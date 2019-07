Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"58c906b1-fd6a-4771-9891-2a2aad3c3651","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a brit szupersportkocsi már alaphelyzetben sem éppen gyenge, de most találtak még 88 extra lóerőt a motorjában.","shortLead":"Ez a brit szupersportkocsi már alaphelyzetben sem éppen gyenge, de most találtak még 88 extra lóerőt a motorjában.","id":"20190711_nagy_mereszseg_kell_egy_mclaren_tuningolasahoz_ime_a_vegeredmeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58c906b1-fd6a-4771-9891-2a2aad3c3651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b785e1c4-88da-4a8f-a878-482ff66e51da","keywords":null,"link":"/cegauto/20190711_nagy_mereszseg_kell_egy_mclaren_tuningolasahoz_ime_a_vegeredmeny","timestamp":"2019. július. 11. 08:21","title":"Nagy merészség kell egy McLaren tuningolásához, íme a végeredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"210326ae-b453-447a-bfa1-041b55d494f5","c_author":"nyüzsi","category":"itthon","description":"„A nyári konyhában Anikó nyomja” – mondta feleségéről Orbán Nagy Katalin műsorvezetőnek.","shortLead":"„A nyári konyhában Anikó nyomja” – mondta feleségéről Orbán Nagy Katalin műsorvezetőnek.","id":"20190712_Orban_kedelyesen_elbeszelgetett_a_baracklekvarokrol_a_kozmedia_musorvezetojevel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=210326ae-b453-447a-bfa1-041b55d494f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04d23ee5-fdd4-42b4-9513-6fa0b46751f6","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Orban_kedelyesen_elbeszelgetett_a_baracklekvarokrol_a_kozmedia_musorvezetojevel","timestamp":"2019. július. 12. 09:18","title":"Orbán kedélyesen elbeszélgetett a baracklekvárokról a közmédia műsorvezetőjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b59ed6b6-3478-4b62-949e-0e1a248688c0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kudarccal végződött csütörtök reggel egy Vega típusú hordozórakéta indítása fedélzetén az Egyesült Arab Emírségek Falcon Eye 1 nevű katonai műholdjával a Francia Guyanában levő kourou-i űrközpontból.\r

","shortLead":"Kudarccal végződött csütörtök reggel egy Vega típusú hordozórakéta indítása fedélzetén az Egyesült Arab Emírségek...","id":"20190711_vega_hordozoraketa_arianespace_falcon_eye_katonai_muhold_felbocsatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b59ed6b6-3478-4b62-949e-0e1a248688c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1adcbd2d-53b7-48c7-a03c-513ff8221f5e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190711_vega_hordozoraketa_arianespace_falcon_eye_katonai_muhold_felbocsatas","timestamp":"2019. július. 11. 06:51","title":"Lezuhant egy hordozórakéta, oda az értékes rakomány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"611cdc33-2650-46e5-a2a1-4e6a81d19057","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Végrehajtja-e a kormányakaratot, köztük a Debrecenbe költözést a Természettudományi Múzeum főigazgatói posztját erős politikai hátszéllel elnyerő Bernert Zsolt antropológus? – nagyjából ez a kérdés foglalkoztatja hetek óta a vezetőváltás előtt álló intézmény dolgozóit. A múzeum több mint húsz munkatársával beszéltünk az elmúlt hetekben-napokban: az eddigi jelek szerintük finoman szólva sem biztatóak. ","shortLead":"Végrehajtja-e a kormányakaratot, köztük a Debrecenbe költözést a Természettudományi Múzeum főigazgatói posztját erős...","id":"20190711_Termeszettudomanyi_Muzeum_foigazgatovaltas_Bernert_Zsolt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=611cdc33-2650-46e5-a2a1-4e6a81d19057&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8124e82b-c1cb-4bfc-be9e-1facf02ceaa4","keywords":null,"link":"/itthon/20190711_Termeszettudomanyi_Muzeum_foigazgatovaltas_Bernert_Zsolt","timestamp":"2019. július. 11. 06:30","title":"„Szorongva várjuk a következő periódust” – nem lopta be magát a dolgozók szívébe a Természettudományi Múzeum új főigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8743b4ab-05b2-483d-b311-e1aa2c3b4fdd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kásler Miklósnak intézkedési tervet kell kidolgoznia, mert túl sokat kellett várniuk a sürgősségin a betegeknek 2015-17 között, és nem tudták, mennyit kell várniuk.","shortLead":"Kásler Miklósnak intézkedési tervet kell kidolgoznia, mert túl sokat kellett várniuk a sürgősségin a betegeknek 2015-17...","id":"20190712_Az_ASZ_szerint_is_gond_van_a_surgossegi_betegellatassal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8743b4ab-05b2-483d-b311-e1aa2c3b4fdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1110251b-d512-4b86-8c46-b59ccb1eb43f","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Az_ASZ_szerint_is_gond_van_a_surgossegi_betegellatassal","timestamp":"2019. július. 12. 12:01","title":"Az ÁSZ szerint is gond van a sürgősségi betegellátással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9486f5e9-f7a5-4db0-893c-788f01e42b88","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Négy újabb ritka ázsiai vadló született július elején az északnyugati-kínai Hszincsiang Ujgur Autonóm területen lévő Tiensani Vadvédelmi Parkban.","shortLead":"Négy újabb ritka ázsiai vadló született július elején az északnyugati-kínai Hszincsiang Ujgur Autonóm területen lévő...","id":"20190711_azsiai_vadlo_kina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9486f5e9-f7a5-4db0-893c-788f01e42b88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dedd66cf-308c-4645-a96a-93754b6abbfa","keywords":null,"link":"/tudomany/20190711_azsiai_vadlo_kina","timestamp":"2019. július. 11. 14:03","title":"Négy ritka kínai vadló született","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41cf2820-75f4-47f9-9d94-cc46cc6516da","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Nestlé egy belga márkájának a vizespalackjait készíti újrahasznosított PET-ből. ","shortLead":"A Nestlé egy belga márkájának a vizespalackjait készíti újrahasznosított PET-ből. ","id":"20190710_Belgiumban_mar_van_teljesen_ujrahasznositott_muanyagbol_keszult_asvanyviz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41cf2820-75f4-47f9-9d94-cc46cc6516da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"731a2fc6-5f8d-4533-a80d-781c178edbc6","keywords":null,"link":"/kkv/20190710_Belgiumban_mar_van_teljesen_ujrahasznositott_muanyagbol_keszult_asvanyviz","timestamp":"2019. július. 10. 17:48","title":"Belgiumban már van teljesen újrahasznosított műanyagpalackban árult ásványvíz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7afee1b-66a8-482f-80cc-a736dd3a7641","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy magyar rendőr szerencsére megtalálta a készüléket, és visszaadta neki. ","shortLead":"Egy magyar rendőr szerencsére megtalálta a készüléket, és visszaadta neki. ","id":"20190711_Tornyopuszta_GPS_brit_futono_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7afee1b-66a8-482f-80cc-a736dd3a7641&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73fba357-a275-4b12-81f1-28ac2e5773aa","keywords":null,"link":"/elet/20190711_Tornyopuszta_GPS_brit_futono_rendorseg","timestamp":"2019. július. 11. 16:44","title":"Tatabányán vesztette el a GPS-ét a brit nő, aki húsz éve futja körbe a világot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]