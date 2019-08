Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6d9fdaa1-d200-4f11-aea5-d2b32060c539","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az osztrák kormány győzelmével ért véget a hatóságok és a Hitler ausztriai szülőházát birtokló család közötti jogi vita. Ez pedig azt jelenti, hogy a Braunau am Innben lévő házat úgy átalakítják, hogy arra rá sem lehet majd ismerni. A cél, hogy az épület ne legyen a neonácik zarándokhelye.","shortLead":"Az osztrák kormány győzelmével ért véget a hatóságok és a Hitler ausztriai szülőházát birtokló család közötti jogi...","id":"20190806_Nem_lesz_naci_zarandokhelyi_Hitler_szulohazabol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d9fdaa1-d200-4f11-aea5-d2b32060c539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ed9448a-f4eb-4102-b224-3cb67f6bf15f","keywords":null,"link":"/vilag/20190806_Nem_lesz_naci_zarandokhelyi_Hitler_szulohazabol","timestamp":"2019. augusztus. 06. 15:09","title":"Nem lesz náci zarándokhely Hitler szülőházából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a841953e-b41d-4e29-9444-dfb288bb4600","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrség nyomozást indított.","shortLead":"A rendőrség nyomozást indított.","id":"20190806_magyar_ferfi_holttest_amszterdam_csatorna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a841953e-b41d-4e29-9444-dfb288bb4600&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39c7b991-16bb-4eab-8d06-ea86cefc5cb2","keywords":null,"link":"/vilag/20190806_magyar_ferfi_holttest_amszterdam_csatorna","timestamp":"2019. augusztus. 06. 12:01","title":"Magyar férfi holtteste került elő egy amszterdami csatornából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1990a979-3b93-418d-816d-b64dc5e4da9e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A halottak száma még nem ismert, legalább harmincan megsebesültek az afgán fővárosban történt robbantásban.\r

\r

","shortLead":"A halottak száma még nem ismert, legalább harmincan megsebesültek az afgán fővárosban történt robbantásban.\r

\r

","id":"20190807_Hatalmas_robbanas_razta_meg_Kabult","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1990a979-3b93-418d-816d-b64dc5e4da9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6120ca22-e8aa-4278-8bb1-7b19a422e1d1","keywords":null,"link":"/vilag/20190807_Hatalmas_robbanas_razta_meg_Kabult","timestamp":"2019. augusztus. 07. 09:11","title":"Hatalmas robbanás rázta meg Kabult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa29fe6a-0eca-4a3e-a14c-ba1521880039","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ha Washington is így tesz, reagálniuk kell, mondta az orosz elnök hétfőn.","shortLead":"Ha Washington is így tesz, reagálniuk kell, mondta az orosz elnök hétfőn.","id":"20190805_vlagyimir_putyin_oroszorszag_moszkva_nuklearis_raketa_washington","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa29fe6a-0eca-4a3e-a14c-ba1521880039&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30f1f013-6573-4813-a949-8d0caa172743","keywords":null,"link":"/vilag/20190805_vlagyimir_putyin_oroszorszag_moszkva_nuklearis_raketa_washington","timestamp":"2019. augusztus. 05. 17:01","title":"Új nukleáris rakéták fejlesztésébe kezdhetnek Putyinék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4adf015-53e0-455d-a16f-47c600f4cb4e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már a nemzetközi sajtó is beszámolt arról, hogy a fideszes Boldog István a Coca-Cola-termékek bojkottjára szólított fel az üdítős cég melegbarát reklámkampánya miatt. Közben az internetes népművészet is beindult.","shortLead":"Már a nemzetközi sajtó is beszámolt arról, hogy a fideszes Boldog István a Coca-Cola-termékek bojkottjára szólított fel...","id":"20190806_memek_coca_cola_boldog_istvan_fidesz_bojkott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4adf015-53e0-455d-a16f-47c600f4cb4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bf9a641-44c3-481b-a0f0-03571f376f6a","keywords":null,"link":"/itthon/20190806_memek_coca_cola_boldog_istvan_fidesz_bojkott","timestamp":"2019. augusztus. 06. 13:59","title":"Gyűlnek a mémek a kólabojkott meghirdetése után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f15eb13f-5118-4d1e-93a7-3e7a8117a8cd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hongkongiaknak nem kellene lebecsülniük Kína hatalmas erejét, a büntetés csak idő kérdése – figyelmeztette a demokratikus jogokért tüntetőket Peking egyik magas rangú képviselője.","shortLead":"A hongkongiaknak nem kellene lebecsülniük Kína hatalmas erejét, a büntetés csak idő kérdése – figyelmeztette...","id":"20190806_Peking_durvan_figyelmeztette_a_hongkongi_tuntetoket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f15eb13f-5118-4d1e-93a7-3e7a8117a8cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9362b9da-7cdc-4553-801e-bc113ffb9c1b","keywords":null,"link":"/vilag/20190806_Peking_durvan_figyelmeztette_a_hongkongi_tuntetoket","timestamp":"2019. augusztus. 06. 16:21","title":"Peking durván figyelmeztette a hongkongi tüntetőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6a66258-57bc-44fe-8d12-c2c39bb7e520","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Adriai-tengerhez tartó szlovák sofőr került összetűzésbe egy magyar teherautó sofőrrel Szombathelyen. A több száz méteres kakaskodás balesettel, majd tettlegességgel zárult.","shortLead":"Az Adriai-tengerhez tartó szlovák sofőr került összetűzésbe egy magyar teherautó sofőrrel Szombathelyen. A több száz...","id":"20190807_Lakoautos_es_teherautos_esett_egymasnak_egy_korfogalomban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6a66258-57bc-44fe-8d12-c2c39bb7e520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3caceb1f-c9ea-4a50-86ce-80dc28efb5aa","keywords":null,"link":"/cegauto/20190807_Lakoautos_es_teherautos_esett_egymasnak_egy_korfogalomban","timestamp":"2019. augusztus. 07. 09:06","title":"Lakóautós és teherautós esett egymásnak egy körfogalomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc7f471-4844-4929-b1bf-d4922dfd53dc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közel tízezer beázást, 4500 villámcsapás miatti anyagi kárt, és 2500 jégverés miatti káreseményt jelentettek be a nyáron.","shortLead":"Közel tízezer beázást, 4500 villámcsapás miatti anyagi kárt, és 2500 jégverés miatti káreseményt jelentettek be...","id":"20190805_Masfel_milliard_forintnal_is_tobb_kart_okoztak_a_viharok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9fc7f471-4844-4929-b1bf-d4922dfd53dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e666c408-d48b-4b3a-8096-b8be441cadca","keywords":null,"link":"/kkv/20190805_Masfel_milliard_forintnal_is_tobb_kart_okoztak_a_viharok","timestamp":"2019. augusztus. 05. 16:04","title":"Másfél milliárd forintnál is több kárt okoztak a viharok a nyáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]