Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c8197236-6757-4dae-9525-2d872257be8e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A klímaváltozással több lesz a szúnyog, a kutatók a lakosság segítségét kérik például az ázsiai tigrisszúnyogokkal kapcsolatos információk gyűjtéséhez - mondta Garamszegi László, a MTA Ökológiai Kutatóközpontjának igazgatója.\r

\r

","shortLead":"A klímaváltozással több lesz a szúnyog, a kutatók a lakosság segítségét kérik például az ázsiai tigrisszúnyogokkal...","id":"20190707_Szunyogbol_is_tobb_lesz_a_klimavaltozas_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8197236-6757-4dae-9525-2d872257be8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78792d5f-5b57-4975-8dc0-09da3ae091f6","keywords":null,"link":"/elet/20190707_Szunyogbol_is_tobb_lesz_a_klimavaltozas_miatt","timestamp":"2019. július. 07. 14:55","title":"Szúnyogból is több lesz a klímaváltozás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72a6acfe-c6b7-43a2-9ab0-54e72235b213","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy Pest megyei településen teljesen bevették a meséjét. ","shortLead":"Egy Pest megyei településen teljesen bevették a meséjét. ","id":"20190708_Magyarul_levelezett_a_Vilagbank_elnokevel_az_allitolagos_alelnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72a6acfe-c6b7-43a2-9ab0-54e72235b213&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c63348db-8ddd-492f-8fbe-0e9997f49d74","keywords":null,"link":"/itthon/20190708_Magyarul_levelezett_a_Vilagbank_elnokevel_az_allitolagos_alelnok","timestamp":"2019. július. 08. 06:57","title":"Magyarul \"levelezett\" a Világbank elnökével az állítólagos alelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1414f37-65dc-4e8d-962a-71e16dd767d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új, az egészséggel kapcsolatos funkciókkal is felruházhatja a Samsung hamarosan megjelenő Galaxy Watch Active 2 okosóráját. Olyanokkal, amelyek eddig csak az Apple okosóráját jellemezték.","shortLead":"Új, az egészséggel kapcsolatos funkciókkal is felruházhatja a Samsung hamarosan megjelenő Galaxy Watch Active 2...","id":"20190708_samsung_galaxy_watch_active2_ekg_eleses_erzekeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1414f37-65dc-4e8d-962a-71e16dd767d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1340295f-c7f4-4de6-8038-c7ce8ce80e66","keywords":null,"link":"/tudomany/20190708_samsung_galaxy_watch_active2_ekg_eleses_erzekeles","timestamp":"2019. július. 08. 16:03","title":"Az Apple Watch legirigyeltebb funkcióit kaphatja meg a Samsung okosórája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af39976c-4fd5-4eb9-bee1-c9fe9570125a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Steve Wozniak már tavaly törölte a Facebook-fiókját, most pedig ugyanerre buzdít másokat is. Az Apple társalapítója szerint a közösségi oldal(ak) használata nem biztonságos.","shortLead":"Steve Wozniak már tavaly törölte a Facebook-fiókját, most pedig ugyanerre buzdít másokat is. Az Apple társalapítója...","id":"20190708_steve_wozniak_apple_tarsalapito_facebook_fiok_torlese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af39976c-4fd5-4eb9-bee1-c9fe9570125a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1887070-83ca-4104-bcb0-ec6f74951f27","keywords":null,"link":"/tudomany/20190708_steve_wozniak_apple_tarsalapito_facebook_fiok_torlese","timestamp":"2019. július. 08. 18:33","title":"Már az Apple társalapítója is a Facebook ellen kampányol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c869e4a-b60c-4f10-b2a2-7b3a1faa34e8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Cso Inguk szüleit követte, magas posztot kap Phenjanban. ","shortLead":"Cso Inguk szüleit követte, magas posztot kap Phenjanban. ","id":"20190708_EszakKoreaban_disszidalt_a_volt_delkoreai_kulugyminiszter_fia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c869e4a-b60c-4f10-b2a2-7b3a1faa34e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fc9d647-d9cf-4593-9e68-039af7f7578e","keywords":null,"link":"/vilag/20190708_EszakKoreaban_disszidalt_a_volt_delkoreai_kulugyminiszter_fia","timestamp":"2019. július. 08. 09:46","title":"Észak-Koreába disszidált a volt dél-koreai külügyminiszter fia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed548d7c-d882-4ed7-82ca-213c4ad82e27","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai légierő egyik repülőgépe a múlt héten ütközött össze egy madárral, ami nem várt eseményt eredményezett.","shortLead":"Az amerikai légierő egyik repülőgépe a múlt héten ütközött össze egy madárral, ami nem várt eseményt eredményezett.","id":"20190708_florida_bombazas_gyakorlobomba_baleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed548d7c-d882-4ed7-82ca-213c4ad82e27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac358a51-4fcc-49cf-a021-f0c08eab71b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190708_florida_bombazas_gyakorlobomba_baleset","timestamp":"2019. július. 08. 09:33","title":"Három gyakorlóbombát dobott Floridára az amerikai légierő – véletlenül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4489895-e10d-44e0-a931-12307d65f8cc","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Tényleg meghosszabbíthatják Bicskéig a felcsúti kisvasutat, ahogy azt Orbán Viktor megmondta, de számos más vonalat is felújítanának az elkövetkező két évben összesen több mint 12 milliárd forintból – derül ki a birtokunkba került kormányzati előterjesztésből. Ha rábólintanak a még titkos anyagra, akkor nemcsak a fejlesztés II. üteme indul el, még tovább terveznek, például egy hegyi kisvasutat Salgótarjánba, hogy \"átélhetővé tegye a bányászatot\", de felvetik egy saját kisvasút-járműcsalád ötletét is. A javaslatban arra is hivatkoznak, hogy 1,5 millió utas vonatozik így, ez a családok kedvelt, aktív kikapcsolódása, és kidolgozzák, hogy a jövőben Széchenyi-kártyával is fizethessenek az utasok.","shortLead":"Tényleg meghosszabbíthatják Bicskéig a felcsúti kisvasutat, ahogy azt Orbán Viktor megmondta, de számos más vonalat is...","id":"20190709_Tenyleg_meghosszabbitjak_Bicskeig_jon_az_Orbankormany_milliardos_kisvasut_fejlesztese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4489895-e10d-44e0-a931-12307d65f8cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b5fe3d9-e1d7-489d-821a-04fad1cb2a33","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Tenyleg_meghosszabbitjak_Bicskeig_jon_az_Orbankormany_milliardos_kisvasut_fejlesztese","timestamp":"2019. július. 09. 06:30","title":"Újabb milliárdos kisvasút-fejlesztésekre készül az Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12e52f44-d47e-4950-8055-fb2c6a412ef9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Lionel Messi, az argentin labdarúgó-válogatott csapatkapitánya a Chile elleni győztes bronzmérkőzés után nem jelent meg az éremátadó ünnepségen, és Copa Americát rendező brazilokkal kapcsolatban korrupciót emlegetett, valamint a játékvezetőket szidta.","shortLead":"Lionel Messi, az argentin labdarúgó-válogatott csapatkapitánya a Chile elleni győztes bronzmérkőzés után nem jelent meg...","id":"20190707_Messi_szerint_korrupt_biro_allitotta_ki_ot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12e52f44-d47e-4950-8055-fb2c6a412ef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0af17b04-cfa1-4dc0-a1c7-14d4e2dece8e","keywords":null,"link":"/sport/20190707_Messi_szerint_korrupt_biro_allitotta_ki_ot","timestamp":"2019. július. 07. 14:41","title":"Messi szerint korrupt bíró állította ki őt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]