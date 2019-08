Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fce93e8d-e75f-4b69-b4b2-1a1afac87185","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"120 ezer résztvevőt vizsgáltak.



","shortLead":"120 ezer résztvevőt vizsgáltak.



","id":"20190808_Ot_szokas_es_akar_egy_evtizeddel_tobbet_elhetunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fce93e8d-e75f-4b69-b4b2-1a1afac87185&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"068501c5-9d55-445b-b3c7-5f7b2d8a1210","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190808_Ot_szokas_es_akar_egy_evtizeddel_tobbet_elhetunk","timestamp":"2019. augusztus. 08. 12:15","title":"Öt szokás, és akár egy évtizeddel többet élhetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59539591-0f59-4dc7-b765-f854e95d038c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Többezres tömegben tört ki a pánik New Yorkban, a Times Square-en és a Broadway környékén, amikor helyi idő szerint nem sokkal éjjel 10 óra előtt néhány hangos durranás hallatszott. Az első hangzásra újabb lövöldözésnek tűnő eset téves riasztásnak bizonyult, az ijedtségen túli sérüléseket végül csak maga a pánikhelyzet okozott.","shortLead":"Többezres tömegben tört ki a pánik New Yorkban, a Times Square-en és a Broadway környékén, amikor helyi idő szerint nem...","id":"20190807_new_york_times_square_broadway_fegyveres_tamado","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59539591-0f59-4dc7-b765-f854e95d038c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5f82748-00cf-4857-ab3d-c01ae883317e","keywords":null,"link":"/vilag/20190807_new_york_times_square_broadway_fegyveres_tamado","timestamp":"2019. augusztus. 07. 06:18","title":"Pánik tört ki New Yorkban, úgy tűnt, hogy fegyveres támadó van a Times Square-en","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e2bb3e4-6e33-4d44-8635-2f1efd5f2205","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A szakértő szerint ez nem meglepő: arrafele sok a cápa.","shortLead":"A szakértő szerint ez nem meglepő: arrafele sok a cápa.","id":"20190806_Ket_nap_alatt_harom_capatamadas_tortent_egy_floridai_strandon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e2bb3e4-6e33-4d44-8635-2f1efd5f2205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9748dfb-a217-4ebe-8abc-4948d059f1fe","keywords":null,"link":"/elet/20190806_Ket_nap_alatt_harom_capatamadas_tortent_egy_floridai_strandon","timestamp":"2019. augusztus. 06. 17:51","title":"Két nap alatt három cápatámadás történt egy floridai strandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a2cad45-e0b5-4156-a93e-a52f1aa9657b","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ottjártunkkor a kikötő legnagyobb értékű privát jachtja egy mintegy 115 milliárd forintos \"ladik\" volt. ","shortLead":"Ottjártunkkor a kikötő legnagyobb értékű privát jachtja egy mintegy 115 milliárd forintos \"ladik\" volt. ","id":"20190807_egy_magyar_epitette_europa_egyik_legmodernebb_luxuskikotojet__korbefotoztuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4a2cad45-e0b5-4156-a93e-a52f1aa9657b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fb4204e-4407-4403-8c44-ba6bde70cdc5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190807_egy_magyar_epitette_europa_egyik_legmodernebb_luxuskikotojet__korbefotoztuk","timestamp":"2019. augusztus. 07. 06:41","title":"Egy magyar építette Európa egyik legmodernebb luxuskikötőjét – körbefotóztuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a1a9132-1bdb-48eb-9c0f-08cbf553acaa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több millió hordó kőolaj is lehet Dél-Budapest, valamint a környező települések alatt, húsz évre hirdetnek pályázatot az ottani kitermelésre.","shortLead":"Több millió hordó kőolaj is lehet Dél-Budapest, valamint a környező települések alatt, húsz évre hirdetnek pályázatot...","id":"20190808_Jovore_elkezdhetik_kitermelni_a_foldgazt_Budapest_es_kornyeke_alol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a1a9132-1bdb-48eb-9c0f-08cbf553acaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fc5d450-9f8a-420a-bb3d-166685d39996","keywords":null,"link":"/kkv/20190808_Jovore_elkezdhetik_kitermelni_a_foldgazt_Budapest_es_kornyeke_alol","timestamp":"2019. augusztus. 08. 12:56","title":"Jövőre elkezdhetik kitermelni a földgázt Budapest és környéke alól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"216 ezer forintnyi lej volt a nettó átlagfizetés Romániában júniusban, közel 16 százalékkal több, mint egy évvel korábban.","shortLead":"216 ezer forintnyi lej volt a nettó átlagfizetés Romániában júniusban, közel 16 százalékkal több, mint egy évvel...","id":"20190807_A_roman_atlagfizetes_16_szazalekkal_nott_mar_csak_hajszalnyira_van_a_magyartol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e43200b1-c396-431e-8938-05fe38e8e8f5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190807_A_roman_atlagfizetes_16_szazalekkal_nott_mar_csak_hajszalnyira_van_a_magyartol","timestamp":"2019. augusztus. 07. 14:18","title":"A román átlagfizetés 16 százalékkal nőtt, már csak hajszálnyira van a magyartól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"465b27f5-4b11-4537-b251-6d7730e34631","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Részben ez az oka, hogy száguld az új autók piaca.","shortLead":"Részben ez az oka, hogy száguld az új autók piaca.","id":"20190806_Akciozzak_az_osztol_mar_forgalmazhato_autokat_a_kereskedok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=465b27f5-4b11-4537-b251-6d7730e34631&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"710bbc0e-57c3-41dd-a985-ca8ba921df41","keywords":null,"link":"/cegauto/20190806_Akciozzak_az_osztol_mar_forgalmazhato_autokat_a_kereskedok","timestamp":"2019. augusztus. 06. 17:07","title":"Akciózzák az ősztől már nem forgalmazható autókat a kereskedők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szekszárdi rendelőintézetben történt a botrányos eset.","shortLead":"A szekszárdi rendelőintézetben történt a botrányos eset.","id":"20190807_Orrba_verte_az_asszisztenst_egy_beteg_mert_elege_lett_a_sorban_allasbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1552e8cb-6ebd-49de-ae99-e285625d529a","keywords":null,"link":"/itthon/20190807_Orrba_verte_az_asszisztenst_egy_beteg_mert_elege_lett_a_sorban_allasbol","timestamp":"2019. augusztus. 07. 15:15","title":"Orrba verte az asszisztenst egy beteg, mert elege lett a sorban állásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]