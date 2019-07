Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7fa9cdb7-5113-4088-a3bc-2195970c11c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselői alapfizetés közel van a bruttó 1 millió forinthoz.","shortLead":"A képviselői alapfizetés közel van a bruttó 1 millió forinthoz.","id":"20190730_Iden_mindossze_ot_es_fel_honapot_dolgoznak_a_parlamenti_kepviselok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7fa9cdb7-5113-4088-a3bc-2195970c11c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d267732b-923b-4a77-bd75-71d70a9877c4","keywords":null,"link":"/itthon/20190730_Iden_mindossze_ot_es_fel_honapot_dolgoznak_a_parlamenti_kepviselok","timestamp":"2019. július. 30. 16:25","title":"Idén mindössze öt és fél hónapot dolgoznak a parlamenti képviselők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8125822-5903-4fcb-b9ed-e77002e5aa11","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A háromgyerekes férfi 2008-ban kapott menekültstátuszt Svájcban, stabil állása volt, de múlt csütörtök óta körözték. ","shortLead":"A háromgyerekes férfi 2008-ban kapott menekültstátuszt Svájcban, stabil állása volt, de múlt csütörtök óta körözték. ","id":"20190730_Peldas_eletet_elt_Svajcban_a_Frankfurtban_embereket_a_vonat_ala_loko_ferfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8125822-5903-4fcb-b9ed-e77002e5aa11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"951eb945-7894-410c-bd79-b0a099d7dc79","keywords":null,"link":"/vilag/20190730_Peldas_eletet_elt_Svajcban_a_Frankfurtban_embereket_a_vonat_ala_loko_ferfi","timestamp":"2019. július. 30. 17:04","title":"Példás életet élt Svájcban a Frankfurtban embereket a vonat alá lökő férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd3e16ed-8650-4eff-82eb-5e3a90621a08","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy Boram nevű 6 éves videósra milliók kíváncsiak a YouTube-on, pedig semmi különlegeset nem csinál. A sok szereplésnek nemrég meg is lett a gyümölcse: milliókért vett magának egy házat.","shortLead":"Egy Boram nevű 6 éves videósra milliók kíváncsiak a YouTube-on, pedig semmi különlegeset nem csinál. A sok szereplésnek...","id":"20190730_boram_youtuber_videos_lakasvasarlas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd3e16ed-8650-4eff-82eb-5e3a90621a08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"021e87c9-88e8-4236-b54e-647ec6f8d8d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190730_boram_youtuber_videos_lakasvasarlas","timestamp":"2019. július. 30. 19:03","title":"Egy 6 éves dél-koreai kislánynak sikerült az, amiről a magyar fiatalok többsége csak álmodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66665fb2-3670-4e45-8778-b0987bdf17fc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190728_Akciora_keszulnek_Novak_Elodek_a_parkolasi_maffia_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66665fb2-3670-4e45-8778-b0987bdf17fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afcbbee0-5025-4125-bbdc-9ab9dd277ab0","keywords":null,"link":"/itthon/20190728_Akciora_keszulnek_Novak_Elodek_a_parkolasi_maffia_ellen","timestamp":"2019. július. 28. 20:04","title":"Akcióra készülnek Novák Elődék a parkolási maffia ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6210987b-9c6b-4a9a-9aab-331e64d6212c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Két éve még a csúcson volt, most teljessé vált az egykori NER-csillag bukása.","shortLead":"Két éve még a csúcson volt, most teljessé vált az egykori NER-csillag bukása.","id":"20190729_Eladta_egykor_piacvezeto_cegeit_a_NER_pikszisebol_kiesett_Kuna_Tibor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6210987b-9c6b-4a9a-9aab-331e64d6212c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a995bae-70ad-42e5-a292-12e8fd255772","keywords":null,"link":"/kkv/20190729_Eladta_egykor_piacvezeto_cegeit_a_NER_pikszisebol_kiesett_Kuna_Tibor","timestamp":"2019. július. 29. 11:02","title":"Eladta egykor piacvezető cégeit a NER piksziséből kiesett Kuna Tibor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c64d88e8-7a1d-4e34-9718-90403826f90f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Jost Lammers a müncheni reptérnél folytatja.","shortLead":"Jost Lammers a müncheni reptérnél folytatja.","id":"20190730_Ev_vegen_tavozik_a_Budapest_Airport_vezerigazgatoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c64d88e8-7a1d-4e34-9718-90403826f90f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a005fef-71f8-4c2f-b04c-bb0c389296ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190730_Ev_vegen_tavozik_a_Budapest_Airport_vezerigazgatoja","timestamp":"2019. július. 30. 08:43","title":"Év végén távozik a Budapest Airport vezérigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0331a70-aaea-42f9-9244-ce51c224ea35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új helyzetet hozott az EP-választás, mondta el Török Gábor politológus az Inforádióban, a választók könnyebben pártolnak át épp esélyesebbnek tűnő pártokhoz. De egyik párt sincs vezető szerepben, ahhoz kellene egy ellenzéki Orbán Viktor, ám ennek nyoma sincs. Az előválasztás siker volt az ellenzéknek, Kálmán Olga színre léptetése is jó ötlet volt, csak Kálmán rossz politikusi teljesítménye miatt végül kudarc lett.\r

\r

","shortLead":"Új helyzetet hozott az EP-választás, mondta el Török Gábor politológus az Inforádióban, a választók könnyebben...","id":"20190730_Torok_Gabor_A_nyomat_sem_latni_egy_ellenzeki_Orban_Viktornak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0331a70-aaea-42f9-9244-ce51c224ea35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1abbcf34-6b63-4ef7-baea-23ff3aca1001","keywords":null,"link":"/itthon/20190730_Torok_Gabor_A_nyomat_sem_latni_egy_ellenzeki_Orban_Viktornak","timestamp":"2019. július. 30. 14:57","title":"Török Gábor: A nyomát sem látni egy ellenzéki Orbán Viktornak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"760a6ec2-28e9-40ac-9589-8c3ebe271130","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy friss felmérés kiderítette, hogy melyik iPhone-nak sikerült elnyernie a legjobban az amerikai felhasználók elismerését az előző negyedévben.","shortLead":"Egy friss felmérés kiderítette, hogy melyik iPhone-nak sikerült elnyernie a legjobban az amerikai felhasználók...","id":"20190730_cirp_felmeres_iphone_xr_a_legnepszerubb_iphone_modell","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=760a6ec2-28e9-40ac-9589-8c3ebe271130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17bc6226-eb7e-4917-9085-6d03574a694d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190730_cirp_felmeres_iphone_xr_a_legnepszerubb_iphone_modell","timestamp":"2019. július. 30. 13:03","title":"Véleményt mondtak az amerikaiak: ez most a legjobb iPhone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]