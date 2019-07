Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a0ac08f5-146a-4708-af4f-79ad52d41944","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Mi történik, amikor egy szorongó, introvertált anya kerengő dervissé válva szórakoztatja a gyerekeket lánya szülinapi zsúrján? Képmutató-e az a kivételesen ellenszenves ember, aki karácsonykor öt napig feltűnően nyugodt és kedves, és a családja már azon töpreng, mi lehet a baj?","shortLead":"Mi történik, amikor egy szorongó, introvertált anya kerengő dervissé válva szórakoztatja a gyerekeket lánya szülinapi...","id":"20190714_Neha_onmagat_is_meglepi_ahogy_viselkedik_Ezt_erdemes_tudnia_titokzatos_enjerol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0ac08f5-146a-4708-af4f-79ad52d41944&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56882bbf-d782-425d-9ddf-404f99fc3f23","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190714_Neha_onmagat_is_meglepi_ahogy_viselkedik_Ezt_erdemes_tudnia_titokzatos_enjerol","timestamp":"2019. július. 14. 20:15","title":"Néha önmagát is meglepi, ahogy viselkedik? Ezt érdemes tudnia titokzatos énjéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31cacaee-7b97-4a1f-a2c3-fb94a0a16d46","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Esterházy Pétert nem kell tanítani, mert kultúraromboló – mondta a Horthy-rajongó, zsidózó Takaró Mihály.","shortLead":"Esterházy Pétert nem kell tanítani, mert kultúraromboló – mondta a Horthy-rajongó, zsidózó Takaró Mihály.","id":"20190715_Takaro_Mihaly_Akinek_kivandoroltak_a_gyereki_az_rossz_szulo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31cacaee-7b97-4a1f-a2c3-fb94a0a16d46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5da2a261-35bd-484e-ae1d-b15597f8b4a1","keywords":null,"link":"/itthon/20190715_Takaro_Mihaly_Akinek_kivandoroltak_a_gyereki_az_rossz_szulo","timestamp":"2019. július. 15. 17:50","title":"Takaró Mihály: Akinek kivándoroltak a gyerekei, valamit elrontott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13f990a2-1bd3-488c-a9ff-f41032a9ab28","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A jegybank kormányzójának elbocsátása után tovább csökkent a befektetők bizalma Ankarában. Pontosabban Recep Tayyip Erdogan rendszerében, amely ellen éppen három éve indítottak állítólagos puccskísérletet.","shortLead":"A jegybank kormányzójának elbocsátása után tovább csökkent a befektetők bizalma Ankarában. Pontosabban Recep Tayyip...","id":"20190715_torokorszag_erdogan_valsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13f990a2-1bd3-488c-a9ff-f41032a9ab28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27e4bae3-f0ab-42dd-bb36-b9150adf9117","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190715_torokorszag_erdogan_valsag","timestamp":"2019. július. 15. 18:05","title":"Törökország Venezuela sorsára juthat? Három évvel a puccskísérlet után már ez a kérdés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8548c4fd-9bcd-4f43-92f3-e7c1ed0ab620","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Steve Mnuchin amerikai pénzügyminiszter hétfőn aggodalmait fejezte ki a Facebook tervezett kriptovalutája, a Libra miatt, az amerikai kormányzat álláspontja szerint egy ilyen virtuális pénz alkalmas lehet az adóhivatal kijátszására vagy akár pénzmosásra is. ","shortLead":"Steve Mnuchin amerikai pénzügyminiszter hétfőn aggodalmait fejezte ki a Facebook tervezett kriptovalutája, a Libra...","id":"20190716_Mar_most_felnek_a_Facebook_adocsalasra_csabito_kriptopenzetol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8548c4fd-9bcd-4f43-92f3-e7c1ed0ab620&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"391a55a7-ea80-45d2-81a8-fee4333436a8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190716_Mar_most_felnek_a_Facebook_adocsalasra_csabito_kriptopenzetol","timestamp":"2019. július. 16. 08:00","title":"Már most félnek a Facebook adócsalásra csábító kriptopénzétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e49d9f49-2656-44b1-b897-cec2bbccd658","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Igazán mindent megtett azért, hogy mém legyen belőle. Lett is.","shortLead":"Igazán mindent megtett azért, hogy mém legyen belőle. Lett is.","id":"20190715_Woody_Harrelson_nyelve_nagyon_elkalandozott_Wimbledonban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e49d9f49-2656-44b1-b897-cec2bbccd658&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aeacb0c-13bc-44fb-a84e-1dc78adb87c4","keywords":null,"link":"/elet/20190715_Woody_Harrelson_nyelve_nagyon_elkalandozott_Wimbledonban","timestamp":"2019. július. 15. 10:29","title":"Woody Harrelson nyelve nagyon elkalandozott Wimbledonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f832e23a-0ea3-4304-acbd-e2c36c78d8b7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Súlyos baleset történt Franciaországban egy vasúti átjáróban.","shortLead":"Súlyos baleset történt Franciaországban egy vasúti átjáróban.","id":"20190715_Franciaorszag_Ovodai_kisegito_hajtott_a_sinekre_a_gyerekekkel_egyutt_meghalt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f832e23a-0ea3-4304-acbd-e2c36c78d8b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eda5326-d82f-4342-8453-5fa5e614a42d","keywords":null,"link":"/vilag/20190715_Franciaorszag_Ovodai_kisegito_hajtott_a_sinekre_a_gyerekekkel_egyutt_meghalt","timestamp":"2019. július. 15. 18:52","title":"Franciaország: Óvodai kisegítő hajtott a sínekre, a gyerekekkel együtt meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea89e691-8cf7-48b2-9ff6-37a940344cef","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az idős anarchistára négy rendőr nyitott tüzet.","shortLead":"Az idős anarchistára négy rendőr nyitott tüzet.","id":"20190714_Lelottek_gyujtobombakat_dobalo_ferfit_Tacomaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea89e691-8cf7-48b2-9ff6-37a940344cef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c96f6a7c-1b04-4de0-841e-4033f1442d85","keywords":null,"link":"/vilag/20190714_Lelottek_gyujtobombakat_dobalo_ferfit_Tacomaban","timestamp":"2019. július. 14. 16:05","title":"Lelőtték gyújtóbombákat dobáló férfit Tacomában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb0da9e1-945f-4439-8f06-c71d54e49bb3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nagy erejű - 7,3-as fokozatú - földrengés rázta meg Indonézia keleti részét vasárnap, több ház megrongálódott, a lakosok pánikszerűen menekültek házaikból ideiglenes menedékeket keresve. Halálesetekről nem érkezett jelentés. ","shortLead":"Nagy erejű - 7,3-as fokozatú - földrengés rázta meg Indonézia keleti részét vasárnap, több ház megrongálódott...","id":"20190714_Nagy_ereju_foldrenges_razta_meg_Indoneziat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb0da9e1-945f-4439-8f06-c71d54e49bb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09ca8ab6-c070-46b2-b287-78767d368553","keywords":null,"link":"/vilag/20190714_Nagy_ereju_foldrenges_razta_meg_Indoneziat","timestamp":"2019. július. 14. 18:40","title":"Nagy erejű földrengés rázta meg Indonéziát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]