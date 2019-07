Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d6da79b1-b4b1-41b4-a1db-a78a2eae7c64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus ellen már jövő héten vádat emelhetnek, az ügyvédje szerint abszurd a vád.","shortLead":"A politikus ellen már jövő héten vádat emelhetnek, az ügyvédje szerint abszurd a vád.","id":"20190710_Magyar_Nemzet_Demeter_Marta_harom_evet_is_kaphat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6da79b1-b4b1-41b4-a1db-a78a2eae7c64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28368dbe-84fa-4a90-8736-11c56d77f312","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_Magyar_Nemzet_Demeter_Marta_harom_evet_is_kaphat","timestamp":"2019. július. 10. 09:13","title":"Magyar Nemzet: Demeter Márta három évet is kaphat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b011e4b5-a4cc-48f4-8570-f80da00e39d0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Filippo Magnini is azon a strandon volt, ahol egy másik ember bajba került.","shortLead":"Filippo Magnini is azon a strandon volt, ahol egy másik ember bajba került.","id":"20190709_filippo_magnini_szardinia_eletmentes_fuldoklo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b011e4b5-a4cc-48f4-8570-f80da00e39d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbf13020-1cd6-4210-9e47-8d1cf623dc03","keywords":null,"link":"/elet/20190709_filippo_magnini_szardinia_eletmentes_fuldoklo","timestamp":"2019. július. 09. 11:45","title":"Világbajnok úszó mentett meg egy fuldokló férfit Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67f38b3b-40dc-4498-ae03-26cbb5c5cff9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japánok ismét egy picit továbbfejlesztették a világszerte komoly rajongásnak örvendő sportkocsit. ","shortLead":"A japánok ismét egy picit továbbfejlesztették a világszerte komoly rajongásnak örvendő sportkocsit. ","id":"20190709_itt_a_2020as_uj_nissan_gtr","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67f38b3b-40dc-4498-ae03-26cbb5c5cff9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c6fada3-042c-40e4-a915-d094537ef9c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190709_itt_a_2020as_uj_nissan_gtr","timestamp":"2019. július. 09. 13:21","title":"Itt a 2020-as új Nissan GT-R","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f547923c-66aa-42d0-bef8-af7d9bc6a3bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tervek szerint pénteken dönt a Parlament a magántanuló státusz eltörléséről, a szülők egy része saját történetük megosztásával tiltakozik a döntés ellen. ","shortLead":"A tervek szerint pénteken dönt a Parlament a magántanuló státusz eltörléséről, a szülők egy része saját történetük...","id":"20190708_A_fantasztikus_gyerekembol_az_iskola_egy_zombit_csinalt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f547923c-66aa-42d0-bef8-af7d9bc6a3bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c745dd4-4253-4ef3-9af5-6a7b1328db66","keywords":null,"link":"/itthon/20190708_A_fantasztikus_gyerekembol_az_iskola_egy_zombit_csinalt","timestamp":"2019. július. 08. 17:27","title":"\"A fantasztikus gyerekemből az iskola egy zombit csinált\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2b44ebb-dd58-4ca0-b7b1-37d6b79e713e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez volt az a vitás kérdés, amelyről a miniszterelnökkel korábban nem sikerült megegyeznie. ","shortLead":"Ez volt az a vitás kérdés, amelyről a miniszterelnökkel korábban nem sikerült megegyeznie. ","id":"20190708_tarlos_istvan_fopolgarmester_orban_viktor_parkolas_kozpontositas_megallapodas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2b44ebb-dd58-4ca0-b7b1-37d6b79e713e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fe1332d-4676-466c-852b-268fa35b8bcf","keywords":null,"link":"/itthon/20190708_tarlos_istvan_fopolgarmester_orban_viktor_parkolas_kozpontositas_megallapodas","timestamp":"2019. július. 08. 21:40","title":"Megegyezett Orbán és Tarlós: egyeztetnek az egységes fővárosi parkolásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c63f0e51-d855-46d6-ac26-8a62051906f0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Snowball néven elhíresült kakadu több mint egy évtizede szórakoztatja tánccal az internet népét, de a kutatók is felfigyeltek a mozgáskultúrájára.","shortLead":"A Snowball néven elhíresült kakadu több mint egy évtizede szórakoztatja tánccal az internet népét, de a kutatók is...","id":"20190710_papagaj_kakadu_snowball_tanc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c63f0e51-d855-46d6-ac26-8a62051906f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4e8a823-7232-49f0-aa04-ecba11cb10e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190710_papagaj_kakadu_snowball_tanc","timestamp":"2019. július. 10. 08:38","title":"Videó: Saját koreográfiát \"fejlesztett\" az internet leghíresebb madara, és ez a tudósokat is meglepte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12cf3105-8e05-4d85-914c-1b661c6a3288","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A román külügyminiszterrel tárgyalt Szijjártó, sürgette, hogy még júliusban kerüljön sor a helyszíni szemlére. ","shortLead":"A román külügyminiszterrel tárgyalt Szijjártó, sürgette, hogy még júliusban kerüljön sor a helyszíni szemlére. ","id":"20190709_Szijjarto_szakertoi_helyszini_szemlet_kert_az_uzvolgyi_katonatemetoben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12cf3105-8e05-4d85-914c-1b661c6a3288&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72a110ac-e6a0-41b0-8d04-f43f74dccedd","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Szijjarto_szakertoi_helyszini_szemlet_kert_az_uzvolgyi_katonatemetoben","timestamp":"2019. július. 09. 14:25","title":"Szijjártó szakértői helyszíni szemlét kért az úzvölgyi katonatemetőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f25529a3-4c9c-47d0-96ee-2e361ceb0ffe","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mielőbb fel akarják számolni az embercsempész-hálózatokat is, hogy ezzel csökkentsék az illegális határsértők számát. ","shortLead":"Mielőbb fel akarják számolni az embercsempész-hálózatokat is, hogy ezzel csökkentsék az illegális határsértők számát. ","id":"20190709_szlovenia_hatarvedelem_bevandorlas_embercsempeszek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f25529a3-4c9c-47d0-96ee-2e361ceb0ffe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b5bfc74-828c-4a31-a0ad-77ce4518e2ba","keywords":null,"link":"/vilag/20190709_szlovenia_hatarvedelem_bevandorlas_embercsempeszek","timestamp":"2019. július. 09. 11:50","title":"Drónok, kerítés, még több katona – bekeményít Szlovénia a határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]