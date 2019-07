Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"64d37b33-319d-4552-9be4-13085793c211","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Megnyitottak a látogatók előtt a tört falú dahsúri piramist Egyiptomban.","shortLead":"Megnyitottak a látogatók előtt a tört falú dahsúri piramist Egyiptomban.","id":"20190714_Tobb_mint_otven_ev_utan_tekintheto_meg_a_legregebbi_piramisok_kozul_ketto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64d37b33-319d-4552-9be4-13085793c211&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5df981a7-dea0-4d2d-8344-616fa15d23ed","keywords":null,"link":"/elet/20190714_Tobb_mint_otven_ev_utan_tekintheto_meg_a_legregebbi_piramisok_kozul_ketto","timestamp":"2019. július. 14. 15:29","title":"Több mint ötven év után tekinthető meg a legrégebbi piramisok közül kettő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c9cf541-17ce-489b-b448-cd90f5747566","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Családban élő fiatal törpemalacok és kutyák emberekkel való kommunikációs viselkedését hasonlították össze az Magyar Tudományos Akadémia (MTA) és az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) közös kutatócsoportjának szakemberei most megjelent tanulmányukban.



","shortLead":"Családban élő fiatal törpemalacok és kutyák emberekkel való kommunikációs viselkedését hasonlították össze az Magyar...","id":"20190713_kutyak_torpemalacok_viselkedese_szocializacioja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c9cf541-17ce-489b-b448-cd90f5747566&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a2d4056-13de-41c9-951f-3723ab56d6d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190713_kutyak_torpemalacok_viselkedese_szocializacioja","timestamp":"2019. július. 13. 16:03","title":"Érdekes kísérlettel nézték meg, mit (nem) tesznek a lakásban nevelt törpemalacok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77f6a634-5f98-4128-a47f-6a949a197108","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy nappal azután, hogy a köztársaségi elnök aláírta a Magyar Tudományos Akadámiáról szóló törvény módosítását, a határozat megjelent a Magyar Közlönyben.","shortLead":"Egy nappal azután, hogy a köztársaségi elnök aláírta a Magyar Tudományos Akadámiáról szóló törvény módosítását...","id":"20190713_Nincs_visszaut_hivatalossa_valt_hogy_a_kormany_megcsonkitja_az_MTAt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77f6a634-5f98-4128-a47f-6a949a197108&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4434f8a0-6830-48a3-b828-56a9df28470b","keywords":null,"link":"/itthon/20190713_Nincs_visszaut_hivatalossa_valt_hogy_a_kormany_megcsonkitja_az_MTAt","timestamp":"2019. július. 13. 18:53","title":"Nincs visszaút, hivatalossá vált, hogy a kormány megcsonkítja az MTA-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1433fb33-66bb-476a-baff-87cf236e01bd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 24.hu újságírói a helyszínen tapasztalták, mennyire. Szerintük harapni lehetett a büdöset.","shortLead":"A 24.hu újságírói a helyszínen tapasztalták, mennyire. Szerintük harapni lehetett a büdöset.","id":"20190715_Nagyon_budos_van_a_szekesfehervari_banya_kornyeken_ahol_a_horvat_szennyviziszapot_taroljak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1433fb33-66bb-476a-baff-87cf236e01bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a19b18e-ee14-4238-90c8-6891f686b4f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190715_Nagyon_budos_van_a_szekesfehervari_banya_kornyeken_ahol_a_horvat_szennyviziszapot_taroljak","timestamp":"2019. július. 15. 10:25","title":"Nagyon büdös van a székesfehérvári bánya környékén, ahol a horvát szennyvíziszapot tárolják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2164ebff-10b7-45ea-b1c7-7881cc2c9b19","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hétmillió dolláros Lamborghini bár utcára is vihető, de az esélye, hogy valaha is találkozzunk vele nagyjából nulla.","shortLead":"A hétmillió dolláros Lamborghini bár utcára is vihető, de az esélye, hogy valaha is találkozzunk vele nagyjából nulla.","id":"20190713_7_millio_dollaros_egyedi_Lamborghini__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2164ebff-10b7-45ea-b1c7-7881cc2c9b19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e34f2e8c-1927-4b3d-9c58-c565ab49619f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190713_7_millio_dollaros_egyedi_Lamborghini__video","timestamp":"2019. július. 13. 14:19","title":"Nagyjából 2 milliárd forintba kerülhet ez a egyedi, 800 lóerős Lamborghini - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc5785a3-eeea-427e-a92c-9edca76261ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megjött az első a hosszú új kocsikból.","shortLead":"Megjött az első a hosszú új kocsikból.","id":"20190713_Erkeznek_az_uj_CAFvillamosok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc5785a3-eeea-427e-a92c-9edca76261ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"250c0a86-74b6-46b4-b599-d578caf24eb5","keywords":null,"link":"/itthon/20190713_Erkeznek_az_uj_CAFvillamosok","timestamp":"2019. július. 13. 13:14","title":"Érkeznek az új CAF-villamosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5599a252-0789-476c-a413-e3f873e46799","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Neuralink Elon Musk egy kevéssé ismert cége, amely azt akarja elérni, hogy az emberi agyat gépekkel lehessen összekötni. Hamarosan kiderül, hol járnak a projektben.","shortLead":"A Neuralink Elon Musk egy kevéssé ismert cége, amely azt akarja elérni, hogy az emberi agyat gépekkel lehessen...","id":"20190715_elon_musk_neuralink_emberi_agy_gep_kommunikacio_kiborg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5599a252-0789-476c-a413-e3f873e46799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca8329a3-ea94-40fc-b82a-1e5fe26fedfb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190715_elon_musk_neuralink_emberi_agy_gep_kommunikacio_kiborg","timestamp":"2019. július. 15. 10:33","title":"Nagy bejelentésre készül holnap Elon Musk, az egész világot megváltoztathatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3056470-0694-495f-8b0d-48f957eb4bc9","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A címvédő, ötszörös világbajnok győzött a Brit Nagydíjon","shortLead":"A címvédő, ötszörös világbajnok győzött a Brit Nagydíjon","id":"20190714_Hamilton_hatodszor_nyert_Silverstoneban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3056470-0694-495f-8b0d-48f957eb4bc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3351a364-7342-41d5-8788-3084f638ea83","keywords":null,"link":"/cegauto/20190714_Hamilton_hatodszor_nyert_Silverstoneban","timestamp":"2019. július. 14. 16:44","title":"Hamilton hatodszor nyert Silverstone-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]