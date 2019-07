Emléktáblát kap a gleccser, amely a felmelegedés miatt elsőként tűnt el Izlandon

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9138270c-1b6b-4090-9e33-f2abb1a9222a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány dönthet, egy korábbi ígéret alapján.","shortLead":"A kormány dönthet, egy korábbi ígéret alapján.","id":"20190722_szlovakia_minimalber","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9138270c-1b6b-4090-9e33-f2abb1a9222a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29419dab-aee4-4b4b-a983-32d5aa0db4ae","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190722_szlovakia_minimalber","timestamp":"2019. július. 22. 12:13","title":"Lehet irigykedni: a magyarnak majdnem másfélszerese lehet a szlovák minimálbér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"341910a8-a0c1-4aaa-8b0d-19a113efb0e8","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"Kisebb növekedést és nagyobb inflációt vár jövőre a jegybank, mint a kormány. Utóbbi sem a belső, sem a külső „ellenzéktől” nem tűr beleszólást a költségvetésbe. ","shortLead":"Kisebb növekedést és nagyobb inflációt vár jövőre a jegybank, mint a kormány. Utóbbi sem a belső, sem a külső...","id":"201929__birosagi_penzmegvonas__rejtelyes_modositok__atvert_nyugdijasok__kulonos_erzekkel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=341910a8-a0c1-4aaa-8b0d-19a113efb0e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b96d3ec2-7e16-4a16-9f56-ddbb7cffafcc","keywords":null,"link":"/gazdasag/201929__birosagi_penzmegvonas__rejtelyes_modositok__atvert_nyugdijasok__kulonos_erzekkel","timestamp":"2019. július. 21. 17:30","title":"Nem a nyugdíjasokra és a betegekre fókuszál a jövő évi büdzsé, de a liblingeknek jut pénz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2ee0c25-0542-4d89-9de6-77e73465ad6f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szankciókról Ferenc pápa döntött.","shortLead":"A szankciókról Ferenc pápa döntött.","id":"20190721_Egyhazi_szankciokkal_sujtottak_a_szexualis_zaklatassal_vadolt_amerikai_puspokot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2ee0c25-0542-4d89-9de6-77e73465ad6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e211bc6-34be-456e-b1a2-84c0b396504c","keywords":null,"link":"/vilag/20190721_Egyhazi_szankciokkal_sujtottak_a_szexualis_zaklatassal_vadolt_amerikai_puspokot","timestamp":"2019. július. 21. 17:26","title":"Egyházi szankciókkal sújtották a szexuális zaklatással vádolt amerikai püspököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e36e3b7-98ef-4cdc-a83e-8bf58f7a90fc","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Sorozatban negyedszer győzött ebben a számban. ","shortLead":"Sorozatban negyedszer győzött ebben a számban. ","id":"20190722_hosszu_katinka_vilagbajnok_kvangdzsu_200_vegyes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e36e3b7-98ef-4cdc-a83e-8bf58f7a90fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99367633-03f8-42cb-8bd1-c43274e41fb0","keywords":null,"link":"/sport/20190722_hosszu_katinka_vilagbajnok_kvangdzsu_200_vegyes","timestamp":"2019. július. 22. 14:35","title":"Hosszú Katinka világbajnok 200 vegyesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44dcd7cd-8b1d-4ee3-a229-da2347a36952","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szörffel, vízibiciklivel és SUP deszkákkal sem tudtak volna a partra jutni. ","shortLead":"Szörffel, vízibiciklivel és SUP deszkákkal sem tudtak volna a partra jutni. ","id":"20190721_Egy_nap_alatt_hat_embert_mentettek_ki_a_vizirendorok_a_Balatonbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44dcd7cd-8b1d-4ee3-a229-da2347a36952&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6551df0-f737-40b6-9172-6a4dfc09017b","keywords":null,"link":"/itthon/20190721_Egy_nap_alatt_hat_embert_mentettek_ki_a_vizirendorok_a_Balatonbol","timestamp":"2019. július. 21. 11:15","title":"Egy nap alatt hat embert mentettek ki a vízirendőrök a Balatonból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"541eeafc-59d1-4955-a965-663d6e23e31c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit az utolsó pillanatban húzták be a peremről. ","shortLead":"A férfit az utolsó pillanatban húzták be a peremről. ","id":"20190722_Videon_ahogy_a_rendorok_megmentik_a_kecskemeti_plazarol_leugrani_keszulo_ferfit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=541eeafc-59d1-4955-a965-663d6e23e31c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33ad9406-2f7e-4357-8a18-782ee99afb39","keywords":null,"link":"/itthon/20190722_Videon_ahogy_a_rendorok_megmentik_a_kecskemeti_plazarol_leugrani_keszulo_ferfit","timestamp":"2019. július. 22. 11:10","title":"Videón, ahogy a rendőrök megmentik a kecskeméti plázáról leugrani készülő férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c1d47b7-17ee-4786-9cdb-505372c10de3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy raktárépület mellé zuhant, legalább hárman meghaltak.\r

\r

","shortLead":"Egy raktárépület mellé zuhant, legalább hárman meghaltak.\r

\r

","id":"20190720_Lezuhant_egy_kisrepulo_Nemetorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c1d47b7-17ee-4786-9cdb-505372c10de3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c81a11eb-4ce5-43c4-b554-27729958c514","keywords":null,"link":"/vilag/20190720_Lezuhant_egy_kisrepulo_Nemetorszagban","timestamp":"2019. július. 20. 19:21","title":"Lezuhant egy kisrepülő Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"591217a9-af3d-44ff-ad0c-cc76b9edf8c0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az ATV műsorvezetője szerint a miniszterelnök fociról bármikor boldogan nyilatkozik, az ellenzékkel vagy az ellenzéki választókkal viszont Orbán Viktornak nem kell szóba állnia ahhoz, hogy a Fidesz kommunikációs stratégiája legyen.","shortLead":"Az ATV műsorvezetője szerint a miniszterelnök fociról bármikor boldogan nyilatkozik, az ellenzékkel vagy az ellenzéki...","id":"20190722_Ronai_Egon_Orban_Viktor_kivalo_kommunikator","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=591217a9-af3d-44ff-ad0c-cc76b9edf8c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68838df7-fb59-4b98-9a30-cc37d83a6cec","keywords":null,"link":"/kultura/20190722_Ronai_Egon_Orban_Viktor_kivalo_kommunikator","timestamp":"2019. július. 22. 12:20","title":"Rónai Egon: Orbán Viktor kiváló kommunikátor, fociról bármikor lehet vele beszélni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]