[{"available":true,"c_guid":"1d5804f8-305b-4fd7-880b-25c19664b736","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pár hete, hogy együttműködést kötött a grafikus kártyáiról is ismert AMD-vel a Samsung. Most már azt is tudni, mikor számíthatunk az első ilyen komponenssel szerelt készülékekre.","shortLead":"Pár hete, hogy együttműködést kötött a grafikus kártyáiról is ismert AMD-vel a Samsung. Most már azt is tudni, mikor...","id":"20190807_samsung_amd_radeon_grafikus_kartya_vezerlo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d5804f8-305b-4fd7-880b-25c19664b736&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17c2f2a3-a72a-4139-88b1-30cdae2e58c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190807_samsung_amd_radeon_grafikus_kartya_vezerlo","timestamp":"2019. augusztus. 07. 09:03","title":"Óriási változás jöhet a Samsung mobiljainál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fa5dece-4817-4b37-9346-3491d8742782","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Budapestig hosszabbítja meg Prága–Bécs-járatát a RegioJet vasúttársaság.","shortLead":"Budapestig hosszabbítja meg Prága–Bécs-járatát a RegioJet vasúttársaság.","id":"20190808_Maganvasut_jon_Budapestre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4fa5dece-4817-4b37-9346-3491d8742782&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e6d8dca-4b43-47b5-9b2a-a9d617a4659c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190808_Maganvasut_jon_Budapestre","timestamp":"2019. augusztus. 08. 13:49","title":"Magánvasút jön Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szekszárdi rendelőintézetben történt a botrányos eset.","shortLead":"A szekszárdi rendelőintézetben történt a botrányos eset.","id":"20190807_Orrba_verte_az_asszisztenst_egy_beteg_mert_elege_lett_a_sorban_allasbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1552e8cb-6ebd-49de-ae99-e285625d529a","keywords":null,"link":"/itthon/20190807_Orrba_verte_az_asszisztenst_egy_beteg_mert_elege_lett_a_sorban_allasbol","timestamp":"2019. augusztus. 07. 15:15","title":"Orrba verte az asszisztenst egy beteg, mert elege lett a sorban állásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16741aec-7f1d-4d8e-99bd-d413d0edb378","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kisújszálláson volt szükség a szakértő mentésre.","shortLead":"Kisújszálláson volt szükség a szakértő mentésre.","id":"20190807_Tuzoltok_mentettek_ki_egy_bajba_kerul_golyat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16741aec-7f1d-4d8e-99bd-d413d0edb378&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"844d9bd2-2e8c-4b84-9c2b-fdebfe998e04","keywords":null,"link":"/elet/20190807_Tuzoltok_mentettek_ki_egy_bajba_kerul_golyat","timestamp":"2019. augusztus. 07. 12:28","title":"Tűzoltók mentettek ki egy bajba kerül gólyát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcd9b3fa-137a-4b9a-9a23-ce7326b9d5b7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem kell közzétenni a sajtóban a cégeknek az éves eredményeiket, ezzel jelentős bevételtől esnének el az újságok. A húzás teljesen tudatosan a média büntetéséről szól az illiberális, populista brazil elnök megnyilatkozásai alapján.\r

","shortLead":"Nem kell közzétenni a sajtóban a cégeknek az éves eredményeiket, ezzel jelentős bevételtől esnének el az újságok...","id":"20190807_Most_megfizettem_nekik__bosszut_all_a_sajton_a_brazil_elnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fcd9b3fa-137a-4b9a-9a23-ce7326b9d5b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84d530ef-ed38-4ea9-9205-21e76bf2a106","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190807_Most_megfizettem_nekik__bosszut_all_a_sajton_a_brazil_elnok","timestamp":"2019. augusztus. 07. 05:14","title":"\"Most megfizettem nekik\" - bosszút áll a sajtón a brazil elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5819fa57-d49c-4ea9-b2d0-58a17865f778","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190808_Marabu_FekNyuz_Klimapanik_a_Karmelita_kolostorban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5819fa57-d49c-4ea9-b2d0-58a17865f778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"722db0f1-256f-4367-8312-5a3f7fce8fe5","keywords":null,"link":"/itthon/20190808_Marabu_FekNyuz_Klimapanik_a_Karmelita_kolostorban","timestamp":"2019. augusztus. 08. 19:08","title":"Marabu FékNyúz: Klímapánik a Karmelita kolostorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a94d3f9-2198-4b91-af0d-4f5f1c754ca5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem jár teljes pályán a fogaskerekű, a 78-as trolibusz, és a 3-a metró sem – nem egy leányálom most a fővárosi közlekedés.\r

","shortLead":"Nem jár teljes pályán a fogaskerekű, a 78-as trolibusz, és a 3-a metró sem – nem egy leányálom most a fővárosi...","id":"20190807_Rosszullet_szabalytalan_parkolas_palyahiba__csucsra_jarnak_a_kozlekedesi_problemak_a_fovarosban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a94d3f9-2198-4b91-af0d-4f5f1c754ca5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1911615c-0a4f-4348-9d8c-ec60d9d1336a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190807_Rosszullet_szabalytalan_parkolas_palyahiba__csucsra_jarnak_a_kozlekedesi_problemak_a_fovarosban","timestamp":"2019. augusztus. 07. 11:39","title":"Rosszullét, szabálytalan parkolás, pályahiba – csúcsra járnak a közlekedési problémák a fővárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59539591-0f59-4dc7-b765-f854e95d038c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Többezres tömegben tört ki a pánik New Yorkban, a Times Square-en és a Broadway környékén, amikor helyi idő szerint nem sokkal éjjel 10 óra előtt néhány hangos durranás hallatszott. Az első hangzásra újabb lövöldözésnek tűnő eset téves riasztásnak bizonyult, az ijedtségen túli sérüléseket végül csak maga a pánikhelyzet okozott.","shortLead":"Többezres tömegben tört ki a pánik New Yorkban, a Times Square-en és a Broadway környékén, amikor helyi idő szerint nem...","id":"20190807_new_york_times_square_broadway_fegyveres_tamado","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59539591-0f59-4dc7-b765-f854e95d038c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5f82748-00cf-4857-ab3d-c01ae883317e","keywords":null,"link":"/vilag/20190807_new_york_times_square_broadway_fegyveres_tamado","timestamp":"2019. augusztus. 07. 06:18","title":"Pánik tört ki New Yorkban, úgy tűnt, hogy fegyveres támadó van a Times Square-en","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]