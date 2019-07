Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c63f0e51-d855-46d6-ac26-8a62051906f0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Snowball néven elhíresült kakadu több mint egy évtizede szórakoztatja tánccal az internet népét, de a kutatók is felfigyeltek a mozgáskultúrájára.","shortLead":"A Snowball néven elhíresült kakadu több mint egy évtizede szórakoztatja tánccal az internet népét, de a kutatók is...","id":"20190710_papagaj_kakadu_snowball_tanc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c63f0e51-d855-46d6-ac26-8a62051906f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4e8a823-7232-49f0-aa04-ecba11cb10e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190710_papagaj_kakadu_snowball_tanc","timestamp":"2019. július. 10. 08:38","title":"Videó: Saját koreográfiát \"fejlesztett\" az internet leghíresebb madara, és ez a tudósokat is meglepte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2280ccb-a32a-44cb-9f1a-c6eb6d2b2182","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Nem sokkal az után, hogy visszatért a Sea-Eye Líbia partjaihoz, újabb menekülteket vitt Máltára.","shortLead":"Nem sokkal az után, hogy visszatért a Sea-Eye Líbia partjaihoz, újabb menekülteket vitt Máltára.","id":"20190709_Ujabb_44_embert_mentett_ki_a_SeaEye_hajoja_a_Foldkozitengeren","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2280ccb-a32a-44cb-9f1a-c6eb6d2b2182&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36883eb8-d42b-4bb5-a959-ea9c6bf63c04","keywords":null,"link":"/vilag/20190709_Ujabb_44_embert_mentett_ki_a_SeaEye_hajoja_a_Foldkozitengeren","timestamp":"2019. július. 09. 05:04","title":"Újabb 44 embert mentett ki a Sea-Eye hajója a Földközi-tengeren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ec050f9-f156-4fb9-b5f7-20a7f24b32f7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Kedd délutántól az Etele térig jár az 1-es villamos.","shortLead":"Kedd délutántól az Etele térig jár az 1-es villamos.","id":"20190709_1es_villamos_uj_szakasza_etele_ter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ec050f9-f156-4fb9-b5f7-20a7f24b32f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ebb8cbe-e822-43c7-ab98-630952aa2f57","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_1es_villamos_uj_szakasza_etele_ter","timestamp":"2019. július. 09. 15:40","title":"Füvesítették az 1-es villamos új szakaszát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6faed5fa-0103-409b-8f4e-5f932d7da43e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Úticéltól és kényelmi osztálytól függ majd az adó mértéke, amit környezetvédők kevesellnek.","shortLead":"Úticéltól és kényelmi osztálytól függ majd az adó mértéke, amit környezetvédők kevesellnek.","id":"20190709_Okoadot_vet_ki_Franciaorszag_a_reptereirol_indulo_gepekre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6faed5fa-0103-409b-8f4e-5f932d7da43e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59e175b5-169b-4618-b61c-ed4cfa3dab9a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190709_Okoadot_vet_ki_Franciaorszag_a_reptereirol_indulo_gepekre","timestamp":"2019. július. 09. 17:44","title":"Ökoadót vet ki minden légitársaságra Franciaország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9aecc01-0abc-4b3e-a3f1-e0d0c8fcac0f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A céget megbüntette a médiahatóság, mert nem értesítette a felhasználókat a számlázási gyakorlat változtatásán. 