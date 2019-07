Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8ba28f02-1a3d-4626-b18d-c0c636cf705c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a villanyautó akkora távolságot tett meg, hogy annyiból akár több mint huszonkétszer meg lehetne kerülni a Földet.","shortLead":"Ez a villanyautó akkora távolságot tett meg, hogy annyiból akár több mint huszonkétszer meg lehetne kerülni a Földet.","id":"20190716_uj_rekord_900_ezer_kilometert_mentek_egy_teslaval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ba28f02-1a3d-4626-b18d-c0c636cf705c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6da9c111-1f64-453e-a681-258cd532456d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190716_uj_rekord_900_ezer_kilometert_mentek_egy_teslaval","timestamp":"2019. július. 16. 13:21","title":"Új rekord: 900 ezer kilométert mentek egy Teslával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"926768b9-056c-4e2b-aa85-c7ed46cc9940","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megnyithatják az M7-es autópályán a leállósávot, hogy így enyhítsék nyáron a forgalmat – írja a Magyar Nemzet.","shortLead":"Megnyithatják az M7-es autópályán a leállósávot, hogy így enyhítsék nyáron a forgalmat – írja a Magyar Nemzet.","id":"20190716_Uj_otlet_a_nyari_dugok_ellen_az_M7es_leallosavjan_is_autozhatnank","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=926768b9-056c-4e2b-aa85-c7ed46cc9940&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb836593-34b4-4103-b406-8b35375f33d6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190716_Uj_otlet_a_nyari_dugok_ellen_az_M7es_leallosavjan_is_autozhatnank","timestamp":"2019. július. 16. 09:16","title":"Új ötlet a nyári dugók ellen: az M7-es leállósávján is autózhatnánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d651744-e018-4648-a8d5-37fc264cc13e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook jelentette be, hogy sikerült a Google-től elcsábítani azt a Jason Toffot, aki a Vine társalapítója volt.","shortLead":"A Facebook jelentette be, hogy sikerült a Google-től elcsábítani azt a Jason Toffot, aki a Vine társalapítója volt.","id":"20190716_facebook_vine_jason_toff_google","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d651744-e018-4648-a8d5-37fc264cc13e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75da35e5-5d00-45d7-a23c-552f0299ec0b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190716_facebook_vine_jason_toff_google","timestamp":"2019. július. 16. 09:33","title":"Valamire készül a Facebook, különleges csapatot épít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"582d6a60-af81-4e87-9990-3c5297bcb09a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Immár a francia milliárdos, Bernard Arnault követi Jeff Bezost a legvagyonosabbak versenyében.","shortLead":"Immár a francia milliárdos, Bernard Arnault követi Jeff Bezost a legvagyonosabbak versenyében.","id":"20190717_Beeloztek_Bill_Gatest_mar_nem_o_a_masodik_leggazdagabb_a_vilagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=582d6a60-af81-4e87-9990-3c5297bcb09a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e5928ae-3254-42b3-bc6e-81e44b6e1984","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190717_Beeloztek_Bill_Gatest_mar_nem_o_a_masodik_leggazdagabb_a_vilagon","timestamp":"2019. július. 17. 13:05","title":"Beelőzték Bill Gatest, már nem ő a második leggazdagabb a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kedden hallgatja meg az amerikai szenátus David Marcust, aki a Facebookon belül a cég saját kriptopénzéért, a Libráért (is) felelős. Már tudni lehet, hogyan áll a kétségekhez a cég.","shortLead":"Kedden hallgatja meg az amerikai szenátus David Marcust, aki a Facebookon belül a cég saját kriptopénzéért, a Libráért...","id":"20190715_facebook_sajat_penz_libra_bevezetese_libra_association","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a48f220-8566-49cc-8ad3-e6fd59eee77e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190715_facebook_sajat_penz_libra_bevezetese_libra_association","timestamp":"2019. július. 15. 20:03","title":"Elhalasztaná a Facebook a saját pénzneme bevezetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c75e434-7815-4f5e-bb38-2086466d0e16","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai képviselőház Donald Trump rasszistának minősített, négy demokrata párti képviselőnőt támadó Twitter-bejegyzéseit elítélő határozatot fogadott el kedden este.","shortLead":"Az amerikai képviselőház Donald Trump rasszistának minősített, négy demokrata párti képviselőnőt támadó...","id":"20190717_Az_amerikai_kepviselohaz_megszavazta_hogy_Trump_rasszista_megjegyzeseket_tett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c75e434-7815-4f5e-bb38-2086466d0e16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"094d9130-e5e7-4263-ac93-06db1165cd83","keywords":null,"link":"/vilag/20190717_Az_amerikai_kepviselohaz_megszavazta_hogy_Trump_rasszista_megjegyzeseket_tett","timestamp":"2019. július. 17. 05:13","title":"Az amerikai képviselőház szerint Trump tweetjei rasszisták voltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5f2a711-f1e3-4360-829c-bd8795b116b2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A máltai Valletta FC hazai pályán 1-1-es döntetlent játszott a luxemburgi F91 Dudelange csapatával a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező első fordulójának keddi visszavágóján, így idegenben szerzett több góllal továbbjutott.","shortLead":"A máltai Valletta FC hazai pályán 1-1-es döntetlent játszott a luxemburgi F91 Dudelange csapatával a labdarúgó Bajnokok...","id":"20190717_Maltai_csapat_var_a_Fradira_ha_ma_tovabbjut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5f2a711-f1e3-4360-829c-bd8795b116b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fcb622d-9874-4bca-bda3-1380ed2b88b7","keywords":null,"link":"/sport/20190717_Maltai_csapat_var_a_Fradira_ha_ma_tovabbjut","timestamp":"2019. július. 17. 08:44","title":"Máltai csapat vár a Fradira, ha ma továbbjut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"319f6c7b-a1f8-449e-aa2b-2c6f75e654e9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több millió ember személyes adatait lopták el hackerek a bolgár adóhivataltól, a hatóságok orosz szálat gyanítanak a háttérben. Bojko Boriszov bolgár miniszterelnök kedden rendkívüli ülést hívott össze a támadás nemzetbiztonsági kockázatának kiértékelésére.\r

\r

","shortLead":"Több millió ember személyes adatait lopták el hackerek a bolgár adóhivataltól, a hatóságok orosz szálat gyanítanak...","id":"20190716_Adohivatalbol_loptak_el_a_hackerek_tobb_millio_bolgar_adatat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=319f6c7b-a1f8-449e-aa2b-2c6f75e654e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f32d09e-592d-4adc-be85-cbef2485ce87","keywords":null,"link":"/tudomany/20190716_Adohivatalbol_loptak_el_a_hackerek_tobb_millio_bolgar_adatat","timestamp":"2019. július. 16. 14:14","title":"Adóhivatalból lopták el a hackerek több millió bolgár adatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]