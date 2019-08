Magához tért a koponyájuknál szétválasztott sziámi ikrek egyike

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9b0fe83a-84c7-4fe8-90de-3605fd327342","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Változik a közlekedés.","shortLead":"Változik a közlekedés.","id":"20190809_Szombattol_nem_indulnak_buszok_a_Szena_terrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b0fe83a-84c7-4fe8-90de-3605fd327342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9544aff-136b-435e-b0b4-638c011f8b4c","keywords":null,"link":"/itthon/20190809_Szombattol_nem_indulnak_buszok_a_Szena_terrol","timestamp":"2019. augusztus. 09. 06:57","title":"Szombattól nem indulnak buszok a Széna térről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74ebfcd3-42b8-4834-9a44-f73df9f2d2f6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A húskészítmények viszonylag olcsók Németországban, ám ez hamarosan megváltozhat, mert többpárti megállapodás körvonalazódik arról, hogy környezet- és állatvédelmi okokból megemelik a hús adóját.","shortLead":"A húskészítmények viszonylag olcsók Németországban, ám ez hamarosan megváltozhat, mert többpárti megállapodás...","id":"20190807_Jon_a_nemet_kornyezetvedelmi_husado","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74ebfcd3-42b8-4834-9a44-f73df9f2d2f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5c80752-38c3-4283-b42c-2b72be345988","keywords":null,"link":"/vilag/20190807_Jon_a_nemet_kornyezetvedelmi_husado","timestamp":"2019. augusztus. 07. 19:33","title":"Jön a német környezetvédelmi húsadó?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f5adb35-1776-4a1c-8728-058382c153fa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Míg 2005 és 2009 között összesen csak 154 közbeszerzési szerződést nyert egy jól meghatározható, Fidesz-közeli vállalkozói kör, addig a 2010 utáni korszakban már évente majdnem ennyit. A legnagyobb értékű közbeszerzések körében 2015-2018 között tízszeresére nőtt az évi átlagos szerződésszámuk a 2010 előtti helyzethez képest.","shortLead":"Míg 2005 és 2009 között összesen csak 154 közbeszerzési szerződést nyert egy jól meghatározható, Fidesz-közeli...","id":"20190808_Osszeadtak_pontosan_mennyire_tarolnak_a_kozbeszerzeseken_a_Fideszkozeli_vallalkozok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f5adb35-1776-4a1c-8728-058382c153fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3b702ff-4f9c-4301-bf88-ca9d2e87b08f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190808_Osszeadtak_pontosan_mennyire_tarolnak_a_kozbeszerzeseken_a_Fideszkozeli_vallalkozok","timestamp":"2019. augusztus. 08. 20:43","title":"Összeadták, pontosan mennyire tarolnak a közbeszerzéseken a Fidesz-közeli vállalkozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"712f143c-6e42-46d7-9055-93104446697e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hely szerint a nő ruhájával volt a baj, a férfi szerint azt mondták nekik, hogy a roma viseletre emlékeztet a ruhája, és ez a baj. ","shortLead":"A hely szerint a nő ruhájával volt a baj, a férfi szerint azt mondták nekik, hogy a roma viseletre emlékeztet a ruhája...","id":"20190807_Egy_ferfi_szerint_roma_szarmazasa_miatt_nem_engedtek_be_a_feleseget_egy_pecsi_diszkoba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=712f143c-6e42-46d7-9055-93104446697e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5f8d683-bef7-448e-91e5-6fd5666d5730","keywords":null,"link":"/itthon/20190807_Egy_ferfi_szerint_roma_szarmazasa_miatt_nem_engedtek_be_a_feleseget_egy_pecsi_diszkoba","timestamp":"2019. augusztus. 07. 20:41","title":"Egy férfi szerint roma származása miatt nem engedték be a feleségét egy pécsi diszkóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efed9a4a-7b9c-412e-812d-69b1260daf2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Győrben mintha egy mániákus veszélyes tárgyakkal szórná meg a péksüteményeket.\r

\r

","shortLead":"Győrben mintha egy mániákus veszélyes tárgyakkal szórná meg a péksüteményeket.\r

\r

","id":"20190808_Tobb_pekaruban_szoget_gombostut_talaltak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=efed9a4a-7b9c-412e-812d-69b1260daf2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ebd4ae6-6476-493f-a44c-9bd823381d10","keywords":null,"link":"/itthon/20190808_Tobb_pekaruban_szoget_gombostut_talaltak","timestamp":"2019. augusztus. 08. 19:53","title":"Több pékáruban szöget, gombostűt találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07209c34-09cb-44cf-81fb-8c82cee9774d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Éppen a piaci árusítás kérdéseiről vitatkoztak a képviselők Kenya egyik regionális parlamentjében, amikor az egyik képviselő felkiáltott: elnök úr, valamelyikünk légszennyezést követett el, s tudom is, hogy ki volt. A szag végül olyan erős lett, hogy rövid időre felfüggesztették a tanácskozást is.","shortLead":"Éppen a piaci árusítás kérdéseiről vitatkoztak a képviselők Kenya egyik regionális parlamentjében, amikor az egyik...","id":"20190809_Kiados_szellentes_miatt_szakadt_felbe_Kenyaban_egy_parlamenti_ules","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07209c34-09cb-44cf-81fb-8c82cee9774d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29747a65-1df5-41a6-a883-65f735da2a56","keywords":null,"link":"/vilag/20190809_Kiados_szellentes_miatt_szakadt_felbe_Kenyaban_egy_parlamenti_ules","timestamp":"2019. augusztus. 09. 16:10","title":"Kiadós szellentés miatt szakadt félbe Kenyában egy parlamenti ülés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ea3a7d0-12ad-4d01-8131-dc22c7004778","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Greenpeace Magyarország szerint mi, állampolgárok is tehetünk annak érdekében, hogy csökkentsük \"műanyaglábnyomunkat\". Ehhez ráadásul nincs szükség bonyolult dolgokra, csupán néhány lépést kell betartani.","shortLead":"A Greenpeace Magyarország szerint mi, állampolgárok is tehetünk annak érdekében, hogy csökkentsük...","id":"20190809_greenpeace_magyarorszag_muanyagszennyezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ea3a7d0-12ad-4d01-8131-dc22c7004778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f4c3548-6b62-48e5-a1bf-047af6d50479","keywords":null,"link":"/tudomany/20190809_greenpeace_magyarorszag_muanyagszennyezes","timestamp":"2019. augusztus. 09. 08:03","title":"Elege van a műanyagokból? Tartsa be ezt a néhány pontot, hálás lesz érte a környezete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0d40fe3-75a3-41e7-be4a-e1c1739f66d4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy időseknek szóló tarifával dobja piacra a Vodafone Senior Okosórát a vállalat. Azt remélik, hogy az idősebb generációk számára kialakított okosóra hozzájárulhat a teljes család biztonságérzetéhez.","shortLead":"Egy időseknek szóló tarifával dobja piacra a Vodafone Senior Okosórát a vállalat. Azt remélik, hogy az idősebb...","id":"20190809_vodafone_senior_okosora_idoseknek_tavfelugyelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0d40fe3-75a3-41e7-be4a-e1c1739f66d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"303ad4c3-b25b-43d7-a20a-4d006051b8e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190809_vodafone_senior_okosora_idoseknek_tavfelugyelet","timestamp":"2019. augusztus. 09. 10:03","title":"A Vodafone elkezdett árulni egy órát, amit kifejezetten az idősebbeknek szánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]