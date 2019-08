Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"46a1cb69-8562-44e5-a38f-2ebe6c7babb2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A támadás órákkal azután történt, hogy El Pasóban 20 emberrel végzett egy fegyveres. ","shortLead":"A támadás órákkal azután történt, hogy El Pasóban 20 emberrel végzett egy fegyveres. ","id":"20190804_Ujabb_lovoldozes_az_Egyesult_Allamokban_halottak_es_sebesultek_Daytonban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46a1cb69-8562-44e5-a38f-2ebe6c7babb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"819cebd9-f7ba-4c2e-9221-f25afe1d5e93","keywords":null,"link":"/vilag/20190804_Ujabb_lovoldozes_az_Egyesult_Allamokban_halottak_es_sebesultek_Daytonban","timestamp":"2019. augusztus. 04. 09:20","title":"Újabb lövöldözés az Egyesült Államokban: halottak és sebesültek Daytonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10ce5db8-f588-4cea-b865-0a5bd99f5632","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rövid időn belül, alig másfél év alatt 110 ezer hektár erdővel lett szegényebb Németország. Az erdőpusztulás oka a klímaváltozás okozta következmények számlájára írható.","shortLead":"Rövid időn belül, alig másfél év alatt 110 ezer hektár erdővel lett szegényebb Németország. Az erdőpusztulás oka...","id":"20190804_nemetorszag_erdopusztulas_erdok_klimavaltozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10ce5db8-f588-4cea-b865-0a5bd99f5632&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"390c5d29-0da8-408c-890c-f68141bcb9ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20190804_nemetorszag_erdopusztulas_erdok_klimavaltozas","timestamp":"2019. augusztus. 04. 16:03","title":"A fák sem bírják a hőséget, csak Németországban 110 000 hektár erdő veszett oda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1bb8f5e-fc13-4018-9b27-d1e87a21f478","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tudósok szerint már nem elég, ha az emberiség jelentősen lecsökkenti az ipar- illetve a közlekedés által a légkörbe eregetett szén-dioxid mennyiségét: a globális klímaváltozás elkerüléséhez az étrend alapvető megváltoztatására, és a növényi alapú ételek arányának fokozására van szükség.","shortLead":"A tudósok szerint már nem elég, ha az emberiség jelentősen lecsökkenti az ipar- illetve a közlekedés által a légkörbe...","id":"20190803_A_vegetarianus_etrend_is_kell_a_vilag_megmentesehez__kiszivargott_az_IPCCjelentese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1bb8f5e-fc13-4018-9b27-d1e87a21f478&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"535fbb40-c8bf-4b4b-a108-18362aee2517","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190803_A_vegetarianus_etrend_is_kell_a_vilag_megmentesehez__kiszivargott_az_IPCCjelentese","timestamp":"2019. augusztus. 03. 17:05","title":"A vegetariánus étrend is kell a világ megmentéséhez - kiszivárgott az IPCC-jelentése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e5dbcb7-a1bc-4832-837d-6e40c2fe3187","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A két ország Eilatból építene Szaúd-Arábiába gázvezetéket, s az arab állam Izraeltől venne energiahordozót. A nem hivatalos megbeszélések jelentőségét az adja, hogy a terv csak akkor valósulhat meg, ha Rijád hivatalosan is elismeri Izrael szuverenitását.","shortLead":"A két ország Eilatból építene Szaúd-Arábiába gázvezetéket, s az arab állam Izraeltől venne energiahordozót. A nem...","id":"20190803_Gazvasarlasrol_targyalt_Izrael_es_SzaudArabia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e5dbcb7-a1bc-4832-837d-6e40c2fe3187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31818b81-89f4-4aad-9cd7-a3e7a0f7de5b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190803_Gazvasarlasrol_targyalt_Izrael_es_SzaudArabia","timestamp":"2019. augusztus. 03. 18:15","title":"Gázvásárlásról tárgyalhatott Izrael és Szaúd-Arábia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bea80f9f-3461-4a0d-8544-a47552bdc711","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Erdogan bejelentette, hogy bevonulnak az Eufrátesztől keletre eső területre. ","shortLead":"Erdogan bejelentette, hogy bevonulnak az Eufrátesztől keletre eső területre. ","id":"20190804_Atlepi_az_Eufrateszt_a_torok_hadsereg_Sziriaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bea80f9f-3461-4a0d-8544-a47552bdc711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbbb7b60-5620-4349-a182-b3eb7c661664","keywords":null,"link":"/vilag/20190804_Atlepi_az_Eufrateszt_a_torok_hadsereg_Sziriaban","timestamp":"2019. augusztus. 04. 18:16","title":"Átlépi az Eufráteszt a török hadsereg Szíriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcd85fe2-3cbb-4f4f-aa66-a2e3a6c88994","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hajó 700 ezer liter üzemanyagot szállított.","shortLead":"A hajó 700 ezer liter üzemanyagot szállított.","id":"20190804_Iran_idegen_olajszallito_tartalyhajo_Perzsa_obol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fcd85fe2-3cbb-4f4f-aa66-a2e3a6c88994&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86e0c000-5b15-4710-937d-afcee29ff13d","keywords":null,"link":"/vilag/20190804_Iran_idegen_olajszallito_tartalyhajo_Perzsa_obol","timestamp":"2019. augusztus. 04. 11:42","title":"Irán lefoglalt egy idegen olajszállító tartályhajót a Perzsa-öbölben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f15eb13f-5118-4d1e-93a7-3e7a8117a8cd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":" Hongkongiak tízezrei tiltakoztak a növekvő kínai befolyás ellen szombaton, a demokráciapárti tüntetők egy csoportja leszedett rúdjáról egy kínai zászlót és a Viktória-kikötőnél vízbe dobta azt.","shortLead":" Hongkongiak tízezrei tiltakoztak a növekvő kínai befolyás ellen szombaton, a demokráciapárti tüntetők egy csoportja...","id":"20190803_Tovabb_folytatodnak_a_tuntetesek_Hongkongban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f15eb13f-5118-4d1e-93a7-3e7a8117a8cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8342d31b-5907-40a7-bd00-2bb5c02d30df","keywords":null,"link":"/vilag/20190803_Tovabb_folytatodnak_a_tuntetesek_Hongkongban","timestamp":"2019. augusztus. 03. 16:49","title":"Tovább folytatódnak a tüntetések Hongkongban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f27cf9e-7f33-43a7-b298-581556923f43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mészáros Beatrix külön kitért a LIDL egyik reklámújságjára is, de írt az EZO TV-ről is. A szakdolgozat a GVH ügyeit tekinti át.","shortLead":"Mészáros Beatrix külön kitért a LIDL egyik reklámújságjára is, de írt az EZO TV-ről is. A szakdolgozat a GVH ügyeit...","id":"20190805_Meszaros_Lorinc_lanya_a_piac_tisztessegtelen_befolyasolasarol_irta_szakdolgozatat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f27cf9e-7f33-43a7-b298-581556923f43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7971e51-68cc-4cb9-bdab-c32834a3a00a","keywords":null,"link":"/itthon/20190805_Meszaros_Lorinc_lanya_a_piac_tisztessegtelen_befolyasolasarol_irta_szakdolgozatat","timestamp":"2019. augusztus. 05. 06:20","title":"Mészáros Lőrinc lánya a piac tisztességtelen befolyásolásáról írta szakdolgozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]