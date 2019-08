Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ea6258aa-37d8-4b93-a944-26413f4ea8dd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A többiek meg nem – így az M1-en Kósa.","shortLead":"A többiek meg nem – így az M1-en Kósa.","id":"20190731_Kosa_szerint_Tarlos_a_legjobb_jelolt_mert_o_mar_volt_fopolgarmester","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea6258aa-37d8-4b93-a944-26413f4ea8dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b487cb4f-5181-4874-b219-9a1e78aad1b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190731_Kosa_szerint_Tarlos_a_legjobb_jelolt_mert_o_mar_volt_fopolgarmester","timestamp":"2019. július. 31. 09:52","title":"Kósa szerint Tarlós a legjobb jelölt, mert ő már volt főpolgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4859e56-ac42-4ee0-a93b-b3b13b0a69c1","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az amerikai elnök nyíltan bele akar avatkozni országa kamatpolitikájába, pedig annak eldöntése az elvileg független Fed feladata lenne. Kína miatt aggódik. ","shortLead":"Az amerikai elnök nyíltan bele akar avatkozni országa kamatpolitikájába, pedig annak eldöntése az elvileg független Fed...","id":"20190731_fed_alapkamat_trump","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4859e56-ac42-4ee0-a93b-b3b13b0a69c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da7ccde-985d-4423-8ca8-f5191f6eb21a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190731_fed_alapkamat_trump","timestamp":"2019. július. 31. 07:15","title":"Trump megint olyan dologba ütné bele az orrát, amihez elvileg semmi köze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bc03e91-7b86-48b9-8e72-82c5c8989bae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vannak pillanatok, amikért nagyon hálás tud lenni a fotós, és vannak, amiket ő maga sem hisz el. Ilyesmi játszódott le a kaliforniai Monterey-öbölben is.","shortLead":"Vannak pillanatok, amikért nagyon hálás tud lenni a fotós, és vannak, amiket ő maga sem hisz el. Ilyesmi játszódott le...","id":"20190730_oroszlanfoka_hosszuszarnyu_balna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3bc03e91-7b86-48b9-8e72-82c5c8989bae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95f472aa-9e09-48f7-bee9-0c18c5451b88","keywords":null,"link":"/tudomany/20190730_oroszlanfoka_hosszuszarnyu_balna","timestamp":"2019. július. 30. 21:03","title":"Fóka keveredett egy hatalmas bálna szája és ebédje közé, egy fotós pont lekapta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7d11547-ceef-4ef7-ac22-828bae987dec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyorsított eljárásban, néhány nap alatt elítélte őket a kiskunhalasi bíróság. ","shortLead":"Gyorsított eljárásban, néhány nap alatt elítélte őket a kiskunhalasi bíróság. ","id":"20190801_Gorog_turistabuszon_hamis_szemelyivel_akart_Magyarorszagra_lepni_harom_szir","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7d11547-ceef-4ef7-ac22-828bae987dec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72277b85-ffde-4030-aa73-a61fc14eaa7f","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_Gorog_turistabuszon_hamis_szemelyivel_akart_Magyarorszagra_lepni_harom_szir","timestamp":"2019. augusztus. 01. 09:03","title":"Görög turistabuszon, hamis személyivel akart Magyarországra lépni három szír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fa9cdb7-5113-4088-a3bc-2195970c11c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselői alapfizetés közel van a bruttó 1 millió forinthoz.","shortLead":"A képviselői alapfizetés közel van a bruttó 1 millió forinthoz.","id":"20190730_Iden_mindossze_ot_es_fel_honapot_dolgoznak_a_parlamenti_kepviselok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7fa9cdb7-5113-4088-a3bc-2195970c11c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d267732b-923b-4a77-bd75-71d70a9877c4","keywords":null,"link":"/itthon/20190730_Iden_mindossze_ot_es_fel_honapot_dolgoznak_a_parlamenti_kepviselok","timestamp":"2019. július. 30. 16:25","title":"Idén mindössze öt és fél hónapot dolgoznak a parlamenti képviselők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"231b23bd-fcca-45ef-ab50-8df9b87fe4ae","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Jövőre már csaknem 200 milliárdos lesz a Liget Budapest számlája – mondja Baán László, a projekt miniszteri biztosa, cserébe idén már látunk is belőle valamit. A Szépművészeti főigazgatója azt is elárulta, hogyan kell megszerezni a pénzt nagy értékű műalkotásokra. Baánnal a csütörtökön megjelenő HVG-ben olvashat interjút.","shortLead":"Jövőre már csaknem 200 milliárdos lesz a Liget Budapest számlája – mondja Baán László, a projekt miniszteri biztosa...","id":"20190801_Baan_Laszlo_Szo_sincs_a_Ligetprojekt_leallitasanak_igenyerol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=231b23bd-fcca-45ef-ab50-8df9b87fe4ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8563cba-23d7-4fb6-8f0b-5bd2c803ff3d","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_Baan_Laszlo_Szo_sincs_a_Ligetprojekt_leallitasanak_igenyerol","timestamp":"2019. augusztus. 01. 13:20","title":"Baán László: Szó sincs a Liget-projekt leállításának igényéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d830021-9922-418f-ad73-78e43a265b28","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Régen éveket kellett várni az igénylés után, akkor is legtöbbször Trabant lett a dolog vége. Most – a családvédelmi akcióterv részeként – három hét telt el, és már jött is a szalonba az autó.","shortLead":"Régen éveket kellett várni az igénylés után, akkor is legtöbbször Trabant lett a dolog vége. Most – a családvédelmi...","id":"20190731_Harom_hete_igenyeltek_a_Herczeg_csalad_mar_meg_is_kapta_az_uj_hetuleses_autojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d830021-9922-418f-ad73-78e43a265b28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4126cb1b-2219-4b3a-b3b7-783877b40251","keywords":null,"link":"/itthon/20190731_Harom_hete_igenyeltek_a_Herczeg_csalad_mar_meg_is_kapta_az_uj_hetuleses_autojat","timestamp":"2019. július. 31. 10:11","title":"Három hete igényelték, a Herczeg család már meg is kapta az új, hétüléses autóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ismét emelt a Mol.","shortLead":"Ismét emelt a Mol.","id":"20190731_A_400_forintot_nyaldossa_a_gazolaj_literenkenti_ara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd157bc7-1e0e-4e04-a491-84d357c3bedb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190731_A_400_forintot_nyaldossa_a_gazolaj_literenkenti_ara","timestamp":"2019. július. 31. 05:30","title":"A 400 forintot nyaldossa a gázolaj literenkénti ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]