[{"available":true,"c_guid":"9d6720cf-31fc-4f49-b2b7-a68de3429812","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A környezetvédelemben bukott ki az első konfliktus a magyar kormány és az Európai Bizottság megválasztott elnöke között.","shortLead":"A környezetvédelemben bukott ki az első konfliktus a magyar kormány és az Európai Bizottság megválasztott elnöke között.","id":"20190808_Nincs_nyoma_Orban_nagy_igereteinek_a_magyar_kormany_klimaterveben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d6720cf-31fc-4f49-b2b7-a68de3429812&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6031fc77-f552-4337-a69e-775d5099b985","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190808_Nincs_nyoma_Orban_nagy_igereteinek_a_magyar_kormany_klimaterveben","timestamp":"2019. augusztus. 08. 11:55","title":"Nincs nyoma Orbán nagy ígéreteinek a magyar kormány klímatervében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"754e7435-c074-4741-8bfb-5de904789a27","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sajátos okfejtéssel reagált egy LMP-s képviselői kérdésre Völner Pál.","shortLead":"Sajátos okfejtéssel reagált egy LMP-s képviselői kérdésre Völner Pál.","id":"20190807_szombathelyi_fidesz_varga_judit_volner_pal_balazsy_peter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=754e7435-c074-4741-8bfb-5de904789a27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d468fff3-ccc3-4ef6-b2ab-22c5f5ca66df","keywords":null,"link":"/itthon/20190807_szombathelyi_fidesz_varga_judit_volner_pal_balazsy_peter","timestamp":"2019. augusztus. 07. 14:33","title":"Varga Judit államtitkára megüzente: jegyzőként is lehet kampányolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2e0c29a-bec6-475f-9a21-cf1e3a6a5a5e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Épp a következő kampányidőszakban debütál majd. ","shortLead":"Épp a következő kampányidőszakban debütál majd. ","id":"20190807_Bill_Clinton_szexbotrany_Monica_Lewinsky_American_Crime_Story","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2e0c29a-bec6-475f-9a21-cf1e3a6a5a5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ac6b006-8d63-4f20-baa9-5acba2531956","keywords":null,"link":"/elet/20190807_Bill_Clinton_szexbotrany_Monica_Lewinsky_American_Crime_Story","timestamp":"2019. augusztus. 07. 10:58","title":"Sorozat készül Bill Clinton szexbotrányából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4848f9aa-8c4e-4e5f-817b-8410f0db3331","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Át kell vizsgálni, és ahol szükséges, helyreállítani a falakat.","shortLead":"Át kell vizsgálni, és ahol szükséges, helyreállítani a falakat.","id":"20190808_86_milliard_forintos_felujitasra_keszulnek_a_budai_Varban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4848f9aa-8c4e-4e5f-817b-8410f0db3331&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9872ac3c-4e50-45d2-b816-b69d49837157","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190808_86_milliard_forintos_felujitasra_keszulnek_a_budai_Varban","timestamp":"2019. augusztus. 08. 09:42","title":"8,6 milliárd forintos felújításra készülnek a budai Várban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b5063e7-97fb-438f-b666-d0560299a88d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Azt is elmagyarázzák, mivel és hogy a legkönnyebb eljutni a fesztivál helyszínére.","shortLead":"Azt is elmagyarázzák, mivel és hogy a legkönnyebb eljutni a fesztivál helyszínére.","id":"20190807_Kisokost_tett_kozze_a_Szigetre_utazoknak_a_BKK","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b5063e7-97fb-438f-b666-d0560299a88d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"993c7a6c-e729-4aa2-9524-6a43e59e68dc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190807_Kisokost_tett_kozze_a_Szigetre_utazoknak_a_BKK","timestamp":"2019. augusztus. 07. 14:45","title":"Kisokost tett közzé a Szigetre utazóknak a BKK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgy tudni, egy családi vita fajult késelésig. ","shortLead":"Úgy tudni, egy családi vita fajult késelésig. ","id":"20190808_Rendorok_es_mentok_a_XI_keruletben_keseles_tortent","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd902a7e-aad2-4386-b808-779624cb8140","keywords":null,"link":"/itthon/20190808_Rendorok_es_mentok_a_XI_keruletben_keseles_tortent","timestamp":"2019. augusztus. 08. 10:48","title":"Rendőrök és mentők a XI. kerületben, késelés történt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Hyp3r nevű cég állítólag a felhasználói profilokból gyűjtött adatokat, de lementették a Stories-ba feltöltött tartalmakat is.","shortLead":"A Hyp3r nevű cég állítólag a felhasználói profilokból gyűjtött adatokat, de lementették a Stories-ba feltöltött...","id":"20190808_instagram_hirdetes_hyp3r_szemelyes_adatok_felhasznalasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab10faa2-aaa4-4c87-a72f-05ec3fe987e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190808_instagram_hirdetes_hyp3r_szemelyes_adatok_felhasznalasa","timestamp":"2019. augusztus. 08. 17:03","title":"Szakított egyik partnerével az Instagram, mert az adatokat gyűjtött a felhasználókról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c84d0fd-31d0-4756-b0c6-5535852d06f6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szinte minden sportágat ki tudunk szolgálni, mondta el a köztévén a sportállamtitkár, és hozzátette, mindenkivel és mindennel szeretne a kormány foglalkozni a sport területén.","shortLead":"Szinte minden sportágat ki tudunk szolgálni, mondta el a köztévén a sportállamtitkár, és hozzátette, mindenkivel és...","id":"20190807_327_milliardot_koltunk_sportra_jovore","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c84d0fd-31d0-4756-b0c6-5535852d06f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1320409-b6cd-4e32-934b-1564b5d471ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190807_327_milliardot_koltunk_sportra_jovore","timestamp":"2019. augusztus. 07. 12:20","title":"327 milliárdot költünk sportra jövőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]