[{"available":true,"c_guid":"f6f6e474-b1ea-4516-9c1d-856b431399d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA is nagyban készül a holdra szállás 50. évfordulójára. Most például öt évtizeddel korábban készült fotókat újítottak fel, s tettek közzé panorámaképként.","shortLead":"A NASA is nagyban készül a holdra szállás 50. évfordulójára. Most például öt évtizeddel korábban készült fotókat...","id":"20190719_nasa_holdra_szallas_foto_panoramakep_apollo_11","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6f6e474-b1ea-4516-9c1d-856b431399d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38744adf-0894-4f35-b308-5746a3c0d2fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20190719_nasa_holdra_szallas_foto_panoramakep_apollo_11","timestamp":"2019. július. 19. 13:03","title":"Csodás képeket osztott meg a NASA a Hold felszínéről, több új is van köztük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99f7aa45-3332-48b8-b309-1828ff4e3ff2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Széchenyi-díjas filozófus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja kilencven éves volt. Az MTA balatonalmádi üdülőjének strandjáról indult úszni, de ismerősei hiába várták a parton. ","shortLead":"A Széchenyi-díjas filozófus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja kilencven éves volt. Az MTA balatonalmádi...","id":"20190719_Meghalt_Heller_Agnes_filozofus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99f7aa45-3332-48b8-b309-1828ff4e3ff2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52527196-9d57-4435-b914-addfa00086b2","keywords":null,"link":"/itthon/20190719_Meghalt_Heller_Agnes_filozofus","timestamp":"2019. július. 19. 20:41","title":"Meghalt Heller Ágnes filozófus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0685126b-1008-4c11-a4d4-c77cbae47b1e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egyelőre két emberöléssel és csalással gyanúsítják. ","shortLead":"Egyelőre két emberöléssel és csalással gyanúsítják. ","id":"20190719_d_csaba_csantaver_rendorseg_emberoles_csalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0685126b-1008-4c11-a4d4-c77cbae47b1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eef110f-d432-452f-be32-fe136e83862f","keywords":null,"link":"/itthon/20190719_d_csaba_csantaver_rendorseg_emberoles_csalas","timestamp":"2019. július. 19. 14:15","title":"További emberölési ügyekben is vizsgálják a csantavéri bérgyilkos felelősségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64e2a32b-f1ee-42be-9684-f3a6dca00c72","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az újságíróképzéssel foglalkozó Nemzeti Tehetséggondozó Kft. a humánminisztérium alól átkerült az újonnan fideszes kulturális erőközponttá felizmosított Petőfi Irodalmi Múzeum alá.","shortLead":"Az újságíróképzéssel foglalkozó Nemzeti Tehetséggondozó Kft. a humánminisztérium alól átkerült az újonnan fideszes...","id":"20190718_A_fideszes_kulturerokozpont_vezetoje_elmondta_milyen_ujsagirokra_van_szukseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64e2a32b-f1ee-42be-9684-f3a6dca00c72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5e0c254-fb26-4272-a90d-c4542cc1acd5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190718_A_fideszes_kulturerokozpont_vezetoje_elmondta_milyen_ujsagirokra_van_szukseg","timestamp":"2019. július. 18. 15:56","title":"A fideszes kultúrerőközpont vezetője elmondta, milyen újságírókra van szükség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c88f59a-2e9d-497a-96ca-da25c221b00d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A káros/sértő hozzászólások szűrése jelenleg nem tartozik a Facebook erősségei közé, hamarosan azonban nagy változás következhet be ezen a téren.","shortLead":"A káros/sértő hozzászólások szűrése jelenleg nem tartozik a Facebook erősségei közé, hamarosan azonban nagy változás...","id":"20190719_facebook_shadowbanning_hozzaszolasok_szurese_moderalasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c88f59a-2e9d-497a-96ca-da25c221b00d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd37ff9a-ac83-4733-8b99-3f770415f6d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190719_facebook_shadowbanning_hozzaszolasok_szurese_moderalasa","timestamp":"2019. július. 19. 08:03","title":"Csinál egy funkciót a Facebook, amivel titokban bárkit el lehet némítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e30d935b-d4f8-40cf-8177-40233bf549ec","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hágai bíróság kimondta: a holland katonáknak nem lett volna szabad átadniuk a bázisukon menedéket kereső boszniai férfiakat.","shortLead":"A hágai bíróság kimondta: a holland katonáknak nem lett volna szabad átadniuk a bázisukon menedéket kereső boszniai...","id":"20190719_Hollandia_is_felelos_a_srebrenicai_meszarlasert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e30d935b-d4f8-40cf-8177-40233bf549ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea3819db-b376-4ebd-862c-bd6fabc6f2ee","keywords":null,"link":"/vilag/20190719_Hollandia_is_felelos_a_srebrenicai_meszarlasert","timestamp":"2019. július. 19. 16:58","title":"Hollandia is felelős a srebrenicai mészárlásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"048148d6-22ac-4624-9221-ded2b66a91c8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szamaratransznyefty-Terminal magánvállalat volt vezérigazgatójáról van szó.","shortLead":"A Szamaratransznyefty-Terminal magánvállalat volt vezérigazgatójáról van szó.","id":"20190718_Szennyezett_koolaj_elfogtak_az_ugy_egyik_gyanusitottjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=048148d6-22ac-4624-9221-ded2b66a91c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d60e7008-417f-46a8-830f-c020e7ade647","keywords":null,"link":"/itthon/20190718_Szennyezett_koolaj_elfogtak_az_ugy_egyik_gyanusitottjat","timestamp":"2019. július. 18. 18:55","title":"Szennyezett kőolaj: elfogták az ügy egyik gyanúsítottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"239e0330-589b-4b7a-9181-915368b3f3a2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 2016-ban megállapított hatmilliárd euróból, így már 5,6 milliárd euró elosztásáról született döntés. ","shortLead":"A 2016-ban megállapított hatmilliárd euróból, így már 5,6 milliárd euró elosztásáról született döntés. ","id":"20190719_Ujabb_masfel_milliard_eurot_utalt_Torokorszagnak_Brusszel_a_menekultek_tamogatasara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=239e0330-589b-4b7a-9181-915368b3f3a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"322184e6-26c7-444f-bbda-179b4cbf2a30","keywords":null,"link":"/vilag/20190719_Ujabb_masfel_milliard_eurot_utalt_Torokorszagnak_Brusszel_a_menekultek_tamogatasara","timestamp":"2019. július. 19. 15:07","title":"Újabb másfél milliárd eurót utal Törökországnak Brüsszel a menekültek támogatására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]