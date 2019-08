Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0b9d3b8e-55d0-4858-b79b-2736e99a093f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kétségtelenül utolérte a karma!","shortLead":"Kétségtelenül utolérte a karma!","id":"20190812_Ketchup_tolvaj_lopas_karma_Heinz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b9d3b8e-55d0-4858-b79b-2736e99a093f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31fe38e5-3117-4e9b-8058-d39d7b4135dc","keywords":null,"link":"/elet/20190812_Ketchup_tolvaj_lopas_karma_Heinz","timestamp":"2019. augusztus. 12. 14:38","title":"Őrült dolgokra késztetett egy üveg ketchup egy amerikai nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d08b43f6-838d-44ad-8851-2fd5cef23cd9","c_author":"Szabó Yvette","category":"gazdasag","description":"A vendéglátás újabb területén próbálja ki magát Seszták Miklós felesége, miközben a politikus éppen a térség turisztikai fejlesztéseiért felelős kormánybiztos.","shortLead":"A vendéglátás újabb területén próbálja ki magát Seszták Miklós felesége, miközben a politikus éppen a térség...","id":"201932__sesztakne_apartmanja__sesztak_stalluma__kisvardai_kiskiralysag__csaladi_korkoros_gazdasag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d08b43f6-838d-44ad-8851-2fd5cef23cd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9876b028-cccd-4a5e-ad03-794eab25bd7d","keywords":null,"link":"/gazdasag/201932__sesztakne_apartmanja__sesztak_stalluma__kisvardai_kiskiralysag__csaladi_korkoros_gazdasag","timestamp":"2019. augusztus. 11. 15:30","title":"Kisvárdai kiskirályság: családi körkörös gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"984e21f0-329f-4def-bfd2-cc6ac211c672","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem válaszolt egyértelműen a TEK arra a kérdésre, hogy az újabban fapados repülőn utazgató Orbán Viktort ilyen esetekben is védik-e. Ugyanakkor úgy tűnik, nem is volt teljes mértékben \"egyszerű utas\" a miniszterelnök.","shortLead":"Nem válaszolt egyértelműen a TEK arra a kérdésre, hogy az újabban fapados repülőn utazgató Orbán Viktort ilyen...","id":"20190812_A_TEK_nem_arulja_el_hogy_vedike_a_fapadossal_utazgato_Orbant","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=984e21f0-329f-4def-bfd2-cc6ac211c672&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c509645b-2cd3-4008-b020-429b789ae27a","keywords":null,"link":"/itthon/20190812_A_TEK_nem_arulja_el_hogy_vedike_a_fapadossal_utazgato_Orbant","timestamp":"2019. augusztus. 12. 10:39","title":"A TEK nem árulja el, hogy védik-e a fapadossal utazgató Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faccaebd-15ea-46ab-8096-7ba5e8b8d227","c_author":"Kovács Gábor","category":"tudomany","description":"Varga Judit miniszter jelentette be a hírt, és nyomban olyan szavakkal dobálózott, mint a cenzúra.","shortLead":"Varga Judit miniszter jelentette be a hírt, és nyomban olyan szavakkal dobálózott, mint a cenzúra.","id":"20190811_A_kormany_kulon_munkacsoportot_csinal_a_Google_es_a_Facebook_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=faccaebd-15ea-46ab-8096-7ba5e8b8d227&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"171f3b54-f7e4-4bfb-a470-3dde57ca65dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190811_A_kormany_kulon_munkacsoportot_csinal_a_Google_es_a_Facebook_miatt","timestamp":"2019. augusztus. 11. 19:50","title":"A kormány külön munkacsoportot alakít a Google és a Facebook miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f95100b0-c1ef-449a-a05a-fa937b356da3","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Tartózkodási engedély sem jár majd annak, aki nem rendelkezik megfelelő jövedelemmel.","shortLead":"Tartózkodási engedély sem jár majd annak, aki nem rendelkezik megfelelő jövedelemmel.","id":"20190812_A_bevandorloi_vizum_szigoritasarol_dontott_a_Feher_Haz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f95100b0-c1ef-449a-a05a-fa937b356da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c684c071-37db-45ef-80ec-b32307e3ff7c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190812_A_bevandorloi_vizum_szigoritasarol_dontott_a_Feher_Haz","timestamp":"2019. augusztus. 12. 21:12","title":"A bevándorlói vízum szigorításáról döntött a Fehér Ház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1df038d1-3b3e-48c3-b4e9-7fe0d3efd753","c_author":"Gergely Márton","category":"tudomany","description":"Mint az érintőkijelzős mobil a nyomógomboshoz képest, akkorát fejlődtek a kerékpárok is két évtized alatt. Nem az alkatrészek hoztak forradalmat, hanem a szemléletváltás: a profik szenvedjenek, de a hobbibringások tekerjenek kényelemben. Úgy gyorsabbak is lesznek.","shortLead":"Mint az érintőkijelzős mobil a nyomógomboshoz képest, akkorát fejlődtek a kerékpárok is két évtized alatt. Nem...","id":"201930__profibb_kerekezes__nem_kell_szenvedni__bicikli_mindenkinek__ledobjak_lancaikat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1df038d1-3b3e-48c3-b4e9-7fe0d3efd753&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f26f82ee-c188-4cf4-b5ec-c905c7ffe232","keywords":null,"link":"/tudomany/201930__profibb_kerekezes__nem_kell_szenvedni__bicikli_mindenkinek__ledobjak_lancaikat","timestamp":"2019. augusztus. 11. 20:00","title":"Azt hiszi, a biciklik 20 éve nem változnak? Mutatjuk, mit tudhat ma egy menő bringa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"554b5834-8fea-497b-9c05-f5d1c17c1e19","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Százhetven éve, 1849. augusztus 13-án adta meg magát az Arad vármegyei világosi vár alatt, a szőlősi mezőn az utolsó ütőképes magyar haderő, a teljhatalommal felruházott Görgei Artúr vezette feldunai magyar hadsereg Rüdiger (Rigyiger) orosz lovassági tábornoknak, ezzel elbukott a szabadságharc.","shortLead":"Százhetven éve, 1849. augusztus 13-án adta meg magát az Arad vármegyei világosi vár alatt, a szőlősi mezőn az utolsó...","id":"20190813_A_vilagosi_fegyverletetel_170_eve_tortent_gorgei_artur_szabadsagharc_kossuth_lajos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=554b5834-8fea-497b-9c05-f5d1c17c1e19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15bcdbbf-e566-4042-a68b-b212c4329401","keywords":null,"link":"/elet/20190813_A_vilagosi_fegyverletetel_170_eve_tortent_gorgei_artur_szabadsagharc_kossuth_lajos","timestamp":"2019. augusztus. 13. 06:55","title":"Görgei 170 éve tette le a fegyvert Világosnál, és azt remélte, a győztesek csak őt végzik ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae08881-a76c-469b-92b4-bf948f48e798","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ötödik napja zajlik az ülőtüntetés, így több mint háromszáz járatot törölt a hongkongi nemzetközi repülőtér vezetése helyi idő szerint kedden reggel. A kormányzó továbbra sem mond le.","shortLead":"Ötödik napja zajlik az ülőtüntetés, így több mint háromszáz járatot törölt a hongkongi nemzetközi repülőtér vezetése...","id":"20190813_Kedden_is_tobb_szaz_repulojaratot_toroltek_a_tuntetesek_miatt_Hongkongban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ae08881-a76c-469b-92b4-bf948f48e798&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6df5101-efcb-4a6c-bcbf-492fdd07e662","keywords":null,"link":"/vilag/20190813_Kedden_is_tobb_szaz_repulojaratot_toroltek_a_tuntetesek_miatt_Hongkongban","timestamp":"2019. augusztus. 13. 06:01","title":"Kedden is több száz repülőjáratot töröltek a tüntetések miatt Hongkongban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]