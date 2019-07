Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f95100b0-c1ef-449a-a05a-fa937b356da3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elnök azt követően nyilatkozott így, hogy kedden délelőtt Ali Hamenei, Irán legfőbb vallási vezetője kijelentette: országa \"bizonyosan folytatja\" atomprogramját, és csökkenteni fogja a 2015-ben aláírt többhatalmi atomegyezményben rögzített vállalásait. Az atomalkut a Trump-kormányzat tavaly tavasszal egyoldalúan felmondta.","shortLead":"Az elnök azt követően nyilatkozott így, hogy kedden délelőtt Ali Hamenei, Irán legfőbb vallási vezetője kijelentette...","id":"20190716_donald_trump_amerika_elnok_iran_atomprogram_ali_hamenei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f95100b0-c1ef-449a-a05a-fa937b356da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bf9ceab-14e5-4dbf-908b-7a14a971fa2a","keywords":null,"link":"/vilag/20190716_donald_trump_amerika_elnok_iran_atomprogram_ali_hamenei","timestamp":"2019. július. 16. 21:38","title":"Trump állítja: nem akar rendszerváltozást Iránban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35ad6373-1517-420f-a950-b655f3cab820","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem igazán szoktunk indiai fejlesztésű társasjátékokról írni, de mivel könnyen lehet, hogy a jövő év társasjátéka lesz a Shasn – amelyen a résztvevők politikai csatározások szereplőivé válhatnak –, és mivel a játékhoz a reklámszpotot Pálfi György rendezte, ezért most kivételt teszünk. ","shortLead":"Nem igazán szoktunk indiai fejlesztésű társasjátékokról írni, de mivel könnyen lehet, hogy a jövő év társasjátéka lesz...","id":"20190716_Politikai_tarsasjatekhoz_forgatott_videoklipet_Palfi_Gyorgy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35ad6373-1517-420f-a950-b655f3cab820&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8116bba-a066-43d8-a757-5d26aa0774e3","keywords":null,"link":"/kultura/20190716_Politikai_tarsasjatekhoz_forgatott_videoklipet_Palfi_Gyorgy","timestamp":"2019. július. 16. 16:28","title":"Politikai társasjátékhoz forgatott klipet Pálfi György","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8488b5c3-c6f6-4221-9d56-ed8d7e344b90","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190717_marabu_feknyuz_igazgatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8488b5c3-c6f6-4221-9d56-ed8d7e344b90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72de7db8-4d06-46b2-b1be-e69c5de0c951","keywords":null,"link":"/itthon/20190717_marabu_feknyuz_igazgatok","timestamp":"2019. július. 17. 11:25","title":"Marabu Féknyúz: Igazgatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a954ad6b-4200-4430-96c0-ff64682adba2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Társával került bajba.","shortLead":"Társával került bajba.","id":"20190716_Meghalt_egy_magyar_hegymaszo_a_MagasTatraban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a954ad6b-4200-4430-96c0-ff64682adba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bf60f3c-a67f-4522-b653-3d0dbf7f3f56","keywords":null,"link":"/vilag/20190716_Meghalt_egy_magyar_hegymaszo_a_MagasTatraban","timestamp":"2019. július. 16. 07:32","title":"Meghalt egy magyar hegymászó a Magas-Tátrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56711ee3-5b30-4981-bdf0-421b9e6af810","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"18 ország pezsgőit, köztük magyar tételeket is díjaztak a legrangosabb nemzetközi pezsgőversenyen, a napokban lezárult 2019-es Champagne és Pezsgő Világbajnokságon (CSWWC). A somlói Kreinbacher Birtok Brut Classic 2015 Magnum pezsgője aranyérmet, három további magnum palackos tételük ezüstöt kapott. Kiemelkedően szerepelt a Carassia – Kárászteleki Pezsgőpincészet is: a Carassia Classic Brut magnum palackja aranyat ért, másik két pezsgőjük pedig ezüstöt.","shortLead":"18 ország pezsgőit, köztük magyar tételeket is díjaztak a legrangosabb nemzetközi pezsgőversenyen, a napokban lezárult...","id":"20190715_Magyar_pezsgok_vilagsikere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56711ee3-5b30-4981-bdf0-421b9e6af810&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dacd043-b4ad-49fe-b4e3-1ad51dfb6838","keywords":null,"link":"/elet/20190715_Magyar_pezsgok_vilagsikere","timestamp":"2019. július. 15. 18:03","title":"Magyar pezsgők világsikere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ded3583e-79ed-4e5b-80bb-998e6571f65b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Állítólag amfetamin, diazepám és a köznyelvben Ginaként ismert GHB is volt a 35 éves sofőr vérében.","shortLead":"Állítólag amfetamin, diazepám és a köznyelvben Ginaként ismert GHB is volt a 35 éves sofőr vérében.","id":"20190716_Tobbfele_kabitoszert_is_fogyasztott_a_BMWs_aki_Horvatorszagban_okozott_balesetet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ded3583e-79ed-4e5b-80bb-998e6571f65b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e47d4561-b647-4171-8f2d-052fcaf0f947","keywords":null,"link":"/vilag/20190716_Tobbfele_kabitoszert_is_fogyasztott_a_BMWs_aki_Horvatorszagban_okozott_balesetet","timestamp":"2019. július. 16. 12:47","title":"Többféle kábítószert is fogyaszthatott a BMW-s, aki Horvátországban okozott balesetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Két olasz cégtől vásárolt egy elhagyott ipari területet a kormány Triesztben. A hely olyan kikötő kialakítására nem alkalmas, amilyent az exportáló magyar cégek használnak.","shortLead":"Két olasz cégtől vásárolt egy elhagyott ipari területet a kormány Triesztben. A hely olyan kikötő kialakítására nem...","id":"20190717_Nem_kikotot_hanem_elhagyott_ipartelepet_vett_a_kormany_Triesztben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72e30d6f-427f-4a43-b58b-99cae21ad437","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190717_Nem_kikotot_hanem_elhagyott_ipartelepet_vett_a_kormany_Triesztben","timestamp":"2019. július. 17. 10:52","title":"Nem kikötőt, hanem elhagyott ipartelepet vett a kormány Triesztben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f808791-2881-4932-a662-e635d8a4e0ab","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Buzzfeed birtokába került felvétel szerint a Salvinihez köthető pártnak, a Ligának orosz pénzt akartak juttatni.","shortLead":"A Buzzfeed birtokába került felvétel szerint a Salvinihez köthető pártnak, a Ligának orosz pénzt akartak juttatni.","id":"20190716_A_milanoi_fougyesz_szerint_felesleges_meghallgatni_Salvinit_hogy_kapotte_penzt_az_oroszoktol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f808791-2881-4932-a662-e635d8a4e0ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"941d4ad4-0451-4789-a682-1364f421c2c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190716_A_milanoi_fougyesz_szerint_felesleges_meghallgatni_Salvinit_hogy_kapotte_penzt_az_oroszoktol","timestamp":"2019. július. 16. 19:42","title":"A milánói főügyész szerint felesleges meghallgatni Salvinit, hogy kapott-e pénzt az oroszoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]