[{"available":true,"c_guid":"3846f86e-0e9c-4a51-b98f-b0cd1a4579e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Öt, Görögországban már korábban menedékkérelmet benyújtott férfit próbált egy kamionsofőr átcsempészni, Prágában fogták el\r

\r

","shortLead":"Öt, Görögországban már korábban menedékkérelmet benyújtott férfit próbált egy kamionsofőr átcsempészni, Prágában fogták...","id":"20190711_Embercsempesz_magyar_sofort_kaptak_el_Pragaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3846f86e-0e9c-4a51-b98f-b0cd1a4579e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8a403c0-5413-4c5e-add1-a22bc86b4de9","keywords":null,"link":"/itthon/20190711_Embercsempesz_magyar_sofort_kaptak_el_Pragaban","timestamp":"2019. július. 11. 19:46","title":"Embercsempész magyar sofőrt kaptak el Prágában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81c43667-7ea9-4b23-9959-5acce96c5b6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A liberálisok mellett most már a szociáldemokraták is feltételeket szabtak ahhoz, hogy megszavazzák az Európai Bizottság élére. ","shortLead":"A liberálisok mellett most már a szociáldemokraták is feltételeket szabtak ahhoz, hogy megszavazzák az Európai...","id":"20190712_Orban_orul_von_der_Leyen_jelolesenek_az_EPkepviselok_egyre_kevesbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81c43667-7ea9-4b23-9959-5acce96c5b6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbb44af6-8971-47d1-83c4-337bb886e85a","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Orban_orul_von_der_Leyen_jelolesenek_az_EPkepviselok_egyre_kevesbe","timestamp":"2019. július. 12. 17:54","title":"Orbán támogatja von der Leyen jelölését, az EP-képviselők egyre kevésbé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3467c47b-ff24-4577-9dda-9f5714fd4ac9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20190712_nemeth_szilard_fegyver_enciklopedia_parlament_","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3467c47b-ff24-4577-9dda-9f5714fd4ac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"349c56b2-def4-4519-b87d-13678f2743f9","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_nemeth_szilard_fegyver_enciklopedia_parlament_","timestamp":"2019. július. 12. 12:23","title":"Németh Szilárd fegyverenciklopédiával ült be a parlamentbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9039b4dd-f0e5-48ac-8b47-58f2b0e3e786","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Amerika nem boldog a beszerzéstől.","shortLead":"Amerika nem boldog a beszerzéstől.","id":"20190712_Megerkeztek_az_orosz_legvedelmi_rendszerelemei_Torokorszagba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9039b4dd-f0e5-48ac-8b47-58f2b0e3e786&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"979296c3-5156-4d98-ac4f-7f62f64fa2c8","keywords":null,"link":"/vilag/20190712_Megerkeztek_az_orosz_legvedelmi_rendszerelemei_Torokorszagba","timestamp":"2019. július. 12. 13:40","title":"Megérkeztek az orosz légvédelmi rendszer elemei Törökországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0793d39-9ea4-425c-a26b-dfd529fe4a93","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20190712_Nyugaton_nincs_szolasszabadsag_es_dul_a_terrorizmus__Propagandafilm_az_Alapjogokert_Kozponttol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0793d39-9ea4-425c-a26b-dfd529fe4a93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5226f0e-c649-495d-98a3-13368e9a1143","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Nyugaton_nincs_szolasszabadsag_es_dul_a_terrorizmus__Propagandafilm_az_Alapjogokert_Kozponttol","timestamp":"2019. július. 12. 10:19","title":"Nyugaton nincs szólásszabadság, és dúl a terrorizmus – propagandafilm az Alapjogokért Központtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf1229f1-fbf1-4f9f-bc58-a93c59a4a701","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Összebilincselt pár, wc-pumpát a hasán viselő rocker, tóparti Superman - a dunaújvárosi Szalki-szigeten van most minden rocker, aki számít. Dübörög a Rockmaraton. Fotósunk is körülnézett, sőt gép is volt nála. ","shortLead":"Összebilincselt pár, wc-pumpát a hasán viselő rocker, tóparti Superman - a dunaújvárosi Szalki-szigeten van most minden...","id":"20190712_Az_orszag_legerosebb_zuzdaja_a_napokban_Dunaujvarosban_van_fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf1229f1-fbf1-4f9f-bc58-a93c59a4a701&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee513804-7175-46d1-9209-f488ede9317b","keywords":null,"link":"/elet/20190712_Az_orszag_legerosebb_zuzdaja_a_napokban_Dunaujvarosban_van_fotok","timestamp":"2019. július. 12. 16:56","title":"Az ország legerősebb zúzdája a napokban Dunaújvárosban van (fotók)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34fc234d-9a8a-456f-997e-99888f9064d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Részletekben fizetünk a fegyverekért, amik 2020 után érkezhetnek meg.","shortLead":"Részletekben fizetünk a fegyverekért, amik 2020 után érkezhetnek meg.","id":"20190712_nato_nemetorszag_onjaro_loveg_magyar_honvedseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34fc234d-9a8a-456f-997e-99888f9064d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80cfca56-e9f0-4b87-b54a-76e610a3f4d7","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_nato_nemetorszag_onjaro_loveg_magyar_honvedseg","timestamp":"2019. július. 12. 06:22","title":"572 milliárd forint értékben rendelt fegyvereket a honvédség Németországtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A felvételt egy térfigyelő kamera rögzítette.","shortLead":"A felvételt egy térfigyelő kamera rögzítette.","id":"20190712_magyar_csalad_balesete_horvatorszag_bmw_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"745b660b-710d-4e54-928b-787d7c200629","keywords":null,"link":"/cegauto/20190712_magyar_csalad_balesete_horvatorszag_bmw_video","timestamp":"2019. július. 12. 16:02","title":"Videón, ahogy a magyar család autójába csapódik egy BMW Horvátországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]