride, és ezúttal először nem lesznek kordonok. Ami azt jelenti, hogy bárhol be lehet csatlakozni vagy el lehet hagyni a menetet.","shortLead":"Szombaton délután 3-kor kezdődik a Budapest Pride, és ezúttal először nem lesznek kordonok. Ami azt jelenti...","id":"20190706_Iden_nem_a_Prideon_vonulokat_hanem_az_ellentuntetoket_kordonozzak_korbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=621a105a-3b24-4c76-b37e-e34e48202c8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a13ba3ff-9d34-4493-bf99-6cea3b90e8c4","keywords":null,"link":"/elet/20190706_Iden_nem_a_Prideon_vonulokat_hanem_az_ellentuntetoket_kordonozzak_korbe","timestamp":"2019. július. 06. 14:05","title":"Idén nem a Pride-on vonulókat, hanem az ellentüntetőket kordonozzák körbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]