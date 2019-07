Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"844b7149-0ac4-487b-9a40-d1753e8a6cec","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Több mint ötödével esett vissza a Ryanair profitja. A szakértők még ennél is rosszabbat vártak.","shortLead":"Több mint ötödével esett vissza a Ryanair profitja. A szakértők még ennél is rosszabbat vártak.","id":"20190729_Oriasit_esett_a_Ryanair_nyeresege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=844b7149-0ac4-487b-9a40-d1753e8a6cec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb8cf4d1-5543-4707-a639-54e381afdddb","keywords":null,"link":"/kkv/20190729_Oriasit_esett_a_Ryanair_nyeresege","timestamp":"2019. július. 29. 11:55","title":"Óriásit esett a Ryanair nyeresége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"517358f7-90bb-4cbc-9cb7-2e1c8dc9fea2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A paralimpikon-újságíró szerint az, hogy a 18 éves dél-koreai lány feljelentést tett, példaértékű viselkedés volt.","shortLead":"A paralimpikon-újságíró szerint az, hogy a 18 éves dél-koreai lány feljelentést tett, példaértékű viselkedés volt.","id":"20190729_Pasztory_Dora_a_Kenderesiugyrol_Kedvelem_Tamast_de_most_hibazott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=517358f7-90bb-4cbc-9cb7-2e1c8dc9fea2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9409bded-4339-45d6-a04f-8323c535e5be","keywords":null,"link":"/sport/20190729_Pasztory_Dora_a_Kenderesiugyrol_Kedvelem_Tamast_de_most_hibazott","timestamp":"2019. július. 29. 14:31","title":"Pásztory Dóra a Kenderesi-ügyről: \"Kedvelem Tamást, de most hibázott\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5243d0d-2ce8-4109-ac80-085ab47f2308","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szerencsétlen sofőrnő kétségbeesetten próbálja visszarakni a helyére.","shortLead":"Szerencsétlen sofőrnő kétségbeesetten próbálja visszarakni a helyére.","id":"20190729_Menet_kozben_lejott_a_kormany_az_Uber_autoban__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5243d0d-2ce8-4109-ac80-085ab47f2308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49642395-21b4-406e-ab2b-f55fcb4fbe8c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190729_Menet_kozben_lejott_a_kormany_az_Uber_autoban__video","timestamp":"2019. július. 29. 09:33","title":"Fuvar közben lejött a kormány az Uber autóban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a45103f1-9155-4ca1-ab0e-49ff3579dafc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sárosi Péter szerint Bayer a klímaváltozást tagadók egyik áltudományos mítoszát vette elő.","shortLead":"Sárosi Péter szerint Bayer a klímaváltozást tagadók egyik áltudományos mítoszát vette elő.","id":"20190728_sarosi_peter_bayer_zsolt_jegkorszak_klimavaltozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a45103f1-9155-4ca1-ab0e-49ff3579dafc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e663342-89bb-42cb-9558-f222deea0da7","keywords":null,"link":"/itthon/20190728_sarosi_peter_bayer_zsolt_jegkorszak_klimavaltozas","timestamp":"2019. július. 28. 16:42","title":"Egy jogvédő komolyan vette Bayer Zsolt cikkét és utánanézett állításoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65aa50e6-98a7-47e5-b382-ecaa7447af8a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megtévesztő e-maillel kért el 30 ezer dollárt egy görög cégtől a férfi, aki ellen most emeltek vádat.","shortLead":"Megtévesztő e-maillel kért el 30 ezer dollárt egy görög cégtől a férfi, aki ellen most emeltek vádat.","id":"20190729_Milliokat_csalt_ki_egy_magyar_ferfi_egyetlen_emaillel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65aa50e6-98a7-47e5-b382-ecaa7447af8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2efa9e64-3925-447b-a1de-ca209d1b03e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190729_Milliokat_csalt_ki_egy_magyar_ferfi_egyetlen_emaillel","timestamp":"2019. július. 29. 10:53","title":"Milliókat csalt ki egy magyar férfi egyetlen e-maillel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49773146-f4e6-453b-8a5f-06961aedac7e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az úszót egy 18 éves nő vádolta meg szexuális zaklatással. Kenderesi ezt tagadja, de elismeri, hogy meggondolatlan mozdulatot tett. Az úszó 10 napig biztosan nem hagyhatja el Dél-Koreát.","shortLead":"Az úszót egy 18 éves nő vádolta meg szexuális zaklatással. Kenderesi ezt tagadja, de elismeri, hogy meggondolatlan...","id":"20190728_Kenderesi_elismerte_hogy_hozzaert_egy_lany_fenekehez_de_szerinte_ez_nem_volt_zaklatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49773146-f4e6-453b-8a5f-06961aedac7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a86afad4-85e4-4c41-8391-0a93cb0d242a","keywords":null,"link":"/sport/20190728_Kenderesi_elismerte_hogy_hozzaert_egy_lany_fenekehez_de_szerinte_ez_nem_volt_zaklatas","timestamp":"2019. július. 28. 16:05","title":"Kenderesi elismerte, hogy hozzáért egy lány fenekéhez, de szerinte ez nem volt zaklatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc8c922-b3c2-49f8-ab00-42b63011cab4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A riasztási térkép magáért beszél. Ahol már járt a vihar, ott folyik a kármentés.","shortLead":"A riasztási térkép magáért beszél. Ahol már járt a vihar, ott folyik a kármentés.","id":"20190727_Komoly_felhoszakadas_miatt_adott_ki_riasztast_a_meteorologia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8dc8c922-b3c2-49f8-ab00-42b63011cab4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42f4fee3-ec05-44d0-b906-9ede0ee63603","keywords":null,"link":"/itthon/20190727_Komoly_felhoszakadas_miatt_adott_ki_riasztast_a_meteorologia","timestamp":"2019. július. 27. 21:50","title":"Komoly felhőszakadás miatt adott ki riasztást a meteorológia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"097a5415-90db-4647-afb1-00f77e5d1639","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Harmadik születésnapjához érkezett a No More Ransom projekt. A zsarolóprogramok írói biztos nem lesznek az ünneplők között, miután jelentős bevételtől estek el a program miatt.","shortLead":"Harmadik születésnapjához érkezett a No More Ransom projekt. A zsarolóprogramok írói biztos nem lesznek az ünneplők...","id":"20190729_no_more_ransom_projekt_harom_eves_europol_statisztikak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=097a5415-90db-4647-afb1-00f77e5d1639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9de8d67-b618-461d-bf35-5dd5ca0cd60e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190729_no_more_ransom_projekt_harom_eves_europol_statisztikak","timestamp":"2019. július. 29. 12:03","title":"3 éves lett a weboldal, ami önt is kihúzhatja a komoly bajból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]