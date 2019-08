Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"87e5c497-96b5-4290-b8cf-8e4e0b58c1a4","c_author":"Balla Györgyi","category":"kultura","description":"Závada Pál Hajó a ködben címmel írt regényt a Weiss Manfréd vállalatbirodalom örököseiről, és az ő alkujukról, amelyet 1944 tavaszán a náci Németországgal kötöttek. Erről is beszélgettünk vele a Fülkében, a hvg.hu közéleti podcastjában.","shortLead":"Závada Pál Hajó a ködben címmel írt regényt a Weiss Manfréd vállalatbirodalom örököseiről, és az ő alkujukról, amelyet...","id":"20190810_Zavada_Pal_Rosszabbul_elunk_mint_10_eve","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87e5c497-96b5-4290-b8cf-8e4e0b58c1a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"515c7d83-f150-4b29-8432-bef86ad3e051","keywords":null,"link":"/kultura/20190810_Zavada_Pal_Rosszabbul_elunk_mint_10_eve","timestamp":"2019. augusztus. 10. 11:00","title":"Závada Pál: Rosszabbul élünk, mint tíz éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53e97449-cc92-45c9-8425-209a2982bbee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"40 ezer forint támogatás jár azoknak a családoknak, akik településén csak fizetős bölcsőde van, vagy nincs hely az állami bölcsődében.","shortLead":"40 ezer forint támogatás jár azoknak a családoknak, akik településén csak fizetős bölcsőde van, vagy nincs hely...","id":"20190808_Tamogatast_kerhetnek_azok_a_csaladok_akik_nem_tudjak_allami_bolcsodebe_adni_a_gyerekuket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53e97449-cc92-45c9-8425-209a2982bbee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae2afa8e-d7d6-40ac-8fe6-0e0334cefcba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190808_Tamogatast_kerhetnek_azok_a_csaladok_akik_nem_tudjak_allami_bolcsodebe_adni_a_gyerekuket","timestamp":"2019. augusztus. 08. 20:00","title":"Támogatást kérhetnek azok a családok, akik nem tudják állami bölcsődébe adni a gyereküket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1522d2d-3a04-472d-bf1f-8ea9b6d50109","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Xray Cross fejlettebb infotainment rendszert és új váltót kapott, de messze elkerül minket.","shortLead":"Az Xray Cross fejlettebb infotainment rendszert és új váltót kapott, de messze elkerül minket.","id":"20190810_itt_a_legujabb_lada_divatterepjaro_de_van_egy_komoly_problema_vele","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1522d2d-3a04-472d-bf1f-8ea9b6d50109&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdc421ac-afdf-4767-aad8-60a06461d11c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190810_itt_a_legujabb_lada_divatterepjaro_de_van_egy_komoly_problema_vele","timestamp":"2019. augusztus. 10. 11:21","title":"Itt a legújabb Lada divatterepjáró, de van egy komoly probléma vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1079c2b-6e58-4c50-bc6c-65e2d4c3becd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bekövetkezett Olaszországban az, amire egyre többen számítottak: Matteo Salvini a bevándorlásellenes Liga vezetője, az ország miniszterelnök-helyettese és belügyminisztere bejelentette, előrehozott választást akar, mert működésképtelen a populista Öt Csillag Mozgalommal kötött koalíciója. Bár a hivatalos indok az, hogy Salvini megépítené az ötcsillagosok által vehemensen ellenzett olasz–francia gyorsvasutat, inkább az lehet a háttérben, hogy Salvini pártja jóval népszerűbb, mint koalíciós partnere. Salvini új koalíciós partnere Giorgia Meloni, a jobboldali Olasz Testvérek (FdI) nevű párt vezére lehet. Ő kijelentette, az előrehozott választások olyan kormányt eredményezhetnek, amely eltökélt végrehajtani \"az Olaszország számára szükséges, politikailag inkorrekt reformokat\".","shortLead":"Bekövetkezett Olaszországban az, amire egyre többen számítottak: Matteo Salvini a bevándorlásellenes Liga vezetője...","id":"20190809_Salvini_olaszorszag_politika_valasztas_conte_liga_ot_csillag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1079c2b-6e58-4c50-bc6c-65e2d4c3becd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e110ec35-a815-4989-a88b-d1df95d408d1","keywords":null,"link":"/vilag/20190809_Salvini_olaszorszag_politika_valasztas_conte_liga_ot_csillag","timestamp":"2019. augusztus. 09. 14:25","title":"Belekezdett a nagy játszmájába Salvini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5de20df7-a8fe-436d-97a7-839a8ebd37ae","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"400 kilométert tettek meg a rakéták. ","shortLead":"400 kilométert tettek meg a rakéták. ","id":"20190810_EszakKorea_megint_kilott_ket_raketat_Japan_fele","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5de20df7-a8fe-436d-97a7-839a8ebd37ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8e0495a-fb5b-40be-b331-6e9a3a9068ea","keywords":null,"link":"/vilag/20190810_EszakKorea_megint_kilott_ket_raketat_Japan_fele","timestamp":"2019. augusztus. 10. 07:31","title":"Észak-Korea megint kilőtt két rakétát Japán felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b9b2188-ba93-4c4f-a07d-a940dfbb9dbd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Unió egyik legkisebb, de mindenképp leggazdagabb állama ezzel dominóhatást indíthat el Európában.","shortLead":"Az Európai Unió egyik legkisebb, de mindenképp leggazdagabb állama ezzel dominóhatást indíthat el Európában.","id":"20190809_Luxemburg_legalizalni_akarja_a_marihuanat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b9b2188-ba93-4c4f-a07d-a940dfbb9dbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bed32fe-999d-4514-9347-1cc3ffcf696e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190809_Luxemburg_legalizalni_akarja_a_marihuanat","timestamp":"2019. augusztus. 09. 05:50","title":"Luxemburg legalizálni akarja a marihuánát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Úgy tudni, a kocsiban román vendégmunkások utaztak, 8 embert kellett kórházba vinni, egyiküket a helyszínen ellátták.","shortLead":"Úgy tudni, a kocsiban román vendégmunkások utaztak, 8 embert kellett kórházba vinni, egyiküket a helyszínen ellátták.","id":"20190810_Kilencen_megserultek_miutan_egy_kisbusz_az_arokba_hajtott_az_M5oson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bc403b0-7079-428f-a587-936287668cbc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190810_Kilencen_megserultek_miutan_egy_kisbusz_az_arokba_hajtott_az_M5oson","timestamp":"2019. augusztus. 10. 09:33","title":"Kilencen megsérültek, miután egy kisbusz az árokba hajtott az M5-ösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd6e2eed-58e2-47f3-8dac-37fb5e7aee44","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ben Haggerty, azaz a Macklemore néven ismert rapper szombaton lép fel a Szigeten, de már pénteken is a fesztiválon bulizott. Meg is örvendeztette a közönségét egy szám erejéig. ","shortLead":"Ben Haggerty, azaz a Macklemore néven ismert rapper szombaton lép fel a Szigeten, de már pénteken is a fesztiválon...","id":"20190810_Mivel_lehet_meg_fokozni_egy_amugy_is_orult_bulit_Hat_egy_Macklemorecameoval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd6e2eed-58e2-47f3-8dac-37fb5e7aee44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"041cff68-d9f7-4eeb-ae25-097de666c7eb","keywords":null,"link":"/elet/20190810_Mivel_lehet_meg_fokozni_egy_amugy_is_orult_bulit_Hat_egy_Macklemorecameoval","timestamp":"2019. augusztus. 10. 10:48","title":"Mivel lehet még fokozni egy amúgy is őrült bulit? Hát egy Macklemore-cameóval!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]